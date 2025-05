Conflict între doi internaționali români, provocat de o prezentatoare TV: „Bă, mi-ai luat gagica”

a dezvăluit că nu a mai vorbit din 2015 cu fostul său coechipier de la echipa națională, Gabi Torje. Conflictul dintre cei doi a pornit de la faptul că Marica a curtat-o pe prezentatoarea TV Iulia Pârlea, fosta iubită a lui Torje.

Prezentatoarea TV Iulia Pârlea, motiv de ceartă între Ciprian Marica și Gabi Torje

Gabriel Torje și Ciprian Marica au fost coechipieri timp de mai mulți ani la echipa națională a României, dar cei doi au evoluat pentru o scurtă perioadă și la același club, Konyaspor, în prima divizie din Turcia. a dezvăluit că nu a mai vorbit cu fostul său coleg de zece ani.

Motivul este faptul că Marica a curtat-o pe Iulia Pârlea, actualmente prezentatoare la Pro TV, cu care Torje avusese o relație. Cei doi au fost împreună timp de doi ani, fiind chiar aproape de căsătorie, însă relația se încheiase de ceva timp în momentul în care Marica a început să vorbească cu jurnalista.

„(n.r. Există vreun om cu care ai avut un conflict și nu mai vorbești astăzi?) Nu! Nu am pe nimeni, din toți oamenii pe care îi cunosc, să nu pot să dau un telefon sau să vorbesc cu ei. Foștii mei antrenori, foști conducători, colegi, chiar adversari”, a declarat inițial Ciprian Marica, înainte de a-și aminti de conflictul cu Gabi Torje.

„Supărarea lui era nejustificată”

Fostul atacant a rememorat apoi cele petrecute cu un deceniu în urmă. „A, ba da, mint! Mi-am adus aminte acum, este Gabi Torje, care nu vorbește cu mine. Era supărat pe mine, nu știu dacă mai este. Nu am mai vorbit de atunci. Dacă ar fi din partea mea, nu am nici o supărare și chiar cred că supărarea lui era nejustificată. Era supărat că avusese el o gagică, acum 100 de ani, și am vorbit eu cu ea.

Rămăsese supărat, cu toate că el nu era cu ea, nu avea nici o treabă cu ea, doar că a rămas supărat de atunci. ‘Bă, că mi-ai luat gagica’, ‘Dar stai, că nu mai ești cu ea de ani’, ‘Păi, da, dar a fost a mea’. Și s-a supărat.

Nu ne-am mai vorbit de atunci, nu ne-am mai văzut deloc, nu s-a nimerit. A jucat la Farul, când eu eram deja acționar, dar nu ne-am întâlnit. Nu am avut nimic contra lui, Doamne ferește!”, a spus Ciprian Marica, invitat la .