Confruntare între mama și bunica lui Alex Velea. Care e adevărul despre ruptura din familia artistului: „Lucrurile astea nu le spune”

Situație neașteptată în familia lui Alex Velea! Bunica artistului susține că a fost abandonată de familia ei, însă mama cântărețului are o cu totul altă variantă.

ADVERTISEMENT

Constanța Velea, mama celebrului inventator al trapanelelor, a contrazis-o pe bătrână într-o confruntare care i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Bunica lui Velea are o pensie de 1.700 de lei și se plânge că nu se descurcă singură cu banii, având în vedere că o parte din acești bani se duc pe medicamente, iar întreținerea este una destul de mare.

ADVERTISEMENT

Mama lui Alex Velea spune că bunica artistului minte

Femeia locuiește într-un apartament din Craiova și spune că nepotul și fiul ei nu o mai caută de trei ani. Nora ei, mama lui Velea, spune că familia s-a oferit să o ajute, dar ea refuză orice ajutor.

Constantina Velea a declarat la Acces direct că familia i-a oferit bătrânei mai multe soluții pentru a-și trăi bătrânețea liniștită, dar nu a fost de acord cu nicio variantă.

ADVERTISEMENT

Mama lui Alex a spus că a angajat o vecină care să aibă grijă de ea, dar s-a purtat foarte urât cu ea, fapt pentru care nu a mai plecat la bătrână.

De asemenea, familia artistului i-a propus bătrânei să meargă la București împreună cu restul familiei, însă aceasta a refuzat iar. Nici cu varianta de a sta la un cămin privat de bătrâni nu este de acord.

ADVERTISEMENT

Doamna Constantina a dezvăluit și motivul pentru care fiul ei nu o mai caută pe bătrână. Se pare că mamaia l-ar fi dat afară din casă pentru că ar fi stricat ceva în apartament.

Cântărețul, dat afară de bunică?

„În momentul în care nu am mai avut putere și forță nu am mai putut. Nu am putut să muncesc în două case. Nu sunt trei ani de când nu ne ducem. Soțul meu a mers înainte de pandemie lunar. Bunica lucrurile astea nu le spune.

ADVERTISEMENT

E posibil după 40 de ani să vorbești asemenea baliverne? Spune că l-ai dat afară pe nepotul dumitale. Ăsta e motivul pentru care nu a mai fost la Craiova”, a declarat mama lui Alex Velea la

Constantina a mai spus că Virginica Velea este foarte rea de gură și că în stilul ăsta nu o va mai căuta nimeni. Mama lui Alex spune că bătrâna a fost sunată, dar a refuzat să vorbească cu fiul și nepotul ei și că artistul a fost la ea în ultimii trei ani și a ajutat-o.

ADVERTISEMENT

Femeia a mai spus la Antena 1 că bătrâna nu s-a interesat la rândul ei de soarta fiului ei, care are probleme de sănătate ce nu îi permit să se deplaseze des și nici să se enerveze. Tatăl lui Velea are o carotidă înfundată, printre altele, și merge des la medic pentru tratamente.