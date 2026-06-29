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Confuzie totală la Hermannstadt după retrogradarea în Liga 2: „Nu știm nimic, nici când ne reunim, nici ce antrenor avem!”

Hermannstadt a spus adio SuperLigii după retrogradarea la baraj din sezonul trecut. Sibienii nu știu acum ce se va întâmpla cu ei în ceea ce privește noua stagiune din Liga 2.
Mihai Dragomir
29.06.2026 | 15:31
Confuzie totala la Hermannstadt dupa retrogradarea in Liga 2 Nu stim nimic nici cand ne reunim nici ce antrenor avem
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Haos total la Hermannstadt. Ce se întâmplă cu echipa după retrogradarea în Liga 2. Foto: Sport Pictures.
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Hermannstadt, care revenise în SuperLiga în 2022, va lua din nou calea eșalonului secund după retrogradarea la baraj, contra Voluntarului. Sibienii traversează o perioadă extrem de tulbure, iar jucătorii nu știu ce se va întâmpla cu ei în actualul context. Cristian Neguț, cel care a purtat banderola de căpitan în ultimul sezon, a oferit detalii importante.

Incertitudine la Hermannstadt după retrogradarea în Liga 2

Deși câștigase meciul tur de la Sibiu, Hermannstadt a cedat la returul cu FC Voluntari și a retrogradat astfel la baraj. Problemele financiare de la club și-au pus amprenta asupra prestațiilor echipei, care a ajuns de la finalistă a Cupei în sezonul 2024-2025 la candidată la retrogradare în stagiunea recent încheiată. Imediat după ce echipa a părăsit prima scenă a fotbalului românesc, antrenorul Dorinel Munteanu, dar și președintele Daniel Niculae au părăsit clubul.

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Cristian Neguț, unul dintre veteranii echipei, a spus că nimeni nu știe în prezent încotro se îndreaptă formația sa. „Nu știm nimic! Nu am fost anunțați când ne reunim sau ce jucători rămânem la Liga 2. Nici nu știm ce antrenor avem. E destul de târziu, clubul trebuia să ne anunțe ceva concret. Am discutat cu Claudiu Rotar și mi-a zis că se vede cu Ștefan Băcilă și până luni (n.r. 29 iunie) o să ne anunțe decizia clubului. Aștept și eu acum, să vedem”, a declarat Neguț, potrivit oradesibiu.ro.

Cristian Neguț, căpitanul lui Hermannstadt, a spus totul despre viitorul său la echipă

Cristian Neguț a fost căpitan și unul dintre cei ale căror contribuții s-au văzut în rezultatele pozitive ale echipei. El a vorbit și despre viitorul său, precizând că poate rămâne la Hermannstadt încă un an, așa cum prevede contractul. În caz contrar, el susține că are suficiente oferte. „Eu am contract încă un an.

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Dacă clubul mă ține la Liga 2, rămân să îmi fac treaba, dacă nu, îmi caut în altă parte, nu duc lipsă de oferte. A fost un an foarte rău, am tot sperat să o scoatem la capăt la baraj, dar mai eram 13-14 jucători valizi”, a mai spus experimentatul fotbalist, conform sursei menționate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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