Confruntare în cușca MMA între Alex Zănoagă și Bobicioiu? Provocare lansată de fostul concurent de la Puterea dragostei, după ce ar fi fost înșelat de Simina

Alex Zănoagă de la Puterea dragostei i-a lansat o provocare lui Alex Bobicioiu după ce s-a scris să Simina l-ar fi înșelat cu el. Bruneta și soțul ei au decis recent să pună capăt mariajului.

Confruntare în cușca MMA între Alex Zănoagă și Bobicioiu? Ce provocare a lansat fostul concurent de la Puterea dragostei

Alex Zănoagă a fost deranjat de . La rândul ei, Simina a spus că nu și-a înșelat soțul cât timp au fost împreună.

Fostul concurent de la Puterea dragostei l-a provocat pe Alex Bobicioiu la o luptă într-o gală MMA.

“Eu nu o cred pe ea în stare de așa ceva, dar îl știu pe el cum este. El este cu ochii după orice femeie, nu contează cum e ea.

Mă deranjează mai ales că este un prieten din anturajul nostru comun. Eu nu am mai ieșit cu ei de ceva timp, dar când am auzit asta l-am sunat. (…) Nu afirm că m-a înșelat, dar nici nu neg, nu am încă o dovadă clară, dar orice e posibil după postările care au ajuns pe internet. (….)

Pe mine m-a deranjat foarte mult chestia asta. Chiar dacă au fost sau nu împreună, pe mine m-a deranjat că au ajuns la urechile mele.

Vreau să-l provoc pe Bobicioiu, dacă e bărbat, să se bată cu mine într-o gală MMA, să se bată cu mine în cușcă.”, a spus Alex Zănogă la

Tânărul a declarat că încă mai simte ceva pentru Simina și că niște locuri pe care le-a văzut la mare i-au trezit amintiri cu ea.

“E orgoliul meu, că el mi-a fost prieten, a fost în casă (…) poate da, mai există ceva pentru Simina. Știu că am fost cam dur când am vorbit prima oară, dar mai există. Când am fost la mare și am văzut niște locuri mi-au stârnit o amintire cu ea și îmi stricase toată starea.”, a mai declarat el.

Alex Zănoagă, despre relația cu Simina: “Ne înțelegem bine ca prieteni”

Totodată, a ținut să sublinieze faptul că ar vrea să rămână în relații bune cu Simina, de dragul fiului lor. Acesta își dorește să fie un tată bun pentru Dominic și să fie implicat în viața lui.

“Noi ne înțelegem bine ca prieteni, pentru copil. Așa trebuie și așa este normal. Eu o să-mi fac treaba de tată în continuare, chiar dacă n-o să mai fiu acolo în fiecare zi.

E foarte greu să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt acolo, am și plâns, am suferit foarte mult, dar m-am obișnuit. (…) Vreau să fiu un tată exemplu pentru copilul meu.”, a mai transmis fostul partener al Siminei Loica.

Alex Zănoagă i-a cerut scuze Siminei pentru declarațiile din ultima vreme.

“O să-mi cer scuze în fața ei și în fața lui Dominic și nu o să se mai întâmple, o să fie totul ok și o să ne înțelegem bine”, a mai spus Alex Zănoagă.