Confundat cu fiul lui Călin Georgescu, sportivul român cu record mondial nu a mai rezistat: „A sosit momentul!”

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Paul Georgescu (47 de ani), specializat în înotul în ape deschise și înghețate, a ținut să pună lucrurile la punct după ce în ultima perioadă au apărut informații că ar fi fiul lui Călin Georgescu. El a negat acest lucru și a oferit detalii despre tatăl său. Paul Georgescu a fost confundat cu Pavel Georgescu, fiul lui Călin și al Cristelei Georgescu, un tânăr sportiv legitimat la Euro Swimming Club București.

Înotătorul român, reacție după ce a fost confundat cu fiul lui Călin Georgescu

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, sportivul a explicat că s-a făcut o confuzie între el și unul dintre cei trei fii ai . Înotătorul a precizat că tatăl său este Eugen Georgescu, un renumit antrenor de polo.

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”În ultimele două zile s-a creat o confuzie între mine și fiul domnului Călin Georgescu. Recunosc că m-am distrat citind comentariile, dar cred că este momentul să fac și această precizare. Sunt Paul Georgescu, înotător în ape deschise și înghețate.

Tatăl meu, Georgescu Eugen, este un nume important în polo-ul românesc, un antrenor care și-a dedicat viața acestui sport și a făcut foarte multe pentru România prin activitatea sa. Sunt mândru că sunt fiul lui!

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Cred însă că nu trebuie să fii fiul cuiva pentru a realiza lucruri mărețe. Fiecare își poate construi propriul drum prin muncă, pasiune și perseverență. Fiului îi doresc mult succes și cât mai multe realizări pe propriul drum! Până la urmă, fiecare trebuie să fie cunoscut pentru ceea ce este și pentru ceea ce realizează”, a scris Paul Georgescu, pe contul de Facebook.

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A lămurit și problema tatuajelor purtate la concursuri

O altă discuție apărută în mediul online a ținut de faptul că sportivul a apărut la competiții cu tatuaje pe brațe. Paul Georgescu a explicat că nu este vorba de tatuaje permanente și a precizat că sunt semnături ale elevilor săi pe care le-a purtat cu mândrie la concursuri.

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”Și…..’tatuajele de pe brațe’, într-adevăr nu sunt permanente. Sunt semnăturile elevilor mei care mi-au dat energie în toate aventurile mele prin oceanele lumii. Le-am purtat cu mine ca pe un simbol al susținerii lor, chiar și în cele mai dificile momente”, a spus sportivul.

Cine este Paul Georgescu

Fost jucător de polo și triatlonist, Paul Georgescu a trecut la înotul în ape deschise și în ape înghețate reușind câteva performanțe cu adevărat extraordinare. În 2021, el a fost desemnat Man of the Year de către World Open Water Swimming Associations Awards după ce a stabilit un record mondial, înotând 3,51 kilometri în apă cu temperatura de aproximativ 4,3 grade Celsius.

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În vara lui 2024 a devenit cel de-al 31-lea înotător din lume care a încheiat Oceans Seven. Proiectul constă în traversarea a șapte canale sau strâmtori din diverse zone ale lumii unde înotul este considerat periculos din cauza curenților.