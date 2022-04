Conflict între Doru Răduță și Alexandra Duli de la Survivor România, pornit de la nominalizări: „Deodată ești frustrată pentru că ți se cer explicații”

Doru Răduță este extrem de supărat din cauza faptului că a fost nominalizat de Elena Chiriac, dar și mai tare l-a mâhnit nominalizarea pe care a făcut-o Alexandra Duli, cu toate că nu din cauza ei a fost scos în față, propus spre eliminare.

Doru Răduță vs. Alexandra Duli

Vulturii de la Survivor România au fost destul de debusolați de , după ce au pierdut jocul de imunitate în fața Tigrilor.

ADVERTISEMENT

Doru a declarat, ironic, că a observat că în fosta echipă a Faimoșilor nominalizările nu se fac în funcție de punctele pe care le aduc concurenții, ci totul e gândit după strategia fiecăruia.

„Și dacă aduci puncte s-ar putea să fii supus votului pentru plecarea acasă. Încă o dată am înțeles de ce colegii au spus că Elena a trecut ca o rățușcă prin apă”, a declarat Doru la testimoniale, în

ADVERTISEMENT

După ce s-a plâns de luptătoarea de taekwondo, Doru a vrut să știe de la Alexandra Duli de ce a scris numele lui pe cartonaș. Alexandra nu a vrut să îi ofere o explicație. Separat, însă, tânăra a declarat că Doru nu se numără printre cei cu care să aibă vreo afinitate până acum.

„Nu știu dacă Doru are ceva personal cu mine. Mă face să simt asta. S-a supărat prea mult și prea repede s-a aprins. A dat-o ca și cum am făcut ceva foarte rău. Nu am simțit să îi spun lui de ce l-am votat cu adevărat”, a spus Alexandra Duli din echipa Vulturilor.

ADVERTISEMENT

Ce strategie ar avea Doru la Survivor România. Alex Delea i-a mirosit jocul?

Doru a insistat să afle de la Alexandra dacă are ceva personal cu el. Aceasta s-a enervat și i-a zis că nu vrea să ofere nicio explicație.

„Păi ce facem? Suntem reali sau nu suntem? Deodată ești frustrată pentru că ți se cer explicații”, s-a răstit Doru la Alexandra. Alex Delea a intervenit precizând că Doru nu a avut același curaj în a-i cere explicații Elenei Chiriac, cea din cauza căreia se află, de fapt, pe lista nominalizaților.

ADVERTISEMENT

Delea crede că Doru joacă la mai multe capete. Alex este convins că vrea să se dea pe lângă Elena pentru ca data viitoare, dacă tânăra își recâștigă imunitatea personală, să nu îl mai voteze.