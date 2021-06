Connect-R a dat de greu la Asia Express 4. Prin ce a trecut cântărețul: ”Am vrut să plec acasă”

Cântărețul a dat de greu încă din prima zi în care a pășit în competiția de la Antena 1. Fostul soț al artistei Misha a avut parte de câteva obstacole, care din păcate, i-au distrus din încrederea cu care plecase de acasă.

Rapperul a simțit că nu mai poate face provocării la care s-a înhămat și a fost pe punctul de a renunța la Asia Express 4. Connect-R recunoaște că nu este ușor să găsească transport și cazare într-o țară care nu vorbește limba engleză.

Connect-R, descumpănit la Asia Express 4. Cu ce probleme s-a confruntat

Mai mult decât atât, susține că nu este deloc ușor să care un rucsac de 17 kilograme, motiv pentru care a simțit nevoia să arunce din lucrurile pe care le avea pentru filmările reality show-ului Asia Express 4.

„În prima zi de Asia Express eu am vrut să plec acasă. Cu turcii e imposibil să te înțelegi, nu vorbește unul o boabă de engleză, iar autostopul e un coșmar.

Rucsacii pe care îi cărăm au cel puțin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeți și în emisiune.

Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici”, a mărturisit Connect-R, potrivit .

Nici colegul său de echipă nu se aștepta să fie atât de complicat în competiția prezentată de Irina Fodor. Prima misiune de la Asia Express 4 l-a dat peste cap pe Shift, care se pare că a uitat deja de confortul de acasă.

„Nu ne așteptam să fie chiar așa. În momentul ăsta nici măcar nu ne mai amintim de confortul de acasă”, a mărturisit Shift, mai arată sursa menționată anterior.

Connect-R și Shift, nepregătiți pe Drumul Împăraților? Ce spuneau înainte de plecare

Connect-R și Shift, una dintre echipele de la Asia Express 4, a plecat pe Drumul Împăraților cu foarte mare încredere, dar prima noapte petrecută departe de casă le-a cam strica planurile. Cei doi au plecat încrezători, dar cam nepregătiți.

Artiștii recunoșteau că nu au condiție fizică excelentă, însă stau foarte bine la capitolul psihic. Din păcate, prima misiune nu a fost ușoară și le-a arătat că au nevoie să fie mult mai pregătiți pentru filmările competiției de la Antena 1.

Rapperul a mărturisit că a luat cu el o poză cu celebrul jucător de fotbal Gică Hagi pentru a-i fi de ajutor în Turcia, unde se desfășoară primele cadre ale competiției.

Ulterior, cele 9 echipe vor pleca în Georgia și Azerbaidjan, cât și în alte două destinații care nu au fost anunțate încă de producători. Concurenții vor sta departe de cei dragi timp de 2 luni, urmând ca Asia Express 4 să apară pe micile ecrane în toamnă.