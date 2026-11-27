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Întrebarea de debut pe care l-a găsit pe antrenorul român aranjându-și niște notițe și preluând între degete un pix cu care nu avea, teoretic, nimic de scris.

Poate că a fost o formă de autoreglare, de stăpânire a emoțiilor sau poate chiar avea acolo niște idei pe care dorea neapărat să le prezinte.

N-ar fi fost o noutate.

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Acum aproape 15 ani, l-am avut invitat pe Edward Iordănescu la o emisiune la sport.ro, actualul Pro Arena. În acel moment, Edi era, într-o foarte mare măsură, doar fiul lui Anghel Iordănescu și un fost fotbalist cu o carieră lipsită de strălucire, care-și dorea să devină antrenor.

Leo Badea, producător la Sport.ro: „O să vezi, va deveni un mare antrenor”

De altfel, producătorul Leo Badea așa mi l-a și „explicat”: „O să vezi, va deveni un mare antrenor”.

Cuvintele acestea au fost ciudate din două motive.

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În primul rând, pentru că înțelegerea mea cu postul era ca eu doar să moderez și echipa de producători să se ocupe de tot chinul necesar convingerii diverșilor invitați să vină la emisiune. Deci era inutil să mi se dea o explicație.

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În al doilea rând, noi eram în afacerea obținerii de audiență, nu în cea de promovare a celor mai promițători viitori antrenori. Poate și de aici nevoia lui Leo de a-mi spune de ce a venit Iordănescu Jr. la emisiune.

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Mai mult, invitatul s-a prezentat la acea apariție ca un tocilar absolut al fotbalului – avea la el o mică foaie cu idei legate de antrenorat, pe care m-a anunțat politicos că ar vrea să le menționeze la un moment dat. M-am uitat la Leo Badea și el a dat din cap de parcă așa ceva era cel mai firesc lucru din lumea aceasta.

Și asta a făcut la un moment dat, dar cu abilitatea celui care venise la TV nu pentru că-i plăcea să apară, ci pentru că-l interesa ca între mandatul său de secund la Vaslui și cel de principal la Câmpina/Brazi să poată spune ce idei avea el legate de ce se întâmplă în fotbalul nostru.

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Ce a spus? Îmi pare rău, dar singurul lucru memorabil legat de acel moment a fost vocea producătorului, care mi-a repetat asigurător în cască: „O să vezi, ăsta ajunge antrenor mare!”.

Iordănescu în stil Lucescu: întrebat ceva, răspunde astfel încât să fie sigur că-i sunt recunoscute meritele

De atunci, Iordănescu și-a văzut de cariera de antrenor, cu stilul său lipsit de strălucire mediatică, dar cu rezultate care au estompat total imaginea de „băiatul lui tata” și au construit-o pe cea de antrenor ales de Watford pentru banca sa tehnică.

A doua întrebare a fost dacă a ales Watford în defavoarea naționalei României, care i-ar fi făcut o nouă ofertă. În loc să spună da sau nu, Iordănescu a rememorat, cu ajutorul unui „anyway”, că România nu se mai calificase de 8 ani la un turneu final, că a făcut-o la Euro 2024 terminând grupa neînvinsă, că a depășit inclusiv Elveția, o echipă cu jucători mult mai valoroși individual.

Și apoi, modest, a adăugat că și turneul final a fost fantastic.

Ceea ce, trebuie să recunoaștem, cam așa a fost. Doar că întrebarea fusese alta…

În fine, tot discursul său legat de necesitatea de a obține rezultate rapid pentru Watford, cu ajutorul unei bune organizări și al unei implicări totale a jucătorilor, a părut să fie exact ceea ce așteptam noi de la Hagi în privința echipei naționale, de vreme ce întreaga presă a făcut trimiteri la cum era pe vremea lui Iordănescu cu ocazia .

Fair-play legat de fostul antrenor al lui Watford și efectul „experiențeiBecali”

Două lucruri remarcabile în discursul lui Iordănescu, poate și pentru că mediul respectiv îndeamnă la astfel de atitudini.

Iordănescu a elogiat munca celui de la care a preluat ștafeta de antrenor al lui Watford – Alessio Dionisi. Nu a fost o simplă și politicoasă menționare a acestuia, ci o confirmare a faptului că a urmărit ce a făcut acesta și că-i cunoștea metodele din perioada în care Chiricheș era antrenat de italian la Sassuolo, iar Iordănescu l-a vizitat în Italia în calitate de selecționer al României.

De asemenea, tema recurentă în conferință a fost legată de cu o ușurință care, pe alocuri, întrece inclusiv impulsivitatea patronilor din Superliga.

Iordănescu a părut superpregătit pentru a răspunde la întrebările din jurul acestui subiect și a ținut să întărească ideea că el va fi numărul 1 din punct de vedere tehnic.

Mai mult, a driblat elegant ideea că ar fi o presiune deosebită asupra sa din perspectiva posibilității schimbării sale, de vreme ce se concentrează nu pe momentul în care va pleca, ci pe momentele în care poate organiza echipa să iasă pas cu pas din situația în care se află.

Diferența de discurs și experiență între Iordănescu de acum 15 ani și Iordănescu de acum nu trebuie să surprindă pe nimeni. Au fost 15 ani în care omul acesta a antrenat plecând în mod real de jos și având interacțiuni cu unii dintre cei mai dificili patroni din fotbalul nostru – Ioan Niculae (Astra), Ioan Varga (CFR Cluj) și Gigi Becali (FCSB).

Ce va fi în relația cu familia Pozzo? Doar rezultatele o vor decide.

Marea sarcină a lui Iordănescu în fotbalul englez – „Bucharest, not Budapest”

Prima conferință a lui Iordănescu în calitate de antrenor al lui Watford a început cu o întrebare-constatare a unui ziarist:

„Ești primul român care antrenează în această țară. Cum te face asta să te simți?”

Și Iordănescu a profitat ca să spună probabil un adevăr evident: „Mândru mai mult decât orice altceva”. Abia apoi a adăugat clasicele „dar sunt conștient de provocarea care se află în fața mea”.

Realitatea este că Iordănescu , inclusiv la nivel de jucători. După Chivu la Inter, Iordănescu în Premiership este cea mai înaltă poziție ocupată de un antrenor român în fotbalul adevărat al Europei.

Asta ne face și pe unii dintre noi să ne simțim mândri fără să avem vreun merit în reușita lui Iordănescu, în afara faptului că-n unele momente i-am acordat o oarecare încredere atunci când a fost selecționerul „naționalei”.

Dar, dincolo de ce simțim noi, rămâne sarcina sa de a lămuri mai bine ce potențial există în antrenoratul românesc, chiar în ciuda a ceea ce fotbalul local pare capabil să ofere în general – vezi meciul Brighton – Craiova.

Într-un fel, am fi probabil mulțumiți dacă, metaforic-fotbalistic, britanicii vor ști după experiența cu Iordănescu faptul că Bucharest și Budapest sunt două capitale total diferite.