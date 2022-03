FIFA a tăiat în carne vie la Congresul de la Doha. Ce decizie a luat în privința Rusiei

Desfășurat la Doha, cel de-al 72-lea Congres FIFA nu a schimbat statutul Rusiei de membru al fotbalului mondial. De altfel, excluderea sau suspendarea acesteia, variante vehiculate ca urmare a , nici măcar nu au fost pe agendă. Iar delegația rusă și-a reiterat intenția de a organiza Euro.

Echipa națională a Rusiei a fost suspendată din competiții, ratând dreptul la baraj și o eventuală calificare la Cupa Mondială 2022. La fel, cluburile ruse sunt excluse din întreceri.

Forul de la Moscova nu este subiectul vreunei sancțiuni. Mai mult, , nicio asociație națională nu pare să fi exprimat în mod public dezacordul cu prezența Rusiei la Congresul de la Doha. Cu atât mai puțin să o boicoteze.

Așa se face că Rusia a avut doi delegați la Congresul FIFA. Pe Aleksandr Alaev, secretarul general al Federației de Fotbal, și Alexey Sorokin. Cel care a fost președinte al comitetului de organizare pentru Cupa Mondială din 2018. Și a declarat: ”Nu ne ascundem. Avem tot dreptul să fim aici”.

De altfel, președintele FIFA, Gianni Infantino, a precizat: ”Excluderea Federației Ruse de Fotbal din FIFA nu este o opțiune. Iar dacă Rusia, ca Uniune de Fotbal, ca orice altă Federație, nu a fost suspendată ca atare de către FIFA, a participat și la acest Congres.

Este normal. Dacă nu avem ocazia să aducem oamenii împreună la un Congres, atunci mai bine oprim activitatea și ne ducem acasă”.

Războiul din Ucraina a fost însă între subiectele abordate de președintele FIFA, Gianni Infantino. Acesta a reamintit că se vorbea despre sancțiuni împotriva Rusiei și după anexarea Crimeei. Și, totuși, această țară a găzduit Cupa Mondială 2018.

”Cupa Mondială din Rusia din 2018 în urmă cu patru ani a fost, fără îndoială, un mare succes sportiv și cultural. Dar evident că nu a rezolvat problemele lumii. Nici nu a rezolvat problemele din regiune. Nu a creat o pace durabilă.

Excluderea din competiții a echipei naționale a Rusiei și a cluburilor din Rusia nu a fost o decizie ușoară. A afectat oamenii care iubesc fotbalul. Dar pentru noi a fost o tentativă de a aduce pacea mai aproape.

Trăim într-o lume agresivă și divizată. Oameni nevinovați suferă. Dar cred foarte mult în puterea fotbalului de a aduce oamenii împreună, dincolo de limitele culturale.

Evident, nu suntem naivi, nu credem că fotbalul poate rezolva toate problemele lumii. Dar sper că fotbalul va avea un rol în reclădirea relațiilor, în stabilirea păcii. Trebuie să învățăm din nou să conviețuim”, a spus Infantino.

Pentru a continua: ”Odată ce acest conflict teribil se va termina și toate celelalte conflicte din întreaga lume, sperăm că foarte curând, fotbalul poate juca un mic rol în reconstruirea relațiilor, în stabilirea păcii și a înțelegerii.

Iar noi vom fi acolo în fruntea celor care luptă în acest sens.

În Ucraina și peste tot în lume, unde este nevoie de noi, unde este nevoie de FIFA, unde este nevoie de oricare dintre noi, unde este nevoie de fotbal.

„Rugămintea mea către toți cei care au o oarecare putere în această lume, tuturor celor care ocupă funcții politice importante în lume, vă rog, vă rog, opriți conflictele și războaiele. Pentru copiii noștri. Pentru viitorul nostru”.

În timpul Congresului a fost prezentat și un mesaj video al președintelui Asociației Ucrainene de Fotbal, Andriy Pavelko, care purta o vestă antiglonț.

”În această perioadă primim în mod regulat vești triste despre moartea membrilor reprezentanților comunității fotbalului ucrainean. Au fost uciși de gloanțele și obuzele agresorilor, una dintre cele mai mari armate din lume.

Îmi exprim profunda recunoștință față de asociațiile de fotbal care ne ajută țara și îi susțin pe ucraineni.

Le mulțumesc celor care ne găzduiesc reprezentanții fotbalului, în special tinerilor jucători care au fost nevoiți să-și părăsească țara pentru a scăpa de război.

Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au trimis ajutor umanitar sau chiar ne-au sunat și ne-au întrebat cum ne descurcăm. Toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi în acest moment.

Uriașă mulțumire din partea întregii Ucraine”, a spus Pavelko.

