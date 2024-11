Connect-R, o nouă replică în scandalul cu Kiss FM. Artistul a vorbit și despre decizia CCR privind voturile: „Nu mai sunt ei Dumnezeii”

Connect-R a avut o nouă reacție publică, de data asta pe Facebook, unde a comentat întregul scandal de care este legat numele său în ultimele 24 de ore.

Connect-R, o nouă reacție în scandalul cu Kiss FM

Ștefan Relu Mihalache, pe numele din buletin, a fost interzis de Kiss FM și scos de la un concert umanitar din cauza unui mesaj exprimat pe TikTok, în care pare a-l susține pe , candidatul mult hulit în ultimele zile pentru că ar fi extremist și pro-rus.

Cântărețul a reiterat, faptul că nu a dat niciun nume de candidat la alegerile prezidențiale. Cât despre decizia Kiss FM de a nu-i mai difuza melodiile, Connect-R a spus că este foarte liniștit, căci nu mai e atât de disperat să apară cu orice preț la toate radiourile.

Ba mai mult, cântărețul a mărturisit că după anularea spectacolului umanitar în care trebuia să fie prezent, în 2025, a primit alte zece oferte de a cânta.

„Nu mai sunt ei Dumnezeii media pentru noi, artiștii”

„Doar pentru că am folosit un cuvânt pe care unul din candidați îl folosește, și anume, cuvântul suveran, care, de altfel, e trecut în Constituția României.

Nu am făcut referire la niciun candidat, n-am dat niciun nume. Nu există. Exclus așa ceva, pentru că știam că poate să îmi sară lumea în cap. Normal că am și eu simpatiile mele, dar le țin pentru mine și prietenii mei.

Slavă Domnului, nu ne mai e foame. S-a întâmplat în viața asta mai mult decât mi-am dorit vreodată. Nu vreau să pozez în vreun erou, nu! Nu e o nevoie fierbinte, domnule, dacă nu sunt pe Kiss nu mă mai aude lumea. Ați văzut și voi zilele astea ce înseamnă TikTok, puterea mass media care scade pe măsură ce platformele de socializare sunt la dispoziția tuturor. Nu mai sunt ei Dumnezeii media pentru noi, artiștii”, a declarat Connect-R, pe Facebook.

Connect-R, despre legionari și persecutarea rromilor: „Eu știu cine sunt”

a fost întrebat și cum răspunde ideii că independentul pe care l-ar susține ar avea aplecări legionare, mai ales având în vedere faptul că face parte din comunitatea rromă și, așa cum se știe din cărțile de istorie, rromii s-au numărat printre cei persecutați și omorâți de fasciști. Connect-R a zis că el știe foarte bine cine este și asta îi e suficient.

„Cât nu există declarație cum că eu aș susține un candidat, văd inutilă discuția. Cât despre mine și despre rromi, începând din 2010, cu premiile muzicale de la Sibiu, cu tricoul, am fost ani la rând în școlile cu rromi, am susținut cauza. Am pe piele tatuat simbolul cu roata de căruță, al rromilor. Nu intru în jocurile astea, eu știu cine sunt.

Dacă nu v-ați prins, viața e scurtă, îmbătrânim, ne îmbolnăvim și murim. Când vine vorba de timp, ține o clipă. Eu îmi doresc veșnicia. Pentru mine, împărăția și regatul și locul unde vreau să votez nu e de aici, că nici a lui Hristos n-a fost. Voi rămâne apolitic. Am tot primit oferte să intru în partidul X, Y. Unu la mână, nu mă pricep. Doi: nu intru în lumea cifrelor și a datelor exacte. Eu sunt un artist”, a mai spus Connect-R.

Ce spune muzicianul despre decizia CCR de renumărare a voturilor: „Se încearcă tot felul de piedici”

Artistul a mai explicat că nu crede în mitul salvatorului național și că nu are încredere 100% în absolut nimeni. Cântărețul a comentat și decizia CCR de renumărare a voturilor.

„Eu nu pot să am încredere 100% în nimeni. Știi cum a devenit românul după 100 de ani de țepe? Ca piciorul australianului în ocean. Sceptic, efectiv oricând. Idealismul nu a adus niciodată bun nimic.

Un ideal s-a împlinit în timp, nu cu mișcări politice. Pentru că am niște valori, pentru că vorbesc de sinele interior, dacă lumea face asocierea asta e problema lumii.

Nu văd în niciun fel (n.r. decizia CCR). Mi se pare că se încearcă tot felul de piedici. Toată lumea e îmbufnată, razna și așa mai departe. Am înțeles că există corporații, sistem, dorință fragmentată, segmentată. Nu-mi trebuie. Mi s-a anulat un concert de anul viitor, dar mi-au intrat zece în plus”, a adăugat Connect-R.