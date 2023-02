Conflict Neluțu Varga – Cristi Balaj la finalul meciului Lazio – CFR Cluj? „Destabilizare!”. De unde a plecat supărarea patronului campioanei. Video Exclusiv

la finalul meciului pierdut cu Lazio în Conference League, iar conducerea clubului le-a împărtășit starea de mâhnire și frustrare.

Cristi Balaj, lămuriri despre discuția purtată cu Neluțu Varga la finalul partidei: „Nu l-am certat”

Cristi Balaj a fost extrem de supărat , meci în care CFR Cluj a avut un om în plus timp de 80 de minute: „M-am trezit foarte supărat și am văzut interpretarea unei publicații că aș fi avut discuții cu Varga. Eu m-am dus la finalul meciului la domnul Varga și aveam aceeași supărare pentru că simțeam că puteam mai mult. Eram nemulțumit de cum am luat golul și dânsul m-a încurajat mai mult. Să spui că am avut discuții aprinse e total…. îmi vine să folosesc un cuvânt total jenant”.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

Președintele lui CFR Cluj a insistat pe seama acestui subiect și a vrut să risipească orice dubiu: „Nu l-am certat pe Varga. Eu m-am dus la el și eram supărat, trist. Am avut un scurt dialog cu domnul Varga, în care și eu simțeam că puteam mai mult, să profităm de faptul că am jucat cu un om în plus și cel mai și cel mai supărat am fost pentru modul în care s-a primit gol, care putea fi ușor evitat. În acel moment, domnul Varga m-a încurajat pe mine. Că avem șanse în continuare, vine meciul retur, că dacă s-ar fi terminat 0-0 sau 1-0 tot suntem obligați să dăm gol la Cluj și asta trebuie să fie preocuparea noastră”, a mai dezvăluit fostul arbitru, .

Cristi Balaj e sincer și consideră că Lazio Roma este cu cel puțin o clasă peste CFR Cluj: „Avem în lot un jucător străin, apropo de faptul că suntem români, vorbim de o echipă din România. Au jucat două echipe cotate din punct de vedere valoric foarte, foarte diferit. Bineînțeles, lumea o să vină să spună că și ei au două picioare, și ei sunt oameni.

ADVERTISEMENT

De ce am jucat cu om în plus? A căzut din cer? Cine a provocat acea eliminare? A fost provocată de noi. Scăpa singur cu portarul Krasniqi. Dacă nu dădea gol, spuneam că e cea mai mare ocazie a meciului. Nu suntem Real Madrid sau Barcelona!”, și-a mai apărat oficialul echipa.

Cristi Balaj, extrem de deranjat de modul în care CFR Cluj a primit gol: „Aici a fost cea mai mare supărare a mea”

Cristi Balaj i-a criticat pe jucătorii săi pentru modul în care au tratat faza la care Lazio a reușit să marcheze: „Au avut cea mai mare ocazie a lor, lăsând la o parte execuția de excepție a lui Immobile. Aici a fost cea mai mare supărare a mea, că puteam ușor să evităm golul în ultima fază de joc din prelungiri. Ușor putea fi evitat și spun asta pentru că știu cât de perfecționist e Dan Petrescu la antrenamente și cum pregătește asemenea momente”.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj nu a reușit să pună în pericol poarta italienilor, însă Cristi Balaj subliniază faptul că nici la Lazio nu a fost periculoasă: „Ce ocazii a mai avut Lazio? A avut Milinkovic șutul acela respins de Scuffet cu piciorul. Atenție mare, am jucat împotriva lui Lazio!”.

Ba, mai mult, eliminarea din minutul 15 nu le-a afectat cu nimic jocul celor de la Lazio: „Ei din punct de vedere defensiv au jucat la fel și în zece oameni. Din punct de vedere ofensiv nu au mai fost la fel de periculoși și nu au avut ocazii. Ei spuneau că nu s-a întâmplat niciodată să aibă atât de puține ocazii”.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, nemulțumit de ineficacitatea lui CFR Cluj: „Nici acolo nu prea marchează CFR-ul”

Balaj a remarcat și probleme din atacul campioanei României: „Am jucat împotriva unei echipe care și în zece oameni joacă mult mai bine de punct de vedere defensiv decât orice altă echipă din campionatul românesc, unde nici acolo nu prea marchează CFR-ul. Și noi suntem frustrați, am pierdut golgheterul, n-am avut soluții. Am introdus jucători mult mai tineri și de aici și frustrarea mea”.

ADVERTISEMENT

Nu uitați: puteți urmări Fanatik SuperLiga în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30, pe toate căile de comunicare „fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK.RO la canalul de de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .