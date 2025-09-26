Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Conflictul dintre Gardoș și Mangia la Craiova a oferit replica anului: „Era o perioadă când eram dispus la orice!”

Florin Gardoș a stârnit hohote de râs în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, când a povestit conflictul cu Devis Mangia.
Andrei David
26.09.2025 | 21:00
EXCLUSIV FANATIK
Fost fotbalist la FCSB și Craiova, Florin Gardoș și-a ales favorita la titlu în SuperLiga. Gardoș a povestit și conflictul pe care l-a avut cu Devis Mangia în Bănie și a stârnit hohote de râs când a oferit ceea ce Marius Mitran a numit „replica anului”.

Cu cine ține Gardoș: FCSB sau Craiova? „M-am simțit bine acolo, exceptând conflictul cu antrenorul”

Florin Gardoș a plecat de la FCSB, cu care luase două titluri și o Cupă, în Anglia și a revenit în România la Craiova, alături de care a câștigat Cupa României. Ținând cont de trecutul său, fostul fundaș a fost pus să-și aleagă favorita din SuperLiga.

„FCSB, clar! Am o afinitate față de Craiova, pentru că m-am simțit bine acolo, exceptând conflictul meu cu antrenorul. Altfel a fost foarte bine. Copilul meu s-a născut acolo. E și Mirel… Dar, FCSB clar. Din păcate, nu (n.r. – s-a putut bucura de înfrângerea Craiovei), pentru că la noi (n.r. – FCSB) problemele sunt mult mai grave”, a precizat Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Florin Gardoș a oferit replica anului după conflictul cu Mangia: „Era o perioadă când eram dispus la orice!”

Antrenorul cu care a intrat în conflict Florin Gardoș la Universitatea Craiova a fost italianul Devis Mangia. Fostul fundaș a povestit în trecut că la un moment dat l-a înjurat pe antrenor și a plecat din ședința tehnică. Era nemulțumit de faptul că nu prindea deloc lotul la Craiova și italianul îl ținea mereu în tribune, primul sub linia rezervelor.

„Cred că i-a plăcut lui Mangia de el”, a glumit Horia Ivanovici pe tema conflictului dintre Florin Gardoș și Devis Mangia.

„Am glumit la un moment dat: am zis că… eram într-o perioadă așa disperat că eram dispus să accept orice”, a răspuns Gardoș spre amuzamentul tuturor celor din platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

„Asta e replica anului!”, a decretat Marius Mitran.

Devis Mangia și acuzațiile de hărțuire sexuală

Devis Mangia a preluat Universitatea Craiova în 2017 și a cucerit Cupa României în primul său sezon. În aprilie 2019, el a fost dat afară din Bănie și după câteva luni a preluat naționala Maltei. Însă aventura sa ca selecționer s-a terminat cu un scandal imens. Doi fotbaliști din lot l-au acuzat pe Mangia de hărțuire sexuală. În septembrie 2022, selecționerul de atunci al Maltei a fost suspendat. Iar după două luni și-a dat demisia. A negat tot timpul acuzațiile.

Totuși, la puțin timp după izbucnirea scandalului sexual de la naționala Maltei, Mangia a fost acuzat de hărțuire sexuală și de mama lui Răzvan Popa. Popa a jucat la Craiova sub comanda italianului, iar gruparea din Bănie a dezvăluit că tehnicianul fusese demis tocmai din acest motiv.

Conflictul dintre Gardoș și Mangia la Craiova

