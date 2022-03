Război total între suporterii din Peluza Nord şi căpitanul FCSB, Florin Tănase! De la ce a pornit scandalul

FCSB a câştigat cu 1-0 meciul cu FC Voluntari şi intră în play-off la 7 puncte de CFR Cluj. Roş-albaştrii au înscris golul victoriei în prelungiri prin , cu un şut de la peste 30 de metri.

Război total între suporterii din Peluza Nord şi căpitanul FCSB, Florin Tănase!

Însă, la finalul meciului spiritele s-au încins în galeria roş-albastră. Iar cel luat la ţintă este căpitanul Florin Tănase. Decarul nu a fost să îi salute pe suporteri, fapt care a stârnit furia liderului Peluzei Nord.

Gheorghe Mustaţă a răbufnit în direct la Radio Sport 1 la adresa lui Florin Tănase şi a lui Răzvan Oaidă, jucătorii care nu au fost să salute galeria.

“Ne-a revoltat pur și simplu faptul că Tănase, căpitanul echipei, nu vresă a vină să ne salute”

“Noi am venit să fim alături de ei. Nu am cântat pentru că le-am răspuns pe măsura jocului de la Pitești. Am fost însă alături de ei pe această vreme. La final am rămas total surprinși să vedem că doi jucători au refuzat să vină în fața noastră.

Oaidă, care se crede Maradona, dar îî spunem noi că nici fotbalist nu este și, culme, Florin Tănase. Ne-a revoltat pur și simplu faptul că Tănase, căpitanul echipei, nu vrea să vină să ne salute. Au fost oameni care au încercat să-l întoarcă, dar a refuzat.

“Rămânem la părerea că, în afara lui Keșeru, în echipa nu există steliști”

Le-am explicat băieților de ce nu am cântat, iar ei au înțeles, dar de Tănase vom avea grijă de acum încolo. În ciuda jocului slab, a diferenței de CFR, a vremii…noi am fost acolo. Tănase ne-a sfidat. Incredibil gest. E căpitanul echipei.

Rămânem la părerea că, în afara lui Keșeru, în echipa nu există steliști. De acum înainte, galeria îi răspunde lui Tănase, ca și lui Oaidă Maradona, așa cum merită. Pe restul i-am asigurat că din play off vom fi alături de ei”, a spus Mustaţă.

FCSB a încheiat seria fără victorie graţie eurogolului marcat de Tavi Popescu!

FCSB a avut o serie slabă în ultimele săptămâni, cu doar un punct obţinut din meciurile cu Mioveni, Farul şi . Golul lui Tavi Popescu a adus o victorie de moral pentru echipa lui Toni Petrea.