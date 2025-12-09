Sport

Conflictul de la FCSB – Dinamo a pus capac! Decizie radicală a ultrașilor

Chiar dacă Dinamo o duce foarte bine în SuperLiga, la trupa bucureșteană nu este totul lapte și miere, iar ultima decizie luată arată că există probleme.
Mihai Alecu
09.12.2025 | 23:40

Probleme în PCH, unde un grup își suspendă activitatea
Ani la rândul, când echipa nu era la un nivel foarte bun, ultrașii lui Dinamo țineau steagul sus și erau considerați, inclusiv de rivali, ca fiind cei mai buni din România.

Continuă problemele între suporterii lui Dinamo

De ceva timp, problemele au început să apară, iar Peluza Cătălin Hîldan a regresat vizibil. Mai multe grupări de ultrași au intrat în conflict cu oamenii care conduc peluza, printre care și Elias Bucurică, și au decis să se mute într-o altă parte a stadionului. Acum, unul dintre grupurile rămase, Black Side, a decis să-și suspende activitatea.

“Grupul Black Side anunță suspendarea activității în semn de protest după ultimele evenimente petrecute în Peluza Cătălin Hîldan. Nu a fost deloc o decizie ușoară, dar alegem să facem acest pas în speranța că, în viitorul apropiat, fenomenul ultra și principiile în care am crezut cu tărie vor da din nou semne de viață în peluza noastră.

Ținem să subliniem că retragerea noastră nu schimbă cu nimic dragostea pentru culorile clubului. Am fost și rămânem legați emoțional de tot ceea ce am construit împreună: coregrafii, steaguri, cântece, nopți nedormite și momente pe care nu le vom uita niciodată. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături: prieteni, frați, oameni care s-au implicat în orice mod ca numele nostru să existe și să fie respectat de toată lumea”, se arată în comunicatul grupului de suporteri dinamoviști.

Ce s-a întâmplat la derby-ul cu FCSB

Tensiunile din cadrul PCH au fost vizibile, inclusiv la ultimele partide. Meciul de acasă, cu Oțelul, a adus un conflict între brigăzi, iar lucrurile păreau că s-au liniștit. Totuși, la derby-ul cu FCSB, a existat din nou o confruntare între grupurile din Peluza Cătălin Hîldan, la care a fost nevoit să intervină chiar Elias Bucurică, lucru observat de cei prezenți la fața locului.

Se pare că problemele nu s-au rezolvat și asta duce la o nouă situație nedorită și anume dispariția temporară a celor de la Black Side. În vară, lucrurile păreau că se mișcă către un trend pozitiv, asta după ce DNL a decis să revină în peluză și să nu mai stea la tribună. S-a văzut o îmbunătățire a prestației la nivel de galerie, însă în cele din urmă se pare că nu există un consens la care să se ajungă.

