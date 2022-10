Connect-R, mesaj neașteptat despre Misha, la mai bine de patru ani de când au divorțat: “O soție incredibilă, pe care nu am meritat-o”

Connect-R a postat un mesaj neașteptat despre Misha, la mai bine de patru ani de când au divorțat. Cei doi au împreună o fiică de 8 ani și au rămas în relații bune de dragul ei.

Noua melodie a lui Connect-R, inspirată din divorțul de Misha?

locuiește în aceeași casă cu fosta soție, chiar dacă sunt despărțiți de mult timp.

Cei doi sunt foarte discreți atunci când vine vorba de viața personală. Tocmai din acest motiv au vorbit foarte târziu despre divorț.

Connect-R a lansat recent piesa “Acasă”, care are ca temă separarea a doi soți care au împreună un copil. În descrierea melodiei, cântărețul a vorbit detaliat despre ce înseamnă divorțul pentru două persoane care au un copil.

Artistul este de părere că doi oameni trebuie să ajungă la divorț după ce încearcă toate posibilitățile pentru a rezolva problemele din căsnicie.

Connect-R a mai spus că ambii parteneri trebuie să facă în așa fel încât copilul să nu sufere după divorț.

Piesa este inspirat propria experiență de viață a artistului, însă nu face referire la căsnicia cu Misha. Copilul trebuie să aibă parte de pace și de dragoste acasă, în opinia artistului, acesta fiind unul dintre mesajele piesei.

“Dacă mai poți schimbă ceva în căsnicia ta o poți face chiar acum! Dacă ai încercat tot, încearcă să nu divorțezi și de copil! El vede diferit lucrurile! Acasă, nu e un cămin, nici clădire, nici bucurie, nici extaz!

Acasă înseamnă pace, înseamnă o conștiința împăcată! Ești soț, soție, ești părinte, ești copil, dar mai presus de toate ești Dragoste, iar copilul tău are nevoie de ea! De despărțit nu v-ați despărțit voi doi, ci egourile voastre!

Nu fi un ego și față de copilul tău! Pavel: 13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.”, a scris Connect-R pe Facebook.

Connect-R a transmis un mesaj neașteptat despre Misha

Internauții s-au întrebat dacă nu cumva piesa artistului este, de fapt, o mărturisire despre propria viață și experiență cu divorțul.

Fostul concurent de la Asia Express a spus că povestea piesei nu este inspirată în totalitate din viața lui și din căsnicia cu Misha.

Deși , Connect-R are de spus numai lucruri bune la adresa fostei soții. Cântărețul a spus că melodia este doar o transpunere în anumite situații prin care trece o familie.

“Personal vă spun că nu are nicio legătură cu Misha, o mamă desăvârșită și o soție incredibilă, pe care, uite, recunosc, nu am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată. Este o femeie impecabilă.”, a mai spus cântărețul pe pagina sa.