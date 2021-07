Conflictul dintre Israel și Hamas a reînceput. Lovituri aeriene în Gaza, ca ripostă la baloane incendiare ale grupării

După două săptămâni de liniște, conflictul dintre Israel și gruparea Hamas pare să se reaprindă în zona din Fâșia Gaza.

În noaptea de joi spre vineri, Armata israeliană a lansat lovituri aeriene asupra unor ţinte islamiste din Gaza.

Măsura vine ca o ripostă la o serie de lansări de baloane incendiare din zona palestiniană, care au provocat incendii în Israel, relatează .

Potrivit presei din Israel, aeriene au vizat o fabrică de arme a grupării Hamas, nefiind înregistrați răniți.

Armata de la Tel Aviv a declarat că locația vizată de atacuri era folosită de organizația teroristă pentru a dezvolta și construi arme.

”Seria de atacuri a fost desfășurată ca răspuns la atacurile cu baloane incendiare de pe teritoriul israelian. Armata noastră va răspunde cu hotărâre împotriva tuturor încercărilor teroriste din Fâșia Gaza”, a spus Armata israeliană într-un comunicat.

Baloanele incendiare lansate joi din Fâșia Gaza către au provocat patru incendii în apropierea orașelor israeliene de-a lungul frontierei de sud.

Noile dispute militare vin la mai mult de două săptămâni distanță de la ultimul val de atacuri incendiare.

Majoritatea incendiilor au fost mici și nu extrem de periculoase, potrivit Serviciilor de Pompieri și Salvare din Israel.

Israeli occupation planes bombed the Mujahideen area in Netzarim, south of Gaza City with two missiles from drones and an F-16 type aircraft this morning in response to the launch of flammable balloons. An IDF spokesman: ” watch again.

