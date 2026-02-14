Conflict în SuperLiga! Conducerea vrea să îl demită, dar antrenorul cere toţi banii până la finalul contractului

ADVERTISEMENT

Metaloglobus stă pe un butoi cu pulbere după ce echipa a ajuns la a opta înfrângere consecutivă în SuperLiga României. Chiar dacă patronul clubului bucureștean a dezvăluit că nu îi stă în caracter să demită antrenori, ultimele rezultate din campionat l-au adus la capătul răbdării și dorește să-l înlocuiască pe Mihai Teja cât mai repede.

Mihai Teja, out de la Metaloglobus? Conducerea a ajuns la capătul răbdării

Mihai Teja a avut în acest sezon misiunea complicată de a încerca să salveze de la retrogradare o echipă cu un buget infim față de restul formațiilor din SuperLiga României. Chiar dacă a reușit câteva rezultate uluitoare, precum victoria împotriva lui FCSB, Metaloglobus nu a adunat foarte multe puncte până în acest moment, iar situația devine una critică.

Conform , conducerea formației bucureștene a ajuns la limita răbdării și este în căutarea unui înlocuitor. Chiar dacă Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, declarase că nu schimbă niciodată antrenorul în mijlocul competiției, decât dacă vine din dorința tehnicianului, Mihai Teja ar putea fi dat afară cu trei etape înaintea finalului de sezon regulat.

Cele două părți s-au întâlnit pentru a avea o discuție în acest sens, însă Mihai Teja și-a dorit toți banii până la finalul contractului, în timp ce Metaloglobus i-a oferit o sumă mult mai mică. Decizia finală a fost ca antrenorul să mai primească o șansă în această etapă, însă înfrângerea cu Oțelul a făcut-o pe Metaloglobus să fie hotărâtă să plătească oricât pentru a produce un șoc la echipă.

Conducerea bucureșteană i-a reproșat lui Mihai Teja mai multe decizii cu privire la lot în acest sezon, inclusiv faptul că a început cu doi fundași U21 (Bădescu și Dumitru) în timp ce jucători cu experiență, precum Cestor, s-au aflat pe banca de rezerve.

Ce spunea patronul lui Metaloglobus despre demiterea antrenorului în urmă cu doar câteva luni

Într-o perioadă în care Metaloglobus părea că se poate lupta cu șanse reale la salvarea de la retrogradare și reușea să învingă FCSB și să facă remiză cu U Craiova în două etape consecutive, Tot patronul bucureștenilor a explicat că „nu are metehnele românilor” și că schimbă antrenorul de la echipa sa doar în pauza competițională sau la finalul sezonului:

„Eu n-am metehnele românilor, care dau afară antrenorul cum apar primele rezultate mai slabe. La mine, eu nu schimb antrenorul decât dacă pleacă el. Păi, la Metaloglobus, dacă schimb antrenorul acum, cel care va veni o să aibă nevoie de vreo două luni, ca să realizeze ce are de făcut! Schimbi antrenorul ori în pauza competițională, ori la sfârșitul sezonului. Apoi, mai e ceva.

La noi, jocul e bun, să știți. Avem posesie bună în fiecare meci. Sincer, nu știu ce i-aș putea reproșa domnului Teja. Eu nu pot să fac nuntă pentru un meci sau două. Metaloglobus se va salva de la retrogradare, dacă va avea continuitate“, a declarat Imad Kassas la finalul lunii octombrie, conform