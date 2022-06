Conferinţă de presă la Dinamo. DDB şi Răzvan Zăvăleanu: “Acţionarii să-şi facă datoria!”

Conducerea lui Dinamo, mai exact liderii DDB şi administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu, susţin o conferinţă de presă pe 16 iunie, de la ora 12:00. Fanii aşteaptă să afle ce se va întâmpla cu echipa în perioada imediat următoare.

Conferinţă presă DDB şi Rzăvan Zăvăleanu

„DDB nu renunță la luptă! Am luptat împreună, am suferit împreună, am plâns și am ras împreună! DDB a ținut echipa în viață în ultimii ani și o va face în continuare. Nu ne predăm, nu cedăm, nu vom da un pas înapoi.

ADVERTISEMENT

Astăzi, de la ora 12:00, DDB va susține o conferință de presă în care își vă anunță planul pentru următoarea perioadă!”, a fost mesajul suporterilor pe pagina de Facebook a Programului DDB.

Reunirea lotului, pe 20 iunie

Responsabilii cu banii vor ieşi în conferinţă de presă, cu patru zile înainte de reunirea lotului, programată pe 20 iunie. , deşi incertitudinea planează asupra lotului de jucători.

ADVERTISEMENT

, fotbalişti talentaţi, ce vor „ocupa“ poziţiile U21 impuse de FRF.

“Eu mă voi ocupa de echipă până când va veni un antrenor. Reunirea va fi pe data de 20 iunie, însă până atunci mai sunt destul de multe lucruri de rezolvat. Încă nu ştiu care vor fi jucătorii pe care mă pot baza.

ADVERTISEMENT

Cu siguranţă vor veni la echipă jucători de la U-19, născuţi în 2002, 2003, 2004. Sunt copii talentaţi şi cu ei vom avea un mare avantaj pentru a avea jucători buni pentru posturile de «under»”, a explicat Mihali pentru FANATIK.