Daniel Pancu cere întăriri în iarnă: „Doi jucători cu mare experiență!”. Toate declarațiile înainte de Rapid-Csikszereda: „Nu suntem în criză!”

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Antrenorul Daniel Pancu a venit fața jurnaliștilor pentru a vorbi despre situația echipei, pregătirea meciului și obiectivele formației sale. Conferința de presă a venit într-un moment delicat pentru formația din Giulești, după înfrângerea categorică suferită .

Daniel Pancu a declarat că mai are nevoie de doi jucători în iarnă, însă nu știe dacă șefii clubului vor fi dispuși să bage din nou mâna în buzunar.

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„Nu vor fi schimbări drastice. Personal, acum, dacă mă întrebați, Rapid are nevoie de doi jucători. Nu vă spun posturi, nu vă spun nimic. Doi jucători cu mare experiență. Atât. Conducerea știe. Nu știu dacă este posibil din punct de vedere financiar, pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani în ultimii ani. Posturile le am în minte, jucătorii nu”, a spus Pancu.

Daniel Pancu a vorbit despre situația contractuală a jucătorilor de la Rapid și a recunoscut că există probleme care trebuie rezolvate până la reluarea pregătirilor din iarnă. Antrenorul giuleștenilor a clarificat și situația lui Timotej Jambor, dar și zvonurile privind o posibilă plecare a lui Răzvan Onea.

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„Jambor o să mai primească șanse. Este jucătorul Rapidului. Este unul din cei trei atacanți ai noștri. Cât timp este aici, ne punem bazele pe el. În iarnă va fi prima evaluare după 20 de jocuri. Vom vedea. Dar e un jucător pe care ne bazăm.

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(n.r. – Despre jucătorii ale căror contracte expiră în vara lui 2027) Nu cunosc dorințele jucătorilor. Cei din club știu că vor să prelungească. Sunt niște probleme care trebuie rezolvate până când începem pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Nu e o situație plăcută, în niciun caz. Avem șase jucători împrumutați, jucători la final de contract, iar noi ne pregătim să fim buni din luna martie când contează cu adevărat acest campionat. Eu mi-i doresc pe toți care sunt aici. Nu știu absolut nimic despre vreo ofertă pentru Onea”, a afirmat Pancu.

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Daniel Pancu a revenit asupra declarațiilor făcute înaintea derby-ului cu FCSB și a explicat că afirmațiile sale au fost interpretate greșit. Antrenorul Rapidului a clarificat atât discuția despre favorită, cât și indicațiile tactice oferite jucătorilor

„S-a discutat foarte mult săptămâna aceasta despre declarațiile mele de dinainte de derby. Și nu m-a întrebat nimeni… Nu am spus niciodată că Rapid nu este favorită. Am zis că nu există favorită în derby. O diferență mare, uriașă. Antrenorul FCSB a declarat că suntem favoriți. Iar legat de tălpi și alte lucruri, era și mai simplu de înțeles. Nu știu cum tratează alți antrenori, dar e scris pe tablă, sunt lucruri referitoare la fazele fixe, la riscuri și de a rămâne în 11 cât mai mult posibil. Asta înseamnă că gesturile nesportive – tălpi, coate în gură, scuipat sau fault din poziția de fault în ultimul apărător – mai bine lași, poate apără portaru. Acum poate s-a înțeles despre ce era vorba”, a completat Daniel Pancu.

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Daniel Pancu cere sancțiuni împotriva rasismului, chiar și depunctări sau interzicerea suporterilor care scandează pe stadioane.

„Momentul zero trebuia să fie mai demult, dacă mă întrebați pe mine. Se întâmplă de foarte mulți ani. Regulile sunt mult mai stricte la nivel european. Ar trebui aplicate și la noi. Nu știu, depunctări, meciuri pierdute sau suporteri interziși pe stadion. Și cred că se va face liniște pe stadioane. De doar două etape? Sunt tot timpul. Eu nu sunt în măsură… Are cine să ia măsuri. Sunt de mult organele abilitate. Sunt lucruri urâte care se petrec pe stadion și ne tot ascundem. Până nu se iau măsuri concrete, nu are rost să ne consumăm cu astfel de lucruri. E un subiect foarte sensibil”, a mai spus Pancu.

Daniel Pancu a anunțat că, în continuare, Cătălin Vulturar va fi indisponibil. În același timp, tehnicianul nu are de gând să o subestimeze pe Csikszereda, chiar dacă este ultima în SuperLigă.

„Nu ne uităm în clasament. Ne uităm să nu mai repetăm greșelile de săptămâna trecută. Cu maximă seriozitate. Vulturar nu este în lot. Kamara va fi în lot. A avut niște crampe foarte puternice. Au început să ne învețe adversarii. Va trebui să găsim alte soluții. Stojilkovic este un jucător de profunzime, de spații. Marchează foarte rar în aglomerație, cu toate că este acolo, în aglomerație. Este o problemă venită în ultimele două jocuri. Sigur, adversarii își iau măsuri. În condițiile acestea, dorința mea este ca ceilalți să profite. Lucru care se întâmplă destul de puțin”, a mai spus Pancu.

Daniel Pancu nu înțelege de ce s-a creat un val de reproșuri îndreptate împotriva Rapidului după două meciuri mai puțin reușite din totalul de 15.

„Nu există pasă proastă. Care rezultat, pentru că am jucat cu o echipă de prima ligă, foarte bună, un meci de Cupă, în care obligat am odihnit anumiți jucători care au jucat mai mult. Rezultatul, nu-l consider negativ la ce am pus în teren. Nu putem să vorbim.. Am văzut iarăși reacții. Am jucat un meci slab, foarte slab, e adevărat. E doar unul singur din cele 15. Dar am văzut reacții negative, negativism, fatalism în jurul echipei.

Dacă ne întoarcem la adversarul nostru de sâmbătă (n.r. – FCSB), care a fost eliminată de o echipă din Estonia mult inferioară nouă, nu s-a întâmplat nimic, au găsit scuze pe la arbitraj. Au pierdut patru, cinci meciuri prin campionat, 0-5 cu Craiova, dar nu s-a întâmplat nimic. S-au scuturat. La Rapid a fost o înfrângere și foarte multe reacții ciudate. Nu se poate vorbi despre o criză. Suntem foarte bine în continuare”, a completat Daniel Pancu.

Conferința de presă a Rapidului a început. Poate fi urmărită și în direct . Daniel Pancu este primul care va prefața duelul cu Csikszereda. Tehnicianul nu concepe alt rezultat în afara victoriei, după înfrângerea cu FCSB și egalul cu Corvinul, după Cupa României.

„Sigur că suntem în fața unui joc care se anunță complicat din punct de vedere mental. E o săptămână grea. Începând cu meciul de sâmbătă, care a fost unul total nereușit. Am încercat să trecem repede peste el. Am avut o deplasare foarte grea la Petroșani. Au fost șapte ore luni. șapte ore ieri. Astăzi ne vom antrena într-un număr mai mic de jucători. Era de așteptat, nu ne doream niciunul dintre noi să înceapă la un meci cu FCSB. Avem mâine o șansă împotriva unui adversar care joacă complet diferit de când au schimbat antrenorul. O echipă care poate pune probleme reale și vom trata meciul cu maximă seriozitate pentru că avem nevoie de cele trei puncte, pentru a ieși din aceste zile mai puțin reușite pentru noi”, a declarat Pancu.

Conferință de presă Rapid, înainte de meciul cu Csikzereda

Rapid – Csikszereda este programat vineri, 30 octombrie, de la ora 20:30, pe stadionul Giulești. Pentru bucureșteni, partida reprezintă o oportunitate de a reacționa după rezultatul dezamăgitor din derby și de a recupera teren în clasamentul SuperLigii. În același timp, confruntarea poate oferi primele indicii despre felul în care și despre capacitatea giuleștenilor de se revanșa în fața suporterilor.

„A fost foarte greu. Având atât de multe victorii la rând, mă gândeam că va fi greu… Acest meci ne-a prins foarte prost. Veneam după o perioadă foarte lungă. Au o experiență foarte mare la mijlocul terenului, noi aveam jucători tineri. Sunt lucruri care vin din urmă, nu sunt de azi. Încep să înțeleg niște lucruri. Altfel se intră la minge în astfel de meciuri. Nu e întâmplător ce se întâmplă în play-off cu Rapidul. Pentru meciurile importante am venit aici, să schimbăm ceva. Să avem un avantaj moral, mental în play-off. În iarnă voi avea o imagine clară asupra unor jucători. Va mai fi nevoie. În acest meci nu am fost în control în niciun moment. Nici când am condus cu 1-0. La golul doi al lor le-am dat spațiu. Nu se poate așa. Sunt aici de trei luni, am pierdut cele mai importante meciuri: cu Dinamo și FCSB. Este groaznic.

Nu e vorba neapărat de presiune. Am jucat cu o echipă mult mai experimentată. Noi suntem într-un proces. Ei au un nou antrenor, au câștigat cele trei meciuri. Dar pentru aceste meciuri trebuie să ai crampoanele pregătite. La meciul de Cupă o să schimbăm toată echipa. Vom merge șase ore cu autocarul până la Petroșani și trebuie apoi să câștigăm cu Miercurea Ciuc vineri. Din secunda unu n-am simțit că Rapid poate câștiga acest meci. Este o înfrângere dureroasă, va rămâne în istorie ca o înfrângere la scor”, a declarat Daniel Pancu după meci.