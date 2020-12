Connect-R, îndrăgostit din nou? “Nu sunt un tată singur”

Deși toată lumea a crezut despre Connect-R că este un tată singur, se pare că artistul s-a dat singur de gol și le-a dat fanilor săi de înțeles că ar avea, în sfârșit, o relație.

În anul 2017, Connect-R a divorțat de cântăreața Misha după patru ani de relație, iar, de atunci, solistul nu a mai fost văzut în apropierea unei alte prezențe feminine.

Cu toate acestea, se pare că îndrăgitul artist nu este nicidecum burlac, așa cum s-a crezut până acum, iar asta reiese chiar din declarațiile sale recente de pe rețelele de socializare.

Connect-R iubește din nou?

După divorțul de Misha, mulți s-au întrebat când își va reface Connect-R viața și se va afișa la brațul altei femei. Au trecut trei ani și se pare că artistul este fericit, în sfârșit.

Întrebat de un internaut cum se descurcă în calitate de tată singur, Connect-R a surprins cu un răspuns de senzație. Deși nu a oferit mai multe detalii despre viața sa sentimentală, fiind rezervat în declarații, ca de obicei, cântărețul a dat de înțeles că ar avea o relație.

,,Nu sunt un tată singur! Cine a zis că sunt un tată singur? Uite, cineva râde în spate acolo”, a spus Connect-R.

Misha și Connect-R au o fetiță pe nume Maya, în vârstă de 6 ani. Cei doi artiști s-au separat în secret în anul 2017, dar, au rămas în relații foarte bune și se implică amândoi foarte mult în creșterea micuței.

,,Nu obişnuiesc să împărtăşesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. A trecut 1 an şi 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii şi părinţii copilului nostru! Viaţa merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea să nu ne pună întrebări, mulţumim anticipat”, a declarat Connect-R în anul 2018.

Deși multe persoane au sperat că Misha și Connect-R se vor împăca, ținând cont de relația bună pe care o au chiar dacă au trecut printr-un divorț, cei doi au declarat de nenumărate ori că nu vor mai forma niciodată un cuplu.

,,Nu suntem un cuplu în momentul de faţă. De la divorţ presa ne-a tot împăcat. Mă aştept ca şi de acum înainte să rămână treaba asta. Având în vedere că nu mai stăm non-stop împreună, ne înţelegem mai bine”, a spus Misha în cadrul unei emisiuni TV.