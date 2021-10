Conferință pe mut după Sepsi – Rapid. Iosif și Ilyes, antrenorii fără licențe PRO, interziși la declarații

. Oaspeții au punctat prin Goge (3), Alami (9), iar pentru Sepsi a înscris Luckassen, de două ori (în minutele 27, din penalty, 43).

Sepsi a rămas, ieri, fără antrenor, după ce . Ca urmare, în funcția de antrenor principal a fost instalat fostul mijlocaș rapidist Robert Ilyeș. Numai că acesta nu are licența pro, așa că la meciul împotriva echipei bucureștene a fost mai mult spectator.

Situația este aceeași și pe banca Rapidului. Principalul Mihai Iosif nu are licență, astfel că atribuțiile lui sunt preluate de Adrian Matei. Acesta a și vorbit, de altfel, la conferința de presă de după meci, dar nu e un secret că aceasta este o strategie care va dura doar pânî la rezolvarea situației lui Iosif.

Celelalte două echipe care au antrenor fără licență sunt FC Botoșani (locul 3; Marius Croitoru) și FC Argeș (locul 9; Andrei Prepeliță).

Luckassen nu comentează demiterea lui Grozavu

În condițiile în care Ilyes nu are voie să dea declarații, interviurile de după meci au fost luate unor jucători. Primul care a vorbit a fost eroul echipei gazdă, olandezul Kevin Luckassen.

„Încă aşteptăm să vină victoria. Nu am început bine astăzi, dar am luptat din răsputeri, a fost foarte bine, dar încă ne luptăm pentru a obţine trei puncte. Antrenorul Leo Grozavu a stat aici doi ani. Demiterea lui a fost o decizie a celor din conducere, ei decid şi eu nu am nimic de spus”, a spus jucătorul.

Atmosfera din vestiar nu era rea

Sepsi are o singură victorie în acest sezon în Liga I, 2-0 în prima etapă, pe teren propriu, cu Academica Clinceni. Au urmat trei înfrângeri, cu CS Mioveni (1-2 pe teren propriu), cu Farul (0-1 în deplasare) și 0-2 cu FC Argeș, și alte șapte remize.

La rândul lui, portarul Robert Niczuly a spus: „Cred că în această seară am pierdut două puncte, nu am câştigat unnul. După cele două goluri primite, cred că am dominat în totalitate jocul.

Plecarea domnului Grozavu a surprins pe toată lumea. A făcut o treabă bună la noi şi îi urăm baftă pe viitor. Sunt convins ca persoanele din conducereea clubului vor lua cea mai bună decizie cu privire la viitorul antrenor. Atmosfera din vestiar nu era rea și consider că suntem toți vinovați de plecarea dânsului”.

Ilyeș, Iosif și Surdu fac naveta la Chișinău

Pentru a rezolva cât mai repede problema cu licența de antrenor, tot mai mulți foști fotbaliști aleg să urmeze cursurile Școala Federală de Antrenori din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal. Cele mai recente exemple sunt Dan Alexa (Licența PRO), Ianis Zicu și Marius Croitoru (Licența A), care au făcut naveta destul de des la Chișinău.

Fostul atacant gălățean Dănuț Oprea este președintele instituției din Rep. Moldova. El a precizat că nu este chiar atât de ușor să obții licența de antrenor la Chișinău. „Cursurile sunt structurate conform ultimelor norme de la UEFA.

Școala Federală de Antrenori din cadrul FMF are acreditare de la UEFA pentru următorii 3 ani, după un proces intens de reevaluare. Suntem monitorizați permanent și lucrăm după Convenția antrenorilor UEFA”, a declarat el.

În prezent, Oprea îi care printre cursanți pe Ilyeș, Iosif și fostul atacant Romeo Surdu, actual antrenor secund la FC Brașov. Prezența la cursuri este obligatorie la toate modulele, a mai declarat președintele Școlii Federală de Antrenori din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal.