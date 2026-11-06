Conferința lui Laurențiu Reghecampf înainte de FCSB – Corvinul. Cine lipsește și anunțul făcut despre transferuri

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După ce a pornit ca din tun în noul mandat pe banca lui FCSB, cu trei victorii consecutive în campionat, Laurențiu Reghecampf a simțit și gustul înfrângerii. Roș-albaștrii au pierdut atât cu Gloria Bistrița, cât și cu U Cluj, iar cea mai mare problemă este aceea că nu au reușit să înscrie niciun gol. Pentru echipa patronată de Gigi Becali urmează Corvinul Hunedoara, una dintre surprizele plăcute din acest tur de campionat. Laurențiu Reghecampf a prefațat partida în cadrul unei conferințe de presă în care a acoperit mai multe subiecte importante.

Laurențiu Reghecampf a mai vorbit și despre întăririle pregătite de FCSB în mercato de iarnă, explicând cum vor proceda bucureștenii în următoarea fereastră de transferuri. „Avem departament de scouting și oameni care lucrează. Discutăm zi de zi și vrem să aducem soluții pe posturile unde avem probleme. La sfârșit e decizia patronului, în funcție de buget și ce trebuie să plătească pentru fiecare jucător. Încercăm să avem 3-4 soluții pentru fiecare poziție unde vrem să aducem jucători. Patronul decide la final pe care dintre cei 4 îi alege!”.

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După eșecul cu U Cluj, , deși . Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de criticile patronului său la adresa fotbalistului francez, iar tehnicianul a răbufnit. „(n.r. – patronul echipei îl tot critică pe Aymen Boutoutaou) De fiecare dată la conferințe mă întrebi același lucru. Nu îți răspund, nu îmi mai pune întrebări, te rog frumos! Nu vreau să conving pe nimeni, fiecare e liber să spună ce vrea. Mai devreme mă întrebai de Baciu, acum de patronul echipei… De ce mă pui să comentez lucruri care nu țin de mine? Cum să răspund eu despre ce spune alt om. Noi discutăm zi de zi, de mai multe ori în aceeași zi. Ce vreți să vă răspund? Să ne certăm prin intermediul dumneavoastră? Eu nu am cum să spun că un om se înșală. Fiecare om are propria mentalitate”.

Antrenorul FCSB-ului a spus că revenirea echipei sale în top depinde foarte mult de rezultatul partidei contra hunedorenilor, pe care i-a lăudat încă o dată pentru ceea ce au prestat până acum pe teren în acest sezon. „Cea mai importantă soluție ca echipa să revină în top este meciul de mâine seară. Nu putem vorbi de acum ce se va întâmpla la iarnă. Patronul vrea să aducă câțiva jucători de valoare în iarnă. Din partea mea nu o să auziți nimic. Ne dorim să fim din nou în top. Corvinul este o echipă foarte bună, pe care nu trebuie să o lăsăm să joace, trebuie să creăm presiune. Sunt foarte periculoși și formează un grup puternic. Nu trebuie să ne luăm după rezultatele lor în deplasare, poate au avut mult ghinion sau alte lucruri care i-au împiedicat să câștige. Aici nu există răbdare, suntem aici să producem rezultate. Nu pot avea niciun mesaj eu către suporteri sau conducere. Încercăm să câștigăm meciul!”.

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Laurențiu Reghecampf a vorbit ulterior despre problemele de lot pe care le are înaintea acestei partide. Tehnicianul a venit cu detalii despre starea lui Juri Cisotti, care , așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. „Așa cum știți, avem câteva probleme de lot. Cisotti și Garita sunt accidentați, iar Crețu și Pădurariu sunt suspendați. Trebuie să găsim soluții. Până mâine seară vom găsi soluția cea mai bună pentru postul de under. Cisotti va fi OUT pentru 3-4 săptămâni, dacă nu și mai mult. Are o ruptură și trebuie să vedem cum răspunde la tratamente. Este unul dintre jucătorii decisivi, care pot face oricând diferența. Accidentarea lui nu ne pică tocmai bine acum. Nu cred că va merge la Marijana, nu ține de ea accidentarea lui!”.

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Laurențiu Reghecampf a avut doar cuvinte de laudă la adresa următoarei adversare a FCSB-ului. „O echipă foarte bine pregătită, care joacă de foarte mult timp împreună. Are un antrenor care dezvoltă un fotbal frumos, trebuie să fim atenți. Trebuie să luăm în serios meciul, altfel vom avea probleme! Nu sunt îngrijorat, cred că echipa mea va face un joc bun și vom încerca să câștigăm!”, a spus inițial antrenorul bucureștenilor.

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Laurențiu Reghecampf, conferință de presă premergătoare meciului FCSB – Corvinul Hunedoara

De la ora 13:00, antrenorul FCSB-ului va susține o conferință de presă pentru a oferi ultimele detalii înaintea următorului meci de campionat. Aceasta va fi ultima partidă înaintea pauzei internaționale, iar pentru roș-albaștri ar fi foarte important, mai ales din punct de vedere moral, să termine acest tur de campionat cu o victorie.

De partea cealaltă, Nou-promovata se află chiar în spatele bucureștenilor, tocmai de aceea o înfrângere i-ar putea diminua considerabil șansele la play-off. În cazul în care trupa lui Florin Maxim va câștiga pe Arena Națională, Corvinul ar depăși-o pe FCSB în clasament.

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Denis Drăguș va putea juca din primul minut cu Corvinul Hunedoara

După lungi așteptări, Denis Drăguș a redevenit apt de joc după accidentarea suferită în meciul cu Universitatea Craiova, iar, din informațiile FANATIK,

Mai mult decât atât, alături de el va începe și Aymen Boutoutaou, fotbalistul adus de MM Stoica și iubit atât de tare de fani, însă care nu este și pe placul patronului, care preferă fotbaliști mai puternici. Totuși, algerianul a demonstrat calități certe și poate fi fotbalistul de la FCSB care să-l pună în valoare pe Denis Drăguș.