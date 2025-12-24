Sport

Conflictul cu Ionuț Negoiță i-a fost fatal. Tot adevărul despre plecarea brutală a lui Tică Dănilescu de la Dinamo

După mai bine de 12 ani și jumătate, Tică Dănilescu a rupt tăcerea și a povestit totul despre plecare sa brutală de la Dinamo. Ce rol a avut Ionuț Negoiță la momentul respectiv.
Andrei David
24.12.2025 | 11:44
Conflictul cu Ionut Negoita ia fost fatal Tot adevarul despre plecarea brutala a lui Tica Danilescu de la Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Tică Dănilescu a dezvăluit de ce a plecat de la DInamo. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Constantin „Tică” Dănilescu, invitatul special al lui Cristi Coste la o nouă ediție de FANATIK DINAMO, a acceptat să discute despre momentul în care a părăsit clubul din Ștefan cel Mare, în anul 2013.

De ce a plecat Tică Dănilescu de la Dinamo și ce rol a avut patronul Ionuț Negoiță.

Înainte de toate, trebuie spus că Tică Dănilescu este cel mai titrat conducător din istoria fotbalului românesc, performând atât la Steaua (1987-1999), cât și la Dinamo (1999-2013). Nu mai puțin de 29 de trofee a câștigat cu granzii din Capitală.

ADVERTISEMENT

Însă, cariera sa avea să se termine abrupt, la Dinamo. Ce s-a întâmplat atunci, a povestit însuși Constantin Dănilescu, la FANATIK DINAMO. „Atunci a apărut era Negoiță, când el avea suspiciuni întotdeauna că oamenii lui Borcea, lui Badea… Și am plecat și eu, a plecat și Cristi Tănase, după aceea și Bălănescu, copiii mei de suflet (n.r. – în prezent la Chiajna și Voluntari). Moldovan a plecat antrenor, a plecat mai multă lume atunci…”.

Tică Dănilescu și-a amânat plecarea de la Dinamo timp de un an: „Am stat în concediu medical”

Tică Dănilescu a ajuns la Dinamo în 1999, la insistențele lui Cornel Dinu, fostul său coleg de bancă în perioada școlii. Devenea astfel om de bază în organigrama clubului, legătura directă între echipă și acționari. Era o perioadă cu un Dinamo puternic, cu finanțatori ca Nicolae Badea și Cristi Borcea, un club care se lupta an de an la titlu. Și tocmai loialitatea față de fostul acționariat i-a atras lui Dănilescu sfârșitul la Dinamo. Pe care l-a amânat, totuși, timp de un an.

ADVERTISEMENT
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită...
Digi24.ro
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte

„Ei (n.r. – conducerea sub Negoiță) au zis că vor să aducă un suflu nou. Asta a fost nebunia lui Negoiță, cu fel de fel de oameni care au lucrat pe la ștranduri și pe care i-a pus în consiliul de administrație. M-a chemat – Dumnezeu să-l ierte și pe el – Anghelache, că să mă pensionez. Eu am fost tentat să stau încă un an de zile, să-l iau pe Dănciulescu, să stau un an de zile și să plec. Nu mai era… Acolo sufletul a fost Cristi Borcea și susținerea marea a lui Nicolae Badea

ADVERTISEMENT
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai:
Digisport.ro
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat

După aceea, eu, din ambiție, n-am vrut să plec și am stat un an de zile în concediu medical. Mi-am făcut operații pentru proteze la șold și am stat un an de zile în concediu medical numai din ambiție, ca să le demonstrez că nu plec. Și în 2013, în luna mai, am închis și am plecat”, a rememorat Constantin Dănilescu la FANATIK DINAMO.

Ce spune Tică Dănilescu despre plecarea de la Dinamo

După aproape 14 ani în „Groapă”, despărțirea de Dinamo n-a fost ușoară. „Am plecat cu un gust amar. De când am venit la Dinamo, am demonstrat că una e Steaua, una e Dinamo. Mi-am văzut de treabă perfect. Nu mă gândeam că o să stau mai mult de un an, că o să stau din 1999 până în 2013.

ADVERTISEMENT

Au fost și rezultatele. I-am și spus lui Negoiță atunci – că ultimul campionat îl luasem în 2007, cu Mircea Rednic – că nu o să mai ia campionatul niciodată. I-am reproșat niște chestii, că ar fi vrut să facă în Parcul Dinamo niște blocuri. I-am spus că nu o să poată să facă asta, că e terenul Ministerului de Interne”.

Cum a vrut Giovanni Becali să-l dea afară pe Tică Dănilescu. Și cum l-a salvat Victor Becali

Un moment de cumpănă în cariera dinamovistă a lui Tică Dănilescu a fost în mandatul de președinte de club al lui Ioan Becali.

„A apărut și Giovanni, un an de zile președinte. Am stat și cu el, cu toate că în prima fază a spus ‘Tică să plece!’. Dar Victor i-a spus ‘Giovanni, ești nebun? Omul ăsta are toate hârtiile și știe toate lucrurile aici. Lasă-l să-și facă treaba că e curat!’. Victor a ținut foarte mult la mine”, a mărturisit Tică Dănilescu.

De ce a plecat Tică Dănilescu de la Dinamo

Rivalul lui Radu Drăguşin, vinovat de accidentarea horror a fotbalistului de 150 de...
Fanatik
Rivalul lui Radu Drăguşin, vinovat de accidentarea horror a fotbalistului de 150 de milioane de euro!? Reacția furibundă a antrenorului
Adrian Mutu, formă de invidiat în vacanță! ”Briliantul” rupe sala de forță
Fanatik
Adrian Mutu, formă de invidiat în vacanță! ”Briliantul” rupe sala de forță
Probleme mari în familia lui Leo Messi. Sora superstarului și-a anulat căsătoria cu...
Fanatik
Probleme mari în familia lui Leo Messi. Sora superstarului și-a anulat căsătoria cu 10 zile înaintea evenimentului din cauza unui accident
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
De ce nu și-ar fi atins românul 'mai talentat decât Hagi, dar lăsat...
iamsport.ro
De ce nu și-ar fi atins românul 'mai talentat decât Hagi, dar lăsat cu buzunarele goale de «profesioniste»' potențialul: 'Putea ajunge fotbalist mai mare!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!