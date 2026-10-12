Scandal înainte de U Cluj – Rapid! Ultrașii clujeni îi amenință pe giuleșteni: „Os pentru os, dinte pentru dinte”

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Ultrașii Universității Cluj i-au amenințat pe rivalii de la Rapid înainte de meciul direct care va avea loc luni seară pe Cluj Arena. După ce pe rețelele sociale a apărut o imagine cu suporterii din grupul Legiunea Chitila al Peluzei Nord Rapid, în care se părea că aceștia se lăudau cu „captura” unei eșarfe a ultrașilor clujeni, cei din grupul Boys al Peluzei Șepcile Roșii au reacționat printr-un comunicat dur. Aceștia au precizat că este vorba despre eșarfe comemorative și i-au amenințat pe fanii giuleștenilor.

Conflict între suporteri înainte de U Cluj – Rapid

Ultrașii clujeni au reacționat dur după ce imaginile au apărut pe rețelele sociale. Aceștia i-au amenințat pe fanii Rapidului printr-un comunicat. „Clarificare: ‘Marea captură’ a celor care fură fier, de la Legiunea Chitila, nu e decât o eşarfă comemorativă de la parastasul de 1 an al membrului nostru, Alex Cățănaş.

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Acestea au fost împărțite tuturor celor prezenți, fiind o eşarfă comemorativă, nicidecum de brigadă. Dar nu uitați, os pentru os, dinte pentru dinte…”, au transmis aceștia pe . Așadar, duelul dintre se anunță a fi extrem de tensionat. Cele două formații, aflate în zona play-off, se luptă pentru a se apropia de , care conduce clasamentul cu 26 de puncte. Giuleștenii au 21 de puncte și ocupă poziția a 3-a, iar „șepcile roșii” se află la 3 lungimi distanță, pe locul 5.

Rapid așteaptă de peste 3 ani un succes contra lui „U”

Rapid se află într-o formă foarte bună înainte de meciul contra Universității Cluj, fiind neînvinsă în ultimele 5 meciuri disputate în SuperLiga, iar echipa pregătită de Daniel Pancu va avea ca obiectiv victoria și în meciul de pe Cluj Arena. În cazul în care se vor impune, giuleștenii vor întrerupe o serie de coșmar contra „șepcilor roșii”.

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Ultima victorie a Rapidului contra Universității Cluj a fost pe 23 iulie 2023, când „alb-vișiniii” se impuneau cu 3-0 chiar pe Cluj Arena. Marko Dugandzic, Bogdan Vătăjelu, cu un autogol, și Jayson Papeau au fost marcatorii în acel duel, pe banca Rapidului aflându-se chiar actualul antrenor al lui „U”, Cristiano Bergodi. De atunci, cele două echipe s-au întâlnit de 9 ori, iar bilanțul este de 7 victorii pentru clujeni și două remize. În sezonul trecut, primul meci direct s-a încheiat la egalitate (0-0), iar apoi „șepcile roșii” au obținut trei succese, 2-0, 2-1 și 1-0, primele două meciuri din această serie având loc chiar în Capitală.