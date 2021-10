Congresul USR PLUS. 1200 de delegați se află la Romexpo. Dan Barna, atac la adresa lui Cîțu: „Pălăria de premier e prea mare”

Congresul USR PLUS a început sâmbătă, 2 octombrie, la Romexpo. Un număr de 1.200 de delegaţi din întreaga ţară sunt prezenţi la eveniment.

Totuși, având în vedere contextul pandemic, în sala de la Romexpo se vor afla maximum 150 de persoane simultan. La congresul este permisă doar prezenţa persoanelor vaccinate, conform știrileprotv.

În cadrul congresului urmează să fie validată şi să fie stabilită noua componenţă a Biroului Naţional.

Congresul USR PLUS. Se va alege conducerea partidului

USR PLUS a anunțat că, în contextul actual al pandemiei, congresul se va desfășura nu numai în format fizic, ci și în online. În debutul congresului va fi prezentat un raport al alegerilor pentru desemnarea preşedintelui.

Totodată, vor fi prezentaţi candidaţii pentru Biroul Naţional, pentru Comisia Naţională de Arbitraj şi pentru Comisia Naţională de Cenzori.

Pentru a-şi exercita votul, delegaţii care îşi vor exprima opţiunea privind componenţa noului Birou Naţional au fost împărţiţi pe intervale orare.

93 de membri USR PLUS, grupaţi în trei liste, dar şi trei candidaţi independenţi şi-au depus candidatura pentru Pentru Biroul Naţional.

Congresul USR PLUS are loc în format hibrid

„Din păcate, în contextul în care ne confruntăm cu valul 4 al pandemiei de COVID-19, nu putem să avem un congres tradițional în care să ne reunim cu toții în același spațiu.

Din cauza creșterii alarmate a numărului de cazuri COVID-19 am decis să organizăm congresul în format hibrid: prezentări online și vot cu prezență fizică la Romexpo.

Principala noastră rugăminte ca organizatori e să respectați regulile: purtați mască, dezinfectați-vă mâinile frecvent, păstrați distanța față de alți colegi, salutați-vă cu cotul, nu vă îmbrățișați”, a precizat USR PLUS.

În urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne, Dacian Cioloş a fost ales în funcţia de preşedinte al USR PLUS. Acesta a obţinut 19.603 voturi, în timp ce Dan Barna a strâns 18.908.

Dan Barna: „România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier e prea mare”

La deschiderea congresului USR PLUS, Dan Barna a ţinut să precizeze că România are o guvernare „capturată de o persoană pentru care pălăria de premier e prea mare”.

„Din păcate, în momentul de față, România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier e prea mare și sper că marți lucrul ăsta se va încheia și vom putea să încheiem o criză de care România nu avea nevoie, o criză inutilă și absurdă care a fost creată de un singur om pentru o ambiție persoală ridicolă și sper să revenim în logica de guvern responsabil pentru România”,a precizat Dan Barna.

„Cred că dacă e să vorbim de reforme, asta nu se poate face decât cu USR PLUS. Dacă e să vorbim de infrastructură, după 30 de ani de proiecte desenate prin birouri, asta nu se poate face decât cu Cătălin Drulă, dacă este să vorbim de fonduri europene avem nevoie de Cristi Ghinea, dacă este să vorbim de reforme în sănătate, avem nevoie de Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

(…) Am promis că USR PLUS va aduce o altă ligă de politicieni, a promis să primenească clasa politică din România și face acest. Vrea să spun că sunt aici și voi rămâne aici. Împreună am reușit să facem un proiect căruia nimeni nu-i dădea șanse. Sunt alături de Dacian Cioloș de a duce mai proiect mai departe. Sunt convins că în 2024 avem președintele României și vom guverna țara”, a adaugat Barna în cadrul congresului USR PLUS, conform observatornews.