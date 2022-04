Connect-R, la mormântul lui Arsenie Boca: “Totul pornește de la noi. Fă pace cu tine!” Unde petrece Paștele

Cu o lună de zile înainte de sărbătorile de Paște, Connect-R a lansat prima lui melodie terapeutică, ce îndeamnă la liniște și pace în aceste vremuri tulburi cu război și pandemie. Totuși, Connect-R, , spune că războiul e în noi, nu în altă parte. Va petrece Paștele acasă, în familie, cu bucate tradiționale. Cea mai mare bucurie a lui de Paște, în copilărie, era atunci când mama îi cumpăra hăinuțe noi, iar el abia aștepta să le poarte.

Connect-R s-a rugat la mormântul lui Arsenie Boca

Connect-R, pe numele real Ștefan Mihalache, ne-a dezvăluit ce a învățat după ce s-a rugat la mormântul lui Arsenie Boca, considerat cel mai mare duhovnic român al secolului al XX-lea. Cântărețul spune că frica nu aduce nimic bun și că omul poate fi el cu adevărat doar dacă poate scăpa de ea.

”Doar dincolo de frică omul poate fi cu adevărat. Doar mintea are frică, pentru că mintea știe că, odată cu moartea trupului, va muri și ea. Ne este frică de moarte și cine își schimbă percepția se schimbă și el”, a spus Connect-R pentru FANATIK.

Cântărețul s-a rugat la mormântul lui Arsenie Boca și spune că totul pornește din interior, pentru a ne schimba și pentru a trăi în armonie.

”Părintele Arsenie Boca spunea că: ’Adevărul e dincolo, cercetați lumina plăpândă din inima voastră. Acolo este Ierusalimul lui Iisus.’ Am fost și m-am rugat la mormântul părintelui Arsenie Boca. Totul pornește de la noi. Fă pace cu tine!

Poți să te duci la Ierusalim să iei lumină de 100 de ori, dacă lumina nu se naște în inima ta. Ce spunea Iisus? ‘Nu cred în deșertăciunea lumii. Dă-mi inima ta să locuiesc în ea, să o fericesc.’ La tine este cheia în interior, nu în exterior. La tine înăuntru este totul”, susține Connect-R.

Petrece Paștele în familie, cu bucate tradiționale pe masă

Connect-R petrece Paștele în familie, cu ouă roșii, miel și drob. Își amintește cum de sărbătorile pascale, în copilărie, mama îi cumpăra haine noi, iar el abia aștepta să le îmbrace.

”Ca în fiecare an, și acum, de Paște mergem la biserică să luăm lumină, iar a doua zi mergem la maică-mea la masă. Nu facem nimic special. Petrecem în famile, tradițional, tipic românesc. Pe masa de Paște vom avea ceea ce este pe masa unui român la această mare sărbătoare: ouă roșii, miel, drob…

Amintirile mele de Paște, din copilăria mea, se leagă de un singur lucru. Mama îmi lua haine noi pentru Paște și le cumpăra cu o săptămână înainte, iar eu nu aveam răbdare. Curiozitatea era din ce în ce mai mare și îmi doream să le port cât mai repede. Țin minte și acum că, a doua zi de Paște, mergeam la cimitir să ducem lumină la morminte”, a declarat Connect-R, pentru FANATIK.

Pandemia nu l-a afectat

Connect-R, susține că pandemia nu l-a afectat, chiar dacă nu a mai urcat pe scenă ca înainte. Artistul spune că a avut mai mult timp pentru familie și pentru a sta în studio. Pe fetița lui, Maya, în vârstă de 8 ani, o lasă să aleagă singură ce va face în viață, nu să trăiască un vis al lui.

”Am un studio unde produc de ani de zile. Am tot avut contracte și chiar nu am simțit pandemia. Nu am fost afectat, chiar îmi doream să am mai mult timp pentru studio și, desigur, și pentru familie. Maya are 8 ani. Eu sunt aici să susțin ceea ce este ea, nu să fie ceea ce vreu eu.

Eu doar o întreb ce vrea să facă, pian, pictură… și ea spune da sau nu. Se mai răzgândește, mai continuă. E treaba ei ce alege și nu e treaba mea. Eu sunt aici să susțin identitatea ei, nu să trăiască ce vreau eu”, a mai declarat cântărețul.

A reluat concertele

Connect-R, pe numele său Ștefan Mihalache, a reluat concertele, dar cel mai important pare a fi acela pe care îl va susține în Berăria H pe data de 9 iulie. Atunci, artistul vrea să reediteze un succes mai vechi de la Sala Palatului. Alături de el vor urca pe scenă nume importante.

”Am reluat concertele. Pe 9 iulie voi reedita succesul de la Sala Palatului. E primul mare concert după pandemie. Îi am drept invitați pe Horia Brenciu, Loredana, Smiley, Iuliana Berevoi, Johny Romano și mulți alții”, mai spune acesta.

A lansat o piesă terapeutică

Cu fiecare lansare, Connect-R își surprinde fanii iar acum o va face la dublu. Și asta pentru că noul său single este cu totul altceva. Melodia “Shhh…” – care se bucură de un videoclip futurist – este “prima piesă terapeutică”. Muzica, textul și orchestrația sunt făcute de el. În videoclip sunt efecte 3D și, alături de artist, apare și actrița Andreea Roman.

” ‘Shhh…’ este prima piesă terapeutică, inclusiv pentru mine. Este singura piesă de la mine pe care o ascult obsesiv de când am făcut-o, pentru că efectiv îmi dă o stare de bine. Cred că va aduce mult bine oamenilor. Pentru că, de foarte multă vreme, nu mai reușim să ne găsim liniștea și cred că piesa asta face.

Ne concentrăm foarte mult pe ‘a avea’ sau pe ‘a deveni’ și mai puțin pe ‘a fi’.Verbul ‘a fi ‘ este un verb care nu presupune niciun efort, în care găsești ceea ce este mai de preț, pace. De aceea, melodia se numește ‘Shhh’, un onomatopeu care îndeamnă la liniște, la pace… Cel mai mare război al nostru este acela cu noi înșine, nu altul”, susține Connect-R.