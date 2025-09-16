Cristi Chivu, iritat la conferință înainte de Ajax – Inter: „Nu cred că este cazul doar pentru că fanii îmi cer asta”. Toate declarațiile antrenorului român

Potrivit jurnaliștilor de la , avionul care trebuia să îi deplaseze pe italieni spre Olanda în cursul serii zilei de marți a decolat cu o întârziere de peste o oră de pe aeroportul din Milano.

UPDATE: Cristi Chivu, deranjat de o întrebare primită înainte de Ajax – Inter

Cu mai mult de o oră întârziere, antrenorul român a susținut în cele din urmă conferința de presă premergătoare meciului din prima etapă a fazei principale din Champions League. Chivu a părut destul de deranjat în momentul în care a fost întrebat din nou despre înfrângerea cu Juventus din campionat, iar răspunsul său a fost următorul, citat de jurnaliștii de la :

„Credeam că ar trebui să vorbim despre Liga Campionilor, dar în schimb ne-am întors la aceeași poveste veche. Cred că această echipă este puternică în sine și a demonstrat-o și la Torino. Apoi, dacă ne uităm la rezultat, putem arăta cu degetul și ne putem confirma obiceiul. Știm cu toții ce înseamnă o înfrângere în Italia, dar trebuie să ne uităm și la aspectele pozitive, cum ar fi efortul depus, cum s-a întâmplat cu Torino și Udinese.

Cred că suntem la un pas de a construi pe lucrurile bune pe care le-am văzut și vrem să le vedem continuând. Suntem la un pas de a crește moralul acestei echipe care încearcă să iasă din această situație. Totul se rezumă la rezultate”.

Ce a mai punctat Cristi Chivu la această conferință de presă:

Despre revenirea la Amsterdam: „Ce a mai rămas din băiatul acela pe care l-am văzut aici? Sunt recunoscător pentru ceea ce am trăit aici, la Amsterdam, acei ani mi-au permis să cresc ca persoană și ca sportiv, înainte de a face un pas important în Italia. Dacă vor juca mâine tineri de 20 de ani? I-am văzut deja în acest meciuri, chiar dacă cu intermitențe”.

Despre situația medicală a lui Lautaro Martinez: „Nu s-a antrenat astăzi din cauza unei mici probleme, vom evalua dacă va fi disponibil mâine”.

Cum a răspuns Cristi Chivu când a fost întrebat dacă îl scoate din poartă pe Sommer: „Nu cred că este cazul doar pentru că fanii îmi cer asta”

Despre o posibilă schimbare de portar: „Nu am făcut niciodată nicio schimbare de portar. Nici măcar nu mi se pare corect să-l scot pe Sommer, să arunc cu pietre în el. Este important pentru noi și a demonstrat anul trecut cu performanțe de top. Nu mi se pare omenește corect să facem așa ceva. Am un mare respect pentru Pepo Martinez, mai devreme sau mai târziu va avea șanse să joacă, dar astăzi nu cred că este cazul să-l înlocuiesc pe Sommer doar pentru că fanii îmi cer asta.

Nu pentru că aș vrea să merg împotriva curentului, ci pentru că un tip aflat în dificultate are nevoie de ajutor. Pentru cineva cu experiența și valoarea lui, și cu cât a dat acestei echipe, este corect să rămână în poartă”.

Conferința de presă a lui Cristi Chivu dinainte de Ajax – Inter a fost amânată

Astfel, conferința de presă a interiștilor din perspectiva a fost amânată. Ea urmează să aibă loc în cele din urmă la scurt timp după ce delegația va ajunge la Amsterdam.

Înainte de acest meci, Giancarlo Marocchi, fost fotbalist important la Juventus, a vorbit despre situația lui Chivu de la Inter de după înfrângerea din „Derby D’Italia” și i-a oferit antrenorului român câteva sfaturi care să-l ajute să treacă peste acest start de sezon ușor ezitant.

Sfaturi importante primite de Cristi Chivu înainte de acest meci

„Am petrecut 2-3 ani cu antrenori care aveau totul sub control, ceva similar cu Interul lui Inzaghi, care, în primul său an, încerca să-și facă loc și a ajuns să fie liderul absolut în vestiar. Rezultatele nu au fost întotdeauna perfecte, dar Inter a rămas mereu o echipă importantă. Acum vine Chivu, iar întrebarea este dacă este deja mulțumit de modul în care îl urmează jucătorii sau dacă are impresia că unii dintre ei au mintea și motivația odihnită.

Chivu trebuie să aibă clar percepția dacă echipa îl urmează și dacă are dorința să lase în urmă finalul de sezon complicat din punct de vedere psihologic. Dar el trebuie să dea semnale clare, uneori scoțând din echipă jucători care poate par mai puțin determinați, cu motivația scăzută sau mai relaxați.

Chivu are sub control situația și deja face anumite lucruri, dar poate trebuie să facă mai mult. Cea mai mare problemă e că apar performanțele, dar nu și rezultatele; poate e nevoie să ia decizii curajoase pentru binele echipei. La începutul aventurii sale a vorbit despre meritocrație, și asta mă aștept să vedem la Chivu, începând cu meciul cu Ajax.

Trebuie să ia decizii astfel încât să nu pară că vina este a celor scoși din echipă. Cu Juventus, Inter a jucat aproape tot meciul în jumătatea adversă, dar atitudinea trebuie regândită. Un antrenor nou care vine după poate fie să fie de tipul Capello, care aprinde vestiarul și îl distruge, fie, dacă vrea să fie educat, convingător și inteligent, riscă să nu reușească”,