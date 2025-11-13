Conflictul dintre Mircea Lucescu și Hagi, dezvăluit în direct: „Gică mai avea puțin și plângea”. Exclusiv

Relația dintre Mircea Lucescu și Gică Hagi nu a fost întotdeauna una liniștită. În direct la GIOVANNI SHOW, Ioan Becali a povestit cum „Regele” a trecut prin momente grele la Brescia, când era rezervă și aproape plângea de frustrare. Iar tensiunile dintre actualul selecționer al României și jucători nu țin doar de trecut. Episodul recent cu Răzvan Marin arată că istoria se poate repeta.
În direct la GIOVANNI SHOW, pornind de la conflictul dintre Mircea Lucescu și Răzvan Marin, Ioan Becali a povestit cum relația dintre Hagi și Lucescu a trecut prin momente tensionate la Brescia.
„Dacă Hagi, în Serie B, la Brescia, două sau trei meciuri nu a jucat, doar a intrat câteva minute… După aceste meciuri, Mircea îmi zice: ‘Giovanni, se antrenează bine. Mă bagă în Serie A’.
Și l-a băgat! Hagi a dat șapte goluri în ultimele nouă meciuri și a intrat în Serie A”, a rememorat Becali, subliniind că acea revenire i-a deschis lui Gică drumul spre Barcelona după Mondialul din America.
Nu a fost deloc ușor pentru „Rege”, iar Giovanni a descris emoțiile trăite de prietenul său. „Ei au avut o răceală rea, rău de tot. Numai eu știu… Gică aproape plângea. Plângea: ‘Să plec de la Real Madrid, să joc în divizia B și să fiu rezervă?! ‘.
Îți dai seama ce era în sufletul lui”, a spus Becali, amintind cum îl vizita la Brescia, unde împărțeau un apartament uriaș și mâncau salată de conopidă crudă „inventată” de Hagi. „Plângeam amândoi, eu cu el”, a adăugat Giovanni.
După mai bine de 30 de ani, Mircea Lucescu a intrat în conflict cu Răzvan Marin. La ultima acțiune a naționalei, mijlocașul a fost lăsat pe bancă, iar explicațiile lui Lucescu au stârnit reacții. Tehnicianul a spus că Răzvan Marin nu s-a antrenat toată săptămâna, dar acesta a replicat ferm:
„Nu mai suntem copii! Să zică direct dacă nu sunt bun”. Fotbalistul a clarificat ulterior că nu există o ruptură definitivă, însă a cerut mai multă transparență: „Nu se pune problema să refuz naționala!”.
Mircea Lucescu a trecut peste episodul cu Răzvan Marin. „Indiferent de polemici, Lucescu respectă valoarea”, a punctat Horia Ivanovici în dialogul cu Giovanni, iar impresarul a confirmat: „Corect! Una e polemica, alta e valoarea”.
Răzvan Marin a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla decisivă cu Bosnia și San Marino, în care România are nevoie de două victorii. Un succes la Sarajevo, cu Bosnia, și o victorie la scor în fața lui San Marino îi asigură naționalei lui Mircea Lucescu locul secund în grupă. Iar printr-un joc favorabil al rezultatelor, România poate prinde chiar și prima poziție.