Confesiuni tulburătoare ale lui Dumitru Dragomir: „Am fost vânat! Dar nu am ajuns la pușcărie!”. Cum le răspunde celor care-i vor răul

La aproape 80 de ani, Dumitru Dragomir spune că a ajuns la vârsta înțelepciunii. Cum reacționează fostul șef de la LPF acum, față de atunci când era tânăr și cum se comportă față de cei care îi poartă dușmănie, a mărturisit în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Confesiunile lui Dumitru Dragomir. De ce nu le poartă dușmănie oamenilor care îl atacă

El a dorit să precizeze în mod special faptul că a ajuns într-un punct în care nu mai are resentimente față de oamenii care, în viziunea sa, au încercat de-a lungul timpului să îi facă rău prin diferite mijloace, în diferite momente.

„Eu pot să vorbesc acum pentru că am 80 de ani, , nu greșesc cu nimic, nici nu conduc mașina. Nu sunt expus la greșeală și nu răspund celor care aruncă diferite mizerii despre mine. Am mai multă minte acum. Altădată, dacă mă înjura X sau Y, îți dai seama ce era la gura mea… Acum, nu, cum mă jignește vreunul, chem avocatul. Poate iese ceva…

Să știi că acum, la bătrânețe, nu mai iert, că am iertat destul. Mi-am dat seama că-l ierți, dar el nu uită și se răzbună, fără să îi faci nimic. Eu n-am făcut rău la nimeni! În viața mea. Și cu gura, dacă l-am jignit, am făcut în așa fel să îndrept lucrurile, chiar umilindu-mă. Și eu am fost certăreț, gură bogată, până mi-am dat seama că nu e bine. Ce dacă mă înjură unul? Lasă-l să mă înjure, dacă are motiv. Mă acuză de ceva, are probe? La instanță! N-are probe, plătește!

Nu port dușmănie, nici celor care mă înjură. Să trăiască și ei, e loc pentru toată lumea, dar pe cine încearcă să-mi facă rău, nu iert nici după ce mor. Eu să-ți fac ție numai bine și tu să-mi fii dușman. Sunt vreo cinci, șase care au vrut să-mi facă rău, dar nu dau nume. Poate au fost mai mulți care m-au dușmănit în spate”,

De ce crede Dumitru Dragomir că a ajuns să fie urât de atât de mulți oameni

a oferit în primă fază două posibile explicații pentru acest fenomen. În plus, în aceeași notă, a vorbit și despre faptul că „a reușit în viață”.

„Ar fi putut să mă dușmănească din două motive. Unu: am fost slobod la gură, doi: n-am lăsat pe nimeni să mă calce pe bombeuri. Am avut și am o familie sănătoasă din toate punctele de vedere, educație, conștiință, patriotism, români adevărați.

Pentru asta, eu am primit multe dușmănii. Și pentru faptul că am reușit în viață. Când ai tot ce-și trebuie, lumea te invidiază, nu te aplaudă.

Eu am ajuns aici muncind și n-am păcălit pe nimeni. Indiferent că mai zic unii escroc sau nu știu ce. În general, escrocii sunt oameni deștepți, eu nu fac parte din categoria asta. Sunt mai puțin deștept, dar isteț am fost. Și am știut să-mi organizez bine viața”, a mai spus Mitică Dragomir cu această ocazie.

Dezvăluiri uluitoare făcute de Mitică Dragomir. Cum a ajuns să fie „vânat” de sistemul politic

Nu în ultimul rând, fostul președinte de la LPF a punctat și faptul că a reușit să evite condamnarea la închisoare, deși susține că a fost „vânat” în acest sens în mai multe rânduri, prin simplul fapt că nu a încălcat legea în niciun fel.

„Am știut să-mi păstrez onoarea și demnitatea. Când le pierzi pe-astea, nu mai ești om. Știu eu câteva cazuri, nu au nici onoare, nici demnitate. Nu în fruntea țării, mai jos. Unii au fost în fruntea țării…

Când îmi striga ‘escrocule’ voiam să-l întărât. Ăstia sunt oameni josnici, care nu au reușit în viață, frustrați. ‘Cum are ăla ăia? Cum n-a făcut pușcărie?’. Pentru că eu am fost vânat!

Am fost arestat… Dar nu am greșit, d-asta nu am mers la pușcărie. Și când am avut condamnări în prima instanță, râdeam, că știam că n-am greșit”, a mărturisit Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.