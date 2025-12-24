Conflictul cu Ionuț Negoiță i-a fost fatal. Tot adevărul despre plecarea brutală a lui Tică Dănilescu de la Dinamo

ADVERTISEMENT

Constantin „Tică” Dănilescu, invitatul special al lui Cristi Coste la o nouă ediție de FANATIK DINAMO, a acceptat să discute despre momentul în care a părăsit clubul din Ștefan cel Mare, în anul 2013.

De ce a plecat Tică Dănilescu de la Dinamo și ce rol a avut patronul Ionuț Negoiță.

Înainte de toate, trebuie spus că Tică Dănilescu este cel mai titrat conducător din istoria fotbalului românesc, performând atât la Steaua (1987-1999), cât și la Dinamo (1999-2013). Nu mai puțin de

Însă, cariera sa avea să se termine abrupt, la Dinamo. Ce s-a întâmplat atunci, a povestit însuși Constantin Dănilescu, la FANATIK DINAMO. „Atunci a apărut era Negoiță, când el avea suspiciuni întotdeauna că oamenii lui Borcea, lui Badea… Și am plecat și eu, a plecat și Cristi Tănase, după aceea și Bălănescu, copiii mei de suflet (n.r. – în prezent la Chiajna și Voluntari). Moldovan a plecat antrenor, a plecat mai multă lume atunci…”.

Tică Dănilescu și-a amânat plecarea de la Dinamo timp de un an: „Am stat în concediu medical”

Tică Dănilescu a ajuns la Dinamo în 1999, , fostul său coleg de bancă în perioada școlii. Devenea astfel om de bază în organigrama clubului, legătura directă între echipă și acționari. Era o perioadă cu un Dinamo puternic, cu finanțatori ca Nicolae Badea și Cristi Borcea, un club care se lupta an de an la titlu. Și tocmai loialitatea față de fostul acționariat i-a atras lui Dănilescu sfârșitul la Dinamo. Pe care l-a amânat, totuși, timp de un an.

„Ei (n.r. – conducerea sub Negoiță) au zis că vor să aducă un suflu nou. Asta a fost nebunia lui Negoiță, cu fel de fel de oameni care au lucrat pe la ștranduri și pe care i-a pus în consiliul de administrație. M-a chemat – Dumnezeu să-l ierte și pe el – Anghelache, că să mă pensionez. Eu am fost tentat să stau încă un an de zile, să-l iau pe Dănciulescu, să stau un an de zile și să plec. Nu mai era… Acolo sufletul a fost Cristi Borcea și susținerea marea a lui Nicolae Badea

După aceea, eu, din ambiție, n-am vrut să plec și am stat un an de zile în concediu medical. Mi-am făcut operații pentru proteze la șold și am stat un an de zile în concediu medical numai din ambiție, ca să le demonstrez că nu plec. Și în 2013, în luna mai, am închis și am plecat”, a rememorat Constantin Dănilescu la FANATIK DINAMO.

Ce spune Tică Dănilescu despre plecarea de la Dinamo

După aproape 14 ani în „Groapă”, despărțirea de Dinamo n-a fost ușoară. „Am plecat cu un gust amar. De când am venit la Dinamo, am demonstrat că una e Steaua, una e Dinamo. Mi-am văzut de treabă perfect. Nu mă gândeam că o să stau mai mult de un an, că o să stau din 1999 până în 2013.

Au fost și rezultatele. I-am și spus lui Negoiță atunci – că ultimul campionat îl luasem în 2007, cu Mircea Rednic – că nu o să mai ia campionatul niciodată. I-am reproșat niște chestii, că ar fi vrut să facă în Parcul Dinamo niște blocuri. I-am spus că nu o să poată să facă asta, că e terenul Ministerului de Interne”.

Cum a vrut Giovanni Becali să-l dea afară pe Tică Dănilescu. Și cum l-a salvat Victor Becali

Un moment de cumpănă în cariera dinamovistă a lui Tică Dănilescu a fost în mandatul de președinte de club al lui Ioan Becali.

„A apărut și Giovanni, un an de zile președinte. Am stat și cu el, cu toate că în prima fază a spus ‘Tică să plece!’. Dar Victor i-a spus ‘Giovanni, ești nebun? Omul ăsta are toate hârtiile și știe toate lucrurile aici. Lasă-l să-și facă treaba că e curat!’. Victor a ținut foarte mult la mine”, a mărturisit Tică Dănilescu.