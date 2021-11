Confesiunea tulburătoare a unui „sclav modern”. „Le facem treburile, le ducem gunoiul vedetelor, suntem amărâții care merită să fie bătaia de joc a divelor din România”! Exclusiv

După ce a văzut reacția oferită de , fostul „om bun la toate”, Nicolae Narcis Moroșeanu, a contactat redacția FANATIK, pentru a-și expune un punct de vedere mai amănunțit. Narcis Moroșeanu a explicat ce s-a întâmplat în sala de judecată, în prima instanță, și a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre ceea ce crede el că a devenit Justiția din România.

Acesta se consideră un „sclav modern” și ne-a dezvăluit, în interviul care urmează, că este siderat de punctul de vedere al cunoscutei creatoare de modă Maria Lucia Hohan și că se simte realmente umilit de modul în care se face dreptate în România pentru „oamenii simpli și fără relații”.

Nicolae Narcis Moroșeanu contraatacă în scandalul cu designerul Maria Lucia Hohan

”Subsemnata, Maria Lucia Hohan, arăt că nu am săvârșit niciuna dintre faptele de care sunt acuzată de dl. Moroșanu și că acesta din urmă nu este și nu a fost niciodată angajatul meu, ci al fostului partener de viață, cu care mă aflu în prezent într-o situație litigioasă, așa cum rezultă foarte clar chiar din documentele citate în facsimil în cuprinsul articolului”, spunea Maria Lucia Hohan, în dreptul la replică emis către redacția FANATIK cu câteva zile în urmă și publicat nealterat, în întregime.

Mai mult, a explicat designerul, Hohan este convinsă că reclamantul ar fi vrut, de fapt, să se răzbune pe ea, lucru negat cu vehemență de acesta: ”Scopul real al demersului promovat de dl. Moroșanu împotriva mea a fost recunoscut chiar de către acesta, în cadrul interogatoriului administrat de către instanță, respectiv răzbunarea, ca urmare a faptului că am formulat plângere penală împotriva sa pentru hărțuire și furt calificat”.

Acestea au fost, în fapt, declarațiile care l-au scos din sărite pe Nicolae Narcis Moroșeanu, rezultând interviul următor.

Nicolae Narcis Moroșeanu: ”I-am desfundat până și WC-urile! Maria Hohan a abuzat fiindcă era soția șefului meu”

– Maria Lucia Hohan susține că nu ați fost niciodată angajatul ei! Cum stau, de fapt, lucrurile… Cine minte?

Este evident o răstălmăcire a dumneaei! Trebuie să iasă la suprafață adevărul, nu cum o dă la întors ea… Normal că nu am fost angajat cu carte de muncă la doamna Maria, pentru că eu eram deja angajat cu carte de muncă la soțul ei (Adrian Stănescu, logodnicul creatoarei, n. red.). Dar de muncit, am muncit ca salahorul la dânsa în timpul liber. Mă muncea după serviciul meu, sau când aveam orice timp disponibil…

Am lucrat atât pentru ea personal (să îi fac cumpărături, să îi spăl mașina, să îi iau apă și lapte, să fac diverse comisioane), cât mai ales pentru firma dumneaei, unde zugrăveam, renovam, reparam, tundeam iarba, îi duceam angajatele încolo și-ncoace, mă trimitea și la Ploiești la vamă, îi căram mașinile de cusut și pachetele, o grămadă de chestii. Muncă de sclav…

– Vreți să spuneți că lucrați pentru Maria Lucia Hohan în tot ceea ce vă cerea, deși nu erați angajatul ei oficial? Vă plătea pentru serviciile prestate?

Făceam chiar și munca de jos, cu cârca, încărcat, descărcat și cărat pe scări diverse mobile. Căram rochiile din Electromagnetica în Carol și invers, am tencuit pereții de la casa din Snagov, cumpăram materiale și căram molozul, și chiar mă chema să îi desfund WC-urile!! Nu m-a plătit pentru asta, dar, din când în când, mai îmi arunca câte 100-200 de lei în dispreț, așa, cam o dată pe an. A profitat de faptul că îmi era pur și simplu rușine să o refuz, fiind soția șefului meu! Tocmai de aceea a abuzat și s-a folosit de avantajul ăsta la maximum. Probabil d-aia și credea că eram sclav, și de aia m-a și umilit în halul asta, făcându-mă sclav și amărât. Pot să spun că, da, am fost ani de zile un sclav modern…

Reclamantul povestește că ar fi fost „păcălit” la interogatoriul de la Tribunal

– În fața instanței, susține doamna Maria Lucia Hohan, ați recunoscut oficial că vreți să vă răzbunați pe ea… Că totul nu este decât o răzbunare personală!

Nu am spus niciodată că vreau să mă răzbun, au întors vorbele împotriva mea ca să dea bine pentru ea. Au văzut că sunt stresat, și-au profitat… Eu am răspuns la întrebările dnei Judecător și anume:

Când m-a întrebat `Recunoașteți că acest demers este realizat în semn de răzbunare din partea dvs., pentru că v-am făcut plângere penală pentru hărțuire și furt calificat?` – eu am răspuns DA, adică în sensul că ea, Maria Lucia Hohan, mi-a făcut plângere penală pentru hărțuire și furt, ca să se răzbune ea pe mine și să mă hărțuiască. Eu așa am înțeles să răspund, dar răspunsul mi-a fost răstălmăcit…

Iar când m-a întrebat doamna Judecătoare `Recunoașteți că, tot cu scopul de a mă hărțui și a-mi crea o imagine proastă, mi-ați formulat plângere la Consiliul pentru Combaterea Discriminării?` – la fel, răspunsul meu a fost DA, în sensul că, într-adevăr, am formulat o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru jignire și hărțuire. Dar, în niciun caz, că vreau eu să îi fac rău, să mă răzbun, astfel cum ei au interpretat cum au vrut. Dacă voiam să mă răzbun, îi ceream daune de un miliard de lei!

„Au profitat la Tribunal de faptul că sunt un om simplu!”

– Vreți să spuneți că nu ați înțeles întrebările sau că ați fost, cumva, indus în eroare în timpul interogatoriului?

Deci, au profitat la maximum că nu am înțeles bine ce mă întreabă și au întors-o ca la Ploiești! Eu n-am mai fost prin tribunale, nu știu cum merg lucrurile și ei profită de treaba asta, când văd oameni simpli… Abia când am citit întrebarea de pe foaie, fără grabă, am înțeles ce scrie, dar doamna judecător, pur și simplu, nu m-a mai lăsat să explic nimic, a zis că am înțeles foarte bine de la început. Așa a considerat dumneaei… Că acolo, în față, judecătorul nici pe avocat nu îl lasă să îți explice el întrebarea și nu-ți explică nimeni, răspunzi și tu cum înțelegi și cum te pricepi.

Surpriză: reclamantul Nicolae Narcis Moroșeanu trebuie să plătească cheltuieli de judecată mai mari decât daunele morale cerute pârâtei!

– Sunteți nevoit să achitați cheltuielile de judecată, aproximativ 12.000 de lei, o sumă foarte mare pentru orice român normal. Ce veți face?

Ce să mai zic…(oftează) După ce că mi-au respins acțiunea, mi-a dat doamna judecătoare să îi plătesc ei cheltuieli de judecată aproape 12.000 de lei! Ca să înțelegeți în ce țară trăim: adică eu i-am cerut pârâtei daune morale de 10.000 de lei că m-a făcut sclav și m-a umilit public, iar instanța mă pune, tot pe mine, să îi plătesc ei 12.000 de lei!! Cred că treaba asta cu legea și cu judecătorii nu e pentru oameni simpli ca mine, nu-i interesează pe ei de noi.

– Sugerați că instanța i-a dat câștig de cauză Mariei Lucia Hohan pentru că este o persoană cunoscută?

N-am mai fost niciodată la tribunal, nu știam cum e! Mi-a explicat avocatul pe care l-am avut, însă nu pot să înțeleg eu acum, peste noapte, ce înțeleg dânșii despre dreptate după ani de muncă… Avocații mi-au spus că suma asta pe care trebuie să o plătesc e foarte mare și nu se acordă, de obicei, așa cheltuieli atât de importante… Adică ei (judecătorii, n.red.), pentru dosare mai grele, dau 3.000 – 4.000 de lei cheltuieli, și mie mi-au pus o sumă uriașă, 12.000 lei… Așa, doar pentru o lună de proces, cât a durat totul! Cine știe, s-au gândit că la banii ăștia îmi închid gura și mă pedepsesc că am avut curajul să spun că am fost umilit. Cred că, de aia alții stau umiliți și nu fac nimic, românii sunt speriați de atâtea nedreptăți.

„Eu m-am convins, nu e pentru amărâți ca noi nicio dreptate la nimic, doar să fim bătaie de joc!”

– Poate puteți să ne explicați mai concret de ce susțineți că ați fi fost nedreptățit acum, în instanță?

Asta e viața în România! Se vede treaba că un “sclav și amărât” că mine nu are șanse dacă îndrăznește să zică ceva despre o vedetă cu bani, pentru că toți văd că suntem sclavi, li se pare că merităm să ni se spună așa. Noi greșim, că muncim pentru ei, le ducem gunoiul și aia e, suntem amărâții care merită să fie bătaia de joc a divelor din România! Am rămas cu un gust amar după toată treaba asta, mă gândeam și eu că, după atâția ani, te mai apără și pe tine ca om cineva, că vede cineva ce faci, că tot auzim peste tot de legi și drepturi în Europa.

Eu m-am convins, nu e pentru amărâți nicio dreptate, la nimic, decât să fim bătaie de joc! Sper măcar dumneavoastră, presa, să scrieți ce e adevărat, dacă tot s-a aflat, măcar să știe lumea cum stau lucrurile și ce se întâmplă în țara asta pentru amărâții ca mine. Dar nu mă dau bătut! Am depus Apelul și sper ca, odată și odată, să mi se facă și mie dreptate…

Site-ul FANATIK.ro, respectând normele deontologiei jurnalistice, pune spațiu editorial oricând la dispoziția Mariei Lucia Hohan, în cazul în care aceasta dorește să răspundă in extenso, amănunțit, în cadrul unui interviu, acuzelor aduse de către fostul muncitor, Nicolae Narcis Moroșeanu.

Maria Lucia Hohan a câștigat procesul, în primă instanță!

Nicolae Narcis Moroșeanu a dat-o în judecată pe cunoscuta creatoare Maria Lucia Hohan, pentru că ar fi fost în repetate rânduri umilit, încălcându-i-se „dreptul la onoare și reputație”.

„În anul 2019, pe fondul separării dintre pârâtă și angajatorul meu, precum și din cauza faptului că am refuzat oferta sa de angajare, pârâta a început să aibă o atitudine ostilă față de mine, adresându-mi injurii și alte cuvinte jignitoare de fiecare dată când ne întâlneam. Așadar, într-una din zilele în care mă aflam în interes de serviciu la sediul social al societății pe care o deține, pârâta mi-a transmis, de față cu ceilalți angajați, că nu mai sunt binevenit la sediul firmei sale și că nu mai are nevoie de serviciile mele, respectiv >”, se arată în

Mai mult, la dosar, Nicolae Narcis Moroșeanu a depus și mesajele pe care le-ar fi primit de la Maria Lucia Hohan, în care creatoarea de modă l-ar fi exploatat în repetate rânduri și, apoi, l-ar fi umilit în mod public.

„În data de 25 februarie 2020 am fost oprit în trafic de aceasta (n.r. Maria Lucia Hohan), am fost înjurat și mi-au fost arătate semne obscene, în prezența unei angajate a pârâtei, Irina Chiș, și a celorlalți participanți la trafic, iar injuriile și umilințele au fost continuate prin mesaje transmise pe Whatsapp, respectiv: săracu… sclavule… îți place jobul de sclav… îți place să ți se spună prost și idiot, nu?… accepți cu plăcere… noi suntem un colectiv de superfemei mișto și nu dăm doi bani pe bărbați ca voi… asta ești, un individ de doi lei… idiotule care mănâncă (rahat)…”, se arată în materialul probator cu mesajele de pe Whatsapp, depus la dosar, conform România TV.

. Mai mult decât atât, Tribunalul l-a obligat pe reclamant la plata unor cheltuieli de judecată în favoarea pârâtei, în valoare de aproximativ 12.000 lei.