Connect-R, pus la punct de fiica lui de doar 8 ani, Maya: ”Fata mea îmi dă lecții”

Connect-R, artistul al cărui nume ral este Ștefan Mihalache, are, alături de fosta lui soție, frumoasa Misha, o fetiță de 8 ani. Micuța, pe numele ei Maya, pare însă mult mai matură decât alți copii la vârsta ei, iar de curând, i-a dat o lecție de viață tatălui ei.

Connect-R a primit o adevărată lecție de viață de la fiica lui, Maya

Connect-R a fost, de curând, în poziția de a primi o lecție de viață de la fiica lui și a artistei Misha. Încercând să o ironizeze pe micuță, Ștefan Mihalache a avut surpriza de a primi un răspuns cât se poate de matur din partea fetiței de doar 8 ani.

Mai exact, cântărețul voia să afle, mai mult în glumă decât în serios, care este părintele preferat al fetiței. Iar micuța i-a răspuns cu o întrebare care l-a pus pe cânduri pe artist, dovedind, de altfel, că, deși are doar 8 ani, gândește ca un om mare.

„La un moment dat, am tachinat-o și am încercat să-i spun că am observat că mă iubește mai mult pe mine decât pe maică-sa. Ea a stat așa, s-a gândit, și mi-a spus: ”Tati, tu dacă ai avea doi copii, ai putea să-l iubești pe unul mai mult și pe altul mai puțin?”.

Nici eu nu pot să iubesc pe unul mai mult și pe altul mai puțin. Deci vai de părintele care nu ascultă de copil. Fata mea îmi dă lecții și abia aștept să mai primesc lecții de la ea”, a povestit Connect-R la .

Connect-R, schimbare de look

De curând, cu un nou look. Artistul s-a fotografiat într-o ipostază amuzantă, iar urmăritorii săi de pe conturile de socializare au reacționat imediat, unii distrându-se, alții însă reproșându-i felul în care arată.

”Parcă ești Dan Bălan aici”, ”Semeni cu Țociu”, ”Alt om! Te-am recunoscut după cercel” ”Nu ești normal”, sunt câteva dintre comentariile fanilor care au reacționat la fotografia postată de Connect-R, semn că poza cu pricina a provocat o mare agitație în rândul celor care îl urmăresc pe cântăreț.

În altă ordine de idei, se pare că artistul va fi printre c , în acest fel explicându-se și schimbarea de look pe care a prezentat-o fanilor.

Connect-R și Misha, relație de dragul fiicei

Deși au divorțat după un mariaj de câțiva ani, Connect-R și frumoasa lui fostă soție, Misha, par să se înțeleagă cât se poate de bine. Conform informațiilor noaste, cei doi au ales să păstreze o relație cât se poate de civilizată de dragul fiicei lor, Maya.

Mai mult, pare-se, Connect-R și Misha locuiesc încă împreună, în aceeași casă, iar majoritatea vacanțelor le fac în trei, alături de Maya, așa cum face o familie obișnuită.

Connect-R și Misha s-au căsătorit în 2013, iar nași le-au fost Pepe și soția lui de la acea vreme, Raluca. Divorțul lor, unul extrem de discret, s-a concretizat doi ani mai târziu, în 2015, după ce Maya s-a născut. Conform informațiilor, puține de altfel, cu privire la motivele despărțirii lor, se numără și faptul că cei doi aveau diferențe de opinie prea mari pe teme cu privire la viitor.