Confesiunile lui Neymar: ce a făcut Mbappe când Messi a venit la PSG și de ce a plecat brazilianul de la FC Barcelona

Fotbalistul brazilian a primit o veste proastă din partea lui Al-Hilal, club care nu îl va înregistra în partea a doua a sezonului pentru a juca în campionat. Astfel că toată , cel care a dezvăluit de curând ce a făcut Mbappe când Messi a venit la PSG, dar și care este adevărul din spatele plecării de la FC Barcelona.

Neymar a dezvăluit ce a făcut Mbappe când Messi a venit la PSG

Legenda fotbalului brazilian Romario l-a invitat la o discuție în cadrul podcastului săi pe jucătorul celor de la Al-Hilal. Neymar a discutat despre mai multe momente importante și controversate din cariera sa și a dezvăluit un lucru ce în relația cu Messi de la PSG.

Fostul jucător de la FC Barcelona a mărturisit că fost apropiat de actualul atacant de la Real Madrid și că l-a ajutat foarte mult. Însă, când Messi a venit pe Parc des Princes lucrurile s-au schimbat în relația celor doi.

Neymar a mărturisit că francezul a devenit gelos pe relația cu starul argentinian și că lucrurile au degenerat și au apărut conflicte între cei trei. În cadrul discuției, brazilianul a mărturisit și cea mai mare problemă a parizienilor în ceea ce privește performanța europeană.

“Mbappe nu a fost enervant! Când a venit Messi, cred că a devenit puțin gelos… Am avut lucrurile mele cu el, ne-am certat. Era un băiat care la început a fost un jucător cheie, obișnuiam să-i spun “Golden Boy”, am vorbit cu el, am jucat cu el, i-am spus că va fi unul dintre cei mai buni.

L-am ajutat mereu, am avut mereu conversații cu el. Când a sosit Leo, a devenit puțin gelos. Nu a vrut să mă împartă cu nimeni! (n.r. râde) Așa au început luptele, schimbarea comportamentului.

Ce a mers prost la PSG? Egoul. Egoul. Cred că este bine să ai un ego, să te gândești că ești cel mai bun, dar să-ți dai seama că nu joci singuri. În ziua de azi, dacă toată lumea nu ajută, este imposibil să câștigi ceva”, a spus Neymar în podcastul fostului mare fotbalist brazilian .

Ce spune brazilianul despre despărțirea de Barcelona

Tot în podcastul lui Romario, Neymar a relatat și câteva momente mai puțin știute din perioada de la FC Barcelona. Brazilianul susține că a avut de a rămâne.

Însă, acesta a menționat că a avut de luat o decizie personală care l-a împins spre PSG, chiar dacă nu dorea să plece de la clubul său de suflet. Cu toate astea, Ney susține și că nu are niciun regret asupra deciziilor sale.

“Nu am niciun regret în cariera mea. Toate greșelile pe care le-am avut în carieră și în alegerile mele de viață au fost să mă ajute să cresc, să mă ajute să mă maturizez ca să nu regret nimic.

Nu regret alegerea mea de a merge la Barcelona în locul lui Real Madrid. Am mers cu inima acolo. Evident că am vrut să joc cu Messi! Barça a fost echipa pe care am iubit-o. M-am uitat mereu, din epoca lui Ronaldinho și am spus mereu: vreau să joc acolo. S-a întâmplat.

Primele 6 luni le-am petrecut la Barça cu fluturi în stomac. Mă gândeam… ‘la naiba, nu pot dribla pe nimeni, nu pot trece de nimeni, fac totul greșit!’.

“Am fost atât de disperat”

A fost o zi în care am fost atât de disperat. Îmi amintesc până azi, a fost un meci împotriva lui Athletic Bilbao. Am intrat în vestiar și eram supărat pe mine. Am jucat atât de rău. Am intrat în toaletă plângând singur, gândindu-mă ‘ce fac?’.

Apoi a bătut cineva la uşă şi a fost Messi. M-a întrebat: ‘de ce plângi?’ Am spus ‘nu, sunt bine, sunt bine’. Apoi a venit Dani Alves și Messi a spus: ‘Calmează-te, suntem aici să te ajutăm. Vrem să joci cel mai bun fotbal al tău, așa cum ai făcut-o la Santos, fără nicio presiune. Dacă ai nevoie de ceva, poți conta pe mine’.

După aceea am devenit mai încrezător. Mai încântat să joc și totul a început să meargă bine! Nu am părăsit-o pe Barça pentru a fi cel mai bun din lume la PSG. Messi mi-a spus: ‘de ce pleci? Vrei să fii cel mai bun jucător din lume? Te pot ajuta să fii cel mai bun jucător din lume’.

I-am spus că nu. Nu era asta. Era ceva personal. Evident, din punct de vedere financiar a fost mai bine decât am avut la Barcelona… și au fost și brazilieni acolo. Am vrut să joc cu brazilienii. Au fost Thiago Silva, Dani Alves tocmai ce semnase, Marquinhos, Lucas Moura. Toți erau prietenii mei”, a mai spus Neymar la .

Brazilianul de 32 de ani rămâne unul dintre cele mai mari staruri din fotbal și un jucător care a încântat milioane de oameni prin prestațiile sale inedite. Însă, cariera lui Neymar se apropie cu pași rapizi de final din cauza alegerilor făcute în carieră și în viața extrasportivă.

15.000.000 de euro este cota de piață a lui Neymar, conform Transfermarkt

222.000.000 este suma primită de FC Barcelona de la PSG în 2017 pentru brazilian, fiind cea mai mare din istoria transferurilor