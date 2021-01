Conor McGregor a fost suspendat după umilința cu Poirier. Irlandezul e tentat să se apuce de alt sport

Continuă veștile proaste pentru Conor McGregor (32 de ani). După ce a fost făcut K.O. în main event-ul galei UFC 257, irlandezul a aflat că riscă o suspendare pentru următoarele șase luni.

În urma eșecului suferit în fața lui Dustin Poirier, McGregor a primit o suspendare medicală. „The Notorious” a fost foarte afectat de loviturile încasate în zona gambelor. Irlandezul a mers în cârje la conferința de presă de la finalul luptei.

Conform spuselor lui Conor, inactivitatea a fost motivul pentru care a pierdut drastic în fața lui Poirier. Cu toate acestea, irlandezul susține că e gata să revină oricând în cușca UFC.

Conor McGregor a fost suspendat după umilința cu Poirier

Conor McGregor are de așteptat pentru a lupta din nou. „The Notorious” nu are voie să participe în niciun sport de contact timp de 30 de zile, nici măcar la antrenamente, din cauza K.O.-ului primit de la Poirier. Mai mult, irlandezul nu are voie să lupte cel puțin 45 de zile și trebuie să aibă dovada cu o radiografiei a tibiei și a fibulei de la piciorul drept sau riscă să execute suspendarea valabilă pentru 180 de zile.

Deși nu are voie să se antreneze specific, irlandezul s-a întors în sala de forță la mai puțin de 24 de ore de la meciul pierdut cu Dustin Poirier. Americanul are și el interzis la bătaie, dar pentru numai șapte zile. McGregor își dorește revanșa în fața lui Poirier. Între cei doi scorul este 1-1, după ce Conor a reușit să se impună în confruntarea din 2014.

Irlandezul, ademenit să semneze cu WWE

Conor McGregor e sfătuit să renunțe la UFC și să înceapă o carieră în WWE. Unul dintre irlandezii din compania lui Vince McMahon, Sheamus, e convins că e „doar o chestiune de timp” până când Conor va renunța la cușcă pentru ring.

În opinia fostului campion WWE, „The Notorious” se potrivește perfect în cea mai importantă promoție de wrestling din lume, acolo unde activează deja și alte foste superstaruri UFC, Brock Lesnar, Ronda Rousey, Shayna Baszler sau Matt Riddle.

„Conor a fost ademenit de câteva ori în WWE deja. E încă foarte activ, e un tip care poate câștiga centuri, a reușit multe, așa că eu cred că e tipul de persoană care a încercat mereu lucruri noi. WWE i s-ar potrivi mănușă. În industria asta au venit atât de multe nume mari încât nu ar mira pe nimeni.

Floyd Mayweather a venit aici, multe alte celebrități au încercat, este entuziasmant. Nu cred că ar exista cineva care să ridice din sprânceană dacă McGregor ar veni să lupte în WWE.

Cred că în momentul acesta e o chestiune de timp. Dacă va dori să vină alături de mine în WWE, voi fi încântat, ar putea să aibă parte de lupta vieții sale acolo, ar putea încasa câteva lovituri când se așteaptă mai puțin, dar cred că îi place asta, să aibă de unde să se ridice. Despre asta e vorba în WWE”, a declarat Sheamus pentru Digital Spy