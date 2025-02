Connect-R, reacție dură ce Tudor Chirilă a negat că a avut legătură cu excluderea sa de la concertul Kiss FM: “Mi-e silă”

Connect-R a reacționat după ce Tudor Chirilă a negat acuzațiile potrivit cărora ar fi avut legătură cu interzicerea acestuia la un concert Kiss FM, înainte de Crăciun. Cei doi și-au adresat replici prin intermediul rețelelor de socializare.

Conflictul dintre Tudor Chirilă și Connect-R a început după ce solistul trupei Vama a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi avut vreo legătură cu , organizat de Kiss FM, unul dintre cele mai ascultate posturi de radio din România.

În declarația sa, Tudor Chirilă a solicitat dovezi clare pentru afirmațiile făcute de Connect-R. Antrenorul de la Vocea României este de părere că aceste acuzații sunt neîntemeiate.

Connect-R a reacționat după puțin timp. Cântărețul a spus, pe rețelele de socializare, că informațiile sale sunt provenite de la un martor direct, de încredere.

Martorul respectiv ar fi asistat la presiunile pe care Tudor Chirilă le-ar fi exercitat asupra organizatorilor evenimentului respectiv. Mai mult, Connect-R a mai dezvăluit că fiica sa, Maya, nu ar fi fost lăsată să cânte la Kiss FM.

“Tudore, nu-s aberații. Sunt informații de la un om din interior care a asistat la scena asta. E un om veridic, cu coloană vertebrală, care n-ar fi făcut asta în mod normal, dar i s-a părut o nedreptate.

Aveam informația de atunci, dar eu n-am spus-o. N-am mai vrut să dezvolt toată treaba asta. Mi-e silă de ping-ponguri de genul ăsta. Și eu am lucruri mai bune de făcut. Am fost întrebat, am răspuns. N-am nimic cu tine personal. Să fii sănătos.

Partea proastă e că de la treaba asta făcută de radio cu concursul tău, s-a ajuns să se răzbune pe un copil de 11 ani care a venit să cânte un cântecel ulterior la radio și care n-a mai fost lăsat.

Eu în inima mea te-am iertat, și tu știi foarte bine că în momentul în care vei pune capul pe pernă, alaiul zgomotos al conștiinței tale îți va vorbi”, a spus Connect-R pe .

Mesajul transmis de Tudor Chirilă

Tudor Chirilă a spus, zilele trecute, că nu are vreo legătură cu excluderea lui Connect-R de la evenimentul de Crăciun. Acesta a ținut să precizeze că nu ar cenzura vreodată un artist și că își respectă colegii de breaslă.

“Circulă un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R care susține că interzicerea participării lui în spectacolul Magic Christmas organizat de radioul Magic Fm a foat cauzată de mine.

Nu am nicio legătură cu acest conflict, am participat pro bono în calitate de susținător Dăruieste Viață şi îmi respect colegii de breaslă indiferent de opiniile lor politice.

Nu am militat şi nu aş milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. E contra principiilor mele. Îl invit pe Connect-R să probeze aceste afirmații altminteri nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnie, situație care nu cred că îi face cinste.

De asemenea, invit organizatorii evenimentului să precizeze poziția lor vis a vis de poziția artistului Connect-R şi afirmațiile sale în ceea ce mă priveşte”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

După primul tur ale alegerilor prezidențiale din 2024, Connect-R le-a transmis felicitări românilor. Artistul a subliniat suveranitatea poporului, însă nu a precizat, atunci, un candidat sau un partid politic.

Kiss FM a interpretat mesajul cântărețului ca fiind o poziționare politică. Din acest motiv, de la evenimentul Magic Christmas.