Marius Niculae și Jurgen Klopp au lucrat împreună la clubul german FSV Mainz, în sezonul 2006-2007. Fostul atacant a povestit cum a decurs un dialog încins apărut în vestiar, între el și managerul lui Liverpool.

Pentru Marius Niculae, principalul reper al carierei rămâne perioada petrecută la Dinamo București. În tricoul „câinilor”, cel poreclit Săgeată a adunat aproape 200 de meciuri și a înscris peste 80 de goluri.

Însă Niculae a evoluat foarte mult și în afara țării, iar în sezonul 2006-2007 a prins șase partide la echipa germană FSV Mainz, antrenată pe atunci de Jurgen Klopp, cel ajuns să fie în prezent unul dintre cei mai mari antrenori din Europa.

Conflict între Marius Niculae și Jurgen Klopp. De ce s-au luat la ceartă cei doi

Înainte de a ajunge să câștige UEFA Champions League și titlul în Premier League cu Liverpool, Jurgen Klopp a antrenat în Bundesliga, unde le-a pregătit pe FSV Mainz și Borussia Dortmund. La ambele cluburi, germanul a petrecut șapte ani pe banca tehnică.

Pe când o pregătea pe Mainz, Jurgen Klopp l-a avut sub conducere și pe Marius Niculae, unul dintre cei mai importanți atacanți pe care fotbalul românesc i-a dat, după Revoluție. Fotbalistul ajuns la Mainz de la Standard Liege a evoluat pentru clubul german în sezonul 2006-2007, la capătul căruia nemții aveau să retrogradeze.

Deși s-a aflat la dispoziția lui Jurgen Klopp, Niculae a jucat doar șase meciuri, fiind trecut cu vederea de tehnicianul neamț, ceea ce i-a stârnit nemulțumirea. „Săgeată” a povestit un episod care a avut loc în vestiarul lui Mainz în acel sezon dificil pentru club.

„M-am certat o dată cu el. M-a băgat în ultimele cinci minute într-un meci, am scăpat doi contra unul, era deja 2-0 pentru noi. Eu am preferat s-o iau cu mine și să trag la poartă, decât să îi dau pasă colegului care sigur ar fi făcut 3-0. După meci, m-a luat în fața echipei și m-a certat foarte tare. Mi-a reproșat că trebuia să dau pasă, dar i-am replicat: ce să fac, dacă mă bagi cinci minute? Normal că am vrut să dau gol ca să mă bagi mai mult data viitoare. Mi-a spus că tocmai de asta nu mă va mai băga deloc”, a povestit Marius Niculae la Eurosport.

Cum îl caracterizează Niculae pe antrenorul german: „Se transformă, pur și simplu”

Fostul atacant dinamovist nu a fost iertat de Klopp și a plecat rapid de la club, care avea până la urmă să ajungă în a doua divizie din Germania. Klopp nu a renunțat la postul de manager nici după retrogradare și a încercat să revină în Bundesliga. De abia după ce și această tentativă a eșuat, Klopp și-a prezentat demisia în 2008.

În ciuda faptului că nu a avut o relație prea bună cu managerul lui Liverpool, Niculae are numai cuvinte de laudă pentru acesta și i-a făcut o caracterizare amplă celui considerat de mulți drept principalul vinovat pentru problemele grave pe care „cormoranii” le au cu accidentările.

„Sunt două tipuri de Jurgen Klopp. Unul în afara meciurilor și unul în timpul meciurilor, când se transformă pur și simplu. Era un tip foarte riguros, cu disciplină, dar în același timp îmbina disciplina cu buna dispoziție. Știa să ne facă să ne simțim bine. Chiar dacă era greu, făcea multe glume pe tema antrenamentelor și era o atmosferă incredibilă, deși atunci ne luptam la retrogradare.

Era un tip foaret corect și asta am apreciat mereu la Klopp. Mi-a spus că am calitate, că sunt un jucător bun, dar că avea nevoie de ine la 100%, iar eu atunci aveam nilte probleme. „Eu mă lupt la retrogradare și tu nu ești 100%”, asta mi-a spus. Klopp este un tip care știe să te motiveze, țin minte că ne punea filmulețe motivaționale, punea muzică în vestiare, dar când nu mergea echipa cum voia, devenea dur.

A luat-o în drepte, a luat o echipă mică, așa cum e Mainz, apoi s-a dus la o echipă mare, cum e Borussia Dortmund, iar apoi a atins apogeul cu Liverpool, acolo unde avea cei mai buni jucători. Când a ajuns el la Dortmund, existau probleme financiare la echipă, dar a reușit să construiască acolo”, a completat fostul atacant.