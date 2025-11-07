News

Congresul PSD: Sorin Grindeanu va fi ales președinte al social-democraților. Cum arată echipa acestuia

Congresul în care PSD își alege viitorul președinte și echipa sa de conducere are loc vineri, 7 noiembrie, la la Romexpo. Sorin Grindeanu este unic candidat la șefia partidului.
Adrian Baciu
07.11.2025 | 12:06
Congresul PSD Sorin Grindeanu va fi ales presedinte al socialdemocratilor Cum arata echipa acestuia
Congresul PSD: Sorin Grindeanu va fi ales președinte al partidului. Sursa foto: hepta.ro
În cursul zilei de vineri, 7 noiembrie 2025, la Romexpo, are loc Congresul PSD. Formațiunea aflată la guvernare își alege noua conducere. Sorin Grindeanu va fi noul președinte, fiind unic candidat. Cum arată echipa sa din fruntea formațiunii.

Congresul PSD: peste 3.000 de delegați îl vor alege președinte pe Sorin Grindeanu

Zi importantă pentru Partidul Social Democrat. Membri ai partidului din toată țara – undeva la peste 3500 de delegați – participă vineri la Congresul extraordinar al PSD, găzduit de Romexpo, de la ora 13:00.

PSD își va alege conducerea oficială pentru următorii ani. Nu sunt deloc emoții în acest sens. Sorin Grindeanu va fi ales pentru funcția de președinte, fiind singurul candidat rămas în cursă. Fostul ministru al transporturilor și-a stabilit deja și o echipă, formată din cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

Încă din prima jumătate a anului, Grindeanu se află în fruntea social-democraților, ca interimar. În luna mai, după rezultatele modeste de la prezidențiale, Marcel Ciolacu a demisionat din funcția de președinte al PSD, în cadrul Consiliului Politic Național al formațiunii.

Cum arată echipa de conducere a lui Sorin Grindeanu

La Congresul PSD de vineri, Sorin Grindeanu se prezintă cu o echipă formată din secretarul general, Claudiu Manda, și 5 prim-vicepreşedinţi. Aceștia sunt: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu şi Corneliu Ştefan.

Din echipa fostului premier mai fac parte și 20 de vicepreședinți. Aceștia sunt:

  1. Daniel Băluţă – propus vicepreşedinte pentru Administraţie Publică
  2. Dragoş Benea – vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Est
  3. Gheorghe Cârciu – vicepreşedinte pentru Identitate Naţională şi Diasporă
  4. Francisk-Iulian Chiriac – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Est
  5. Mihnea-Cosmin Costoiu – vicepreşedinte pentru Educaţie, Cercetare, Digitalizare şi Inteligenţă Artificială
  6. Vasil Dîncu – vicepreşedinte pentru Afaceri Europene, Apărare şi Siguranţa Populaţiei
  7. Andrei Dolineaschi – vicepreşedinte pentru Economie şi Antreprenoriat
  8. Marius-Alexandru Dunca – vicepreşedinte pentru Regiunea Centru
  9. Doin Fedorovici – vicepreşedinte pentru Muncă şi Protecţie Socială.
  10. Gabriela Firea – propusă vicepreşedinte pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov
  11. Adrian-Ionuţ Gâdea – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud
  12. Aladin-Gigi Georgescu – vicepreşedinte pentru Investiţii şi Fonduri Europene
  13. Dumitriţa Gliga – vicepreşedinte pentru Mediu şi Energie
  14. Romeo-Daniel Lungu – vicepreşedinte pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Turism
  15. Silvia-Claudia Mihalcea – vicepreşedinte pentru Strategie Legislativă şi Coordonarea Grupurilor Parlamentare
  16. Laurenţiu Nistor – vicepreşedinte pentru Regiunea Vest
  17. Constantin Rădulescu – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Vest
  18. Gheorghe Şoldan – vicepreşedinte pentru Dezvoltare Regională şi Infrastructură
  19. Adriana-Diana Tuşa – vicepreşedinte pentru Politici Publice şi Justiţie
  20. Gabriel-Valer Zetea – vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Vest.

PSD, schimbare de ideologie: social-democrații renunță să mai fie ”progresişti”

Pe lângă noutatea de la vârf, Congresul PSD de vineri va însemna și o schimbare de ideologie. Încă din urmă cu câteva săptămâni, Sorin Grindeanu spunea că la Congres se va modifica şi Statutul PSD. Va fi eliminat termenul progresist, iar partidul va reveni la valorile creştine.

”Noi n-am fost niciodată progresişti. Noi n-am fost pe această zonă de curent politic. Noi am încercat să părem altceva decât suntem în realitate şi oamenii au văzut acest lucru şi ne-au amendat la vot. Noi trebuie să redevenim ceea ce am fost tot timpul, de 35 de ani, acel partid aproape de oameni, acel partid care ştie să facă politici publice, să nu încercăm să fim altceva decât suntem cu adevărat”, spunea Grindeanu despre noua ideologie a PSD.

Invitați de marcă la Congresul PSD

În urmă cu câteva zile, unicul candidat de la Congresul PSD, Sorin Grindeanu spunea că are în plan să îi invite la evenimentul de la Romexpo și pe foştii președinți ai partidului. Adrian Năstase şi Victor Ponta au confirmat prezenţa la eveniment. Viorica Dăncilă nu va ajunge, ea nefiind în ţară.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
