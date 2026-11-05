Confesiunile nepotului lui Emeric Ienei, la un an de la moartea marelui antrenor al Stelei: „Târziu mi-am dat seama ce monument am avut în familie”

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5 noiembrie 2026. A trecut un an de când a trecut la cele veșnice. Moștenirea sa merge însă mai departe, iar familia va organiza un turneu Deși are doar 22 de ani, Darius Manciu este angajat la clubul Dinamo și a fost extrem de apropiat de bunicul său, Emeric Ienei. Veți citi un interviu emoționant despre fața nevăzută a antrenorului care a adus Cupa Campionilor Europeni la București.

Darius, nepotul lui Emeric Ienei, interviu emoționant, la un an de la moartea fostului mare antrenor al Stelei

Darius a acceptat să prezinte către FANATIK și cititorii noștri două dintre cele mai importante trofee ale lui Emeric Ienei. Este vorba despre o copie în miniatură a Cupei Campionilor Europeni și distincția de Cavaler primită de la președintele Klaus Iohannis în anul 2017.

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Darius, ai ținut neapărat ca tu să te ocupi de toate trofeele și amintirile bunicului Emeric Ienei din cariera de jucător și antrenor.

– Da, e o onoare și sunt niște lucruri absolut neprețuite. Mă uit la ele și nu îmi vine să cred pentru că sunt foarte importante și e incredibil.

Când ai realizat cu adevărat cât de mare a fost Emeric Ienei?

– Da, pentru mine, la început, era bunicul și atât. Niciodată nu s-a lăudat sau să îmi spună ce a făcut el. Apoi am început să cresc și vedeam când ieșeam la plimbare că oamenii îl opresc pe stradă, că vor să facă poze cu el și lumea era entuziasmată. Dar apoi ajungeam acasă, luam masa și ne uitam la meciuri împreună și eram cumva obișnuit ca toată lumea să vină spre el. Târziu mi-am dat seama ce monument am avut în familie.

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Darius Manciu, nepotul lui Emeric Ienei, dezvăluie cât de simplu trăia bunicul său

Deci nici măcar în familie, într-un cadru intim, nu brava, nu se lăuda cu performanțele sale de la Steaua și echipa națională.

– Absolut niciodată. Chiar era un gentleman și îmi vorbea de cele mai multe ori despre cât de mult și-a iubit jucătorii și ce calități aveau jucătorii săi. Dacă nu știai cine este, aveai impresia că e doar un om simplu, la cât de modest era. De multe ori îi spuneam asta. Nu a profitat niciodată de numele pe care îl poartă. Era tot timpul echilibrat și totul era despre jucători. El era un om care doar a fost în locul potrivit, a știut să gestioneze și să mențină relația între jucători. Mi-a povestit foarte multe lucruri pe care nu le-a spus niciodată public.

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Cum arăta o zi alături de bunicul Emeric Ienei?

– Păi ieșeam împreună să ne plimbăm, mergeam la o cafea. El bea ciocolată caldă. Nu a băut niciodată alcool, nu a fumat, nu a băut cafea. Apoi mergeam să mâncăm, asta cu masa era o chestie fixă, apoi se odihnea după-amiaza și seara ne uitam la meciuri împreună. Într-o zi am stat peste 7 ore și mi-a povestit toată cariera lui. Nici măcar nu a mâncat.

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Cum era Emeric Ienei ca bunic

Toată lumea știe cine a fost jucătorul, antrenorul, omul Emeric Ienei. Cum era bunicul Emeric Ienei?

– Era exact ca jucătorul, antrenorul și omul Emeric Ienei. De fiecare dată calm, elegant, nu era nicio diferență. Un bunic blând, care nu te ceartă niciodată. Am învățat enorm de la el.

Care e cel mai important sfat pe care ți l-a dat Emeric Ienei?

– Indiferent de situație, fii corect. Indiferent de situație, niciodată să nu încerci să găsești calea ușoară dacă nu este cea justă. Toată viața s-a ghidat după asta. Mi-a spus că niciodată nu trebuie să te abați de la drumul tău pentru că ce e al tău e pus de o parte și trebuie să fii foarte încrezător în tine. Asta e cel mai important. Tu ești cel mai mare prieten al tău, dar și cel mai mare inamic dacă nu știi cum să gestionezi lucrurile.

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Nepotul lui Emeric Ienei prezintă pentru Fanatik două dintre cele mai importante trofee ale legendarului antrenor

Mi-ai arătat astăzi două obiecte extrem de prețioase: un pui al Cupei Campionilor Europeni și distincția de Cavaler primită de la președintele Klaus Iohannis în 2017. Ce alte obiecte și trofee importante din cariera lui mai există?

– Sunt foarte multe trofee, pe multe dintre ele vreau să le recondiționez. Am mai multe perechi de ochelari de la el, cronometru, fluierul pe care îl folosea la antrenamente, tricouri o grămadă de la echipe pe care le-a antrenat și de la jucătorii săi. Cred că avem și un tricou de la echipa națională, medalii, cupe, sunt zeci. Eram fascinat de costumele lui și chiar vreau să le și port, plus o arhivă impresionantă de fotografii.

V-ați gândit să faceți un muzeu Emeric Ienei?

Ne-am gândit la o variantă și chiar mi-aș dori să fac o expoziție. Ar fi extraordinar să existe un muzeu Emeric Ienei pe viitor. Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii ar trebui să le vadă și să le știe pentru că trebuie să ne cunoaștem valorile și să înțelegem ce a însemnat pentru România.

Cum a fost să copilărească printre zeci și zeci de trofee și medalii, dar și cum a ajuns să țină cu Dinamo

Cum a fost să fii înconjurat în casă de atâtea trofee, mai ales că bunica, Ileana Gyulai, a fost campioană mondială și medaliată olimpică la floretă.

– Da, pentru mine a fost ceva extraordinar și mă uitam fascinat să văd atâtea trofee și medalii. Am și de la bunica multe. Erau imagini frumoase pentru un copil.

Cum poți să fii nepotul uneia dintre cele mai mari legende ale Stelei și să ajungi dinamovist?

– Nu este surprinzător pentru că am crescut cu tata, care e un mare fan al lui Dinamo încă de când era copil. Țin minte prima oară când l-a cunoscut pe bunicul Emeric Ienei l-a întrebat cu ce echipă ține. S-a amuzat când i-a spus că e dinamovist. Deci eu asta am văzut de mic în casă.

Urmărea derby-urile Steaua – Dinamo împreună cu Emeric Ienei

Nu a încercat să te atragă la Steaua?

– Niciodată! Chiar îmi spunea că se bucură că sunt dinamovist că avem diversitate în familie și cred că e bucuros că activez în fotbal și că lucrez la Dinamo. Sunt convins că ar fi fost foarte mândru de mine. Ne tachinam la meciurile Steaua – Dinamo, analiza jocul, dar nu critica niciodată jucătorii.

Cum trăiai derby-urile Steaua – Dinamo cu Emeric Ienei?

– Eu mă exteriorizam foarte mult, mă bucuram la goluri, însă el niciodată nu se manifesta. Când marca Steaua, mă consola că mai e timp să revină sau când pierdeam îmi spunea că data viitoare poate Dinamo va câștiga. Era foarte diplomat și la capitolul ăsta.

Cum a renunțat brusc la „cariera” de fotbalist

Cum de nu ai jucat fotbal?

– Păi am fost la un singur antrenament la Dinamo, dar mi-am dat seama că nu e de mine. Nu a insistat niciodată. Am făcut în schimb atletism, la fel ca tata. Aveam viteză destul de bună, dar mi-am dat seama că nu e de mine fotbalul.