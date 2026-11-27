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Laurențiu Reghecampf se pregătește de un nou test important în tentativa de a duce echipa cât mai aproape de podium. Până la iarnă, când patronul Gigi Becali îi va transfera „zece” jucători de valoare, antrenorul trebuie să gestioneze și să câștige meciul cu Csikszereda de sâmbătă, 28 noiembrie.

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„Am avut discuții cu el. A ales să fie aproape de familie, a ales cu sufletul. Îl felicit pentru asta. E clar că nu poate câștiga la Cluj cât câștiga în China și chiar și la FCSB”, a mai spus antrenorul FCSB.

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„Poate să ningă, poate să plouă, FCSB dă două!”

Antrenorul FCSB a vorbit despre lipsa de eficacitate și apoi a făcut o rimă care a provocat râsetele jurnaliștilor prezenți la conferință:

„Nu cred că este un blocaj și din cauza asta nu marcăm. E important să mai ai și noroc atunci când ai ocazii. Pentru mine este un lucru pozitiv că jucăm în Ghencea. Poate să ningă, poate să plouă, FCSB dă două!”.

Două reveniri importante la FCSB!

Laurențiu Reghecampf a confirmat că se va putea baza pe Cisotti și pe Garita pentru meciul cu Csikszereda, :

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„E un meci foarte important pentru noi, suntem obligați să câștigăm. Vom fi conectați la ceea ce va trebui să facem. Cisotti și Garita vor intra, sunt două vești bune.

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Orice echipă încearcă să țină de rezultat contra noastră. E normal”.

Laurențiu Reghecampf, conferință de presă înainte de meciul cu Csikszereda

Antrenorul a programat o conferință de presă în care va răspunde întrebărilor jurnaliștilor, pentru ca fanii să înțeleagă mai bine care este atmosfera în vestiar după o perioadă nu tocmai excelentă din punct de vedere al rezultatelor.

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FCSB o întâlnește pe Csikszereda sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00. Dacă oaspeții trec printr-un sezon de groază și au doar 6 puncte în 16 etape, formația condusă de Laurențiu Reghecampf este la doar trei puncte de play-off. pentru formația patronată de Gigi Becali în acest sezon,

Recent, Gigi Becali anunța că se va implica total la echipă pentru a mai salva ce se poate din acest sezon. Cu toate că recunoaște că e greu ca Universitatea Craiova să rateze titlul, Becali pare convins că echipa sa are șanse măcar la un loc pe podium.

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Gigi Becali a promis „zece” transferuri de răsunet în această iarnă la FCSB

„Până la finalul anului, vreau să ajugem la 10 puncte față de Craiova. Și după să mai micșorăm și să ajungem la 5 puncte, înjumățite 2-3. Eu zic că e an pierdut când sunt nervos. Aseară eram nervos. Dar, asta nu înseamnă că abandonez lupta. Niciodată nu am abandonat”, a declarat Gigi Becali.

Momentan, dintre transferurile de top promise la iarnă, singurul transfer anunțat oficial a fost cel al lui Petru Popescu de la Petrocub. Cu toate acestea, fanii se întreabă dacă fotbalistul refuzat în trecut de echipe de liga a 2-a ar avea ce să caute la FCSB.