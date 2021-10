Connect-R și Misha, o relație deschisă după divorț. Cum au apărut cei doi cântăreți

Cei doi cântăreți au o relație deschisă după separare, dovadă că încă locuiesc sub același acoperiș. În plus, sunt foarte apropiați și discută despre toate lucrurile care-i macină.

Connect-R și Misha merg împreună în vacanțe, așa cum s-a întâmplat și zilele trecute când și-au dus copilul într-un loc de poveste.

Fostul , fosta soție și fiica lor, Maya, au profitat de vremea frumoasă din weekend și au mers la Disneyland Paris.

Connect-R și Misha, despărțiți, dar împreună. Cum s-au afișat cei doi artiști

Și asta nu este singura vacanță în trei. Maya petrece foarte mult timp cu părinții săi, chiar dacă aceștia nu mai formează un cuplu de ani buni.

Connect-R și Misha reușesc să se bucure de timpul petrecut ca o familie, fiind conștient că nu mai există niciun fel de împăcare.

„Din păcate, căsnicia am folosit-o ca pe o unealtă și nu am trăit-o în profunzimea ei, aici a fost greșeala mea. Am luat-o ca pe un beneficiu, ceva care o să mă împlinească și o să mă facă fericit.

Am crezut că ideea de cuplu și de căsătorie se bazează pe ideea de extragere a fericirii de la unul la celălalt. Când, de fapt, ea se bazează pe împărtășirea fericirii de la unul la celălalt.

Lucru pe care eu nu l-am înțeles. Nu este dator nimeni să mă facă pe mine fericit. Nu l-am înțeles… prea târziu! Mergem mai departe. Nu e o problemă”, a mărturisit cântărețul în .

Misha, lecție majoră după divorțul de Connect-R

Misha și Connect-R și-au unit destinele pe 23 iulie 2013, mariajul lor destrămându-se în 2017. Divorțul s-a produs un an mai târziu, frumoasa blondină precizând că a învățat o lecție majoră.

Cântăreața mărturisea la momentul respectiv că separarea a fost luată în calcul de foarte multe ori, fostul concurent de la Asia Express având numai cuvinte de laudă despre soția sa.

Artistul spunea în urmă cu ceva vreme că nu a fost un soț bun, în timp ce Misha este un înger, care s-a ocupat constant de creșterea și educarea fiicei lor.