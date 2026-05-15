Conflictul dintre Costel Gâlcă și Rapid, analizat de Cristi Săpunaru: „Nu știm dacă a fost de acord cu asta”

Cristi Săpunaru (42 de ani) a fost întrebat în legătură cu tensiunile de la Rapid, dintre antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani) și conducerea clubului din Giulești, reprezentată în această speță în principiu de președintele și acționarul minoritar Victor Angelescu. Fostul căpitan al echipei a apreciat că există o posibilitate ca tehnicianul să nu fi fost în totalitate de acord cu transferurile făcute în iarnă, respectiv Talisson, Moruțan și Paraschiv.

Ce crede Cristi Săpunaru despre conflictul de la Rapid, dintre Costel Gâlcă și conducere

Pe de altă parte însă, fostul fundaș central a admis că este vorba doar despre o presupunere a sa în acest sens, tocmai pentru că Gâlcă nu a dorit să dea mai multe detalii și a preferat să se exprime în mod destul de eliptic pe seama acestui subiect. Astfel, Săpunaru a dorit să transmită că, în viziunea sa, antrenorul de la Rapid ar fi trebuit să fie mai ferm pe poziția sa în această speță.

„Nu știu. Când spui că trebuia să fie luată măsuri la început și nu s-au luat, înseamnă că sunt niște probleme. Cred că și despre jucători a vrut să zică, voalat. Noi nu știm discuțiile dintre el. Au fost cele trei transferuri, Talisson, Moruțan și Paraschiv. Nu știm dacă Gâlcă a fost de acord. Ei știu cel mai bine și nu o să iasă să spună la televizor.

Dacă aduci jucători fără să informezi antrenorul, clubul poate să facă asta, pentru că el îi plătește. Dar trebuie să aduci jucători în filosofia antrenorului. Costel Gâlcă, dacă i se spunea că îi are pe Moruțan și Paraschiv, care nu prea au jucat, și aveau alți doi care au jucat, poate el îi alegea pe cei care au jucat. Nu știm, putem să ne dăm cu presupusul oricât. Acum știi cum e. Întreabă fanii ce gândesc. Sunt zeci de mii de fani care gândesc lucruri diferite. Dacă tot spui ceva, spune până la capăt. Sau nu spune nimic”, a spus Cristi Săpunaru în direct la

Ce a spus mai exact Costel Gâlcă

Cu ocazia conferinței de presă susținute în perspectiva , de tot ce s-a întâmplat la echipă în acest sezon: „Eu sunt dezamăgit de tot ce s-a întâmplat, pentru că eu am spus lucruri, nu le-am spus la conferința de presă, dar în ședințe le-am spus și le știau destul de clar. Trebuia să luăm niște decizii și să știm să gestionăm mai bine situațiile, nu s-au luat. Nu e vorba de jucători, e vorba de ce s-a făcut până acum. Dacă vrei să fii profesionist și vrei să te bați la cupe europene și campionat, trebuie să iei măsuri indiferent dacă suntem la început sau la sfârșit. Și nu s-au luat”.