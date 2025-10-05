Confesiunile emoționante ale fotbalistului de la FCSB. „Tata este totul pentru mine, m-a învățat tot ce știu”. Unde i-a plăcut cel mai mult să joace

Mamadou Thiam, , se bucură din plin de fotbal. , a vorbit despre copilăria sa. Ce a spus despre tatăl său, dar și despre locul care l-a făcut se îndrăgostească de fotbal.

Mamadou Thiam și dragostea sa față de familie. Cuvinte mari la adresa tatălui său

Mamadou Thiam a povestit despre tatăl său și cât de important a fost în viața lui. Fotbalistul l-a avut ca mentor atât în viața de zi cu zi, cât și în cea de sportiv. El a mai spus și că vine dintr-o familie mare, în care mai are 2 frați și alte 3 surori.

„Tatăl meu a fost fotbalist, în Franţa, pe toate străzile, toată lumea juca fotbal. De când eram mic visam să ajung fotbalist profesionist şi sunt fericit că s-a întâmplat când am crescut. Tata este totul pentru mine, m-a învățat tot ce știu în fotbal și în viață. M-a ajutat să mă dezvolt și ca fotbalist, și ca om. Sunt mândru că sunt fiul lui. Am 2 frați și 3 surori. E foarte frumos să ai o familie mare„, a spus jucătorul campioanei României.

Unde a început Mamadou Thiam fotbalul

Thiam a făcut primii pași în fotbal în Franța. Jucătorul a trecut pe la cei de la Dijon, echipa care i-a oferit de asemenea și primul contract profesionist. Fostul jucător de la U Cluj nu va uita niciodată acel moment.

„La Dijon, eram în academie de doi ani, în 2015 am semnat primul contract profesionist după doi ani în academie. A fost un vis devenit realitate, încă din copilărie mi-am dorit să ajung profesionist. Am fost cel mai fericit om când s-a întâmplat”, a mai spus Thiam.

Țara care l-a făcut pe Mamadou Thiam să iubească și mai mult fotbalul

Thiam și-a trecut în CV-ul său și echipe din diviziile inferioare din Anglia. Chiar dacă nu a jucat în Premier League, fotbalistul de 30 de ani a spus că nu poate compara ce a trăit în Anglia cu alte țări, subliniind atmosfera creată de fani.

„Cel mai mult mi-a plăcut în Anglia, desigur, fotbalul este ceva extraordinar pentru ei, pasiunea lor pentru fotbal o vezi doar acolo, nicăieri în altă ţară”, a încheiat atacantul de la FCSB, pentru EAD.