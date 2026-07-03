Conor McGregor revine în UFC după cinci ani, în direct pe VOYO! Revanșa cu Max Holloway zguduie Las Vegas

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Conor McGregor (37 de ani) se întoarce în cușca de MMA, după o absență de cinci ani și Fostul campion UFC va lupta împotriva lui Max Holloway (34 de ani) în main event-ul galei UFC 329. Show-ul va avea loc pe 11 iulie, în Las Vegas, iar în România va fi transmis în direct pe VOYO.

Connor McGregor revine după 5 ani în UFC! Meciul cu Max Holloway se vede pe VOYO

Conor McGregor și Max Holloway s-au mai înfruntat o dată în urmă cu 13 ani, mai exact pe 17 august 2013, la UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen. Atunci, irlandezul s-a impus la impus la puncte printr-o decizie unanimă a arbitrilor. La vremea respectivă, cei doi sportivi erau la început de carieră. Acum, atât Holloway, cât mai ales McGregor, sunt două dintre legendele promoției lui Dana White.

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Conor McGregor a devenit primul luptător din istorie care a deținut simultan două centuri UFC, la două categorii de greutate diferite, în timp ce Holloway s-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați campioni din istoria categoriei featherweight. Confruntarea de la UFC 329 va fi însă într-un context diferit. Holloway vine după ani în care a rămas constant la cel mai înalt nivel, iar Conor McGregor încearcă să demonstreze că încă e în top, chiar și după o absență de cinci ani.

Conor McGregor nu a mai luptat din iulie 2021, când a fost bătut, din nou de Dustin Poirier

Cu un bilanț de 22 de victorii și 6 înfrângeri, Conor McGregor are și moralul afectat. În urmă cu cinci ani, la ultima sa luptă, „The Notorious” a pierdut de două ori la rând împotriva lui Dustin Poirier. McGregor a pierdut în fața americanului, atât în ianuarie, cât și în iulie 2021. McGregor și Poirier se mai bătuseră și în 2014, dar atunci câștig de cauză a avut sportivul irlandez. Ultima victorie a lui McGregor datează din 18 ianuarie 2020, contra lui Donald Cerrone.

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McGregor a fost implicat în numeroase scandaluri

După ultima luptă cu Dustin Poirier, în care și-a rupt piciorul, , el fiind chiar condamnat pentru agresiune sexuală. Apoi McGregor s-a implicat în alegerile prezidențiale din Irlanda, anunțând că vrea să candideze, dar până la urmă s-a retras din cursă. Meciul dintre McGregor și Holloway, care va fi în direct pe VOYO, pe 11 iulie, va fi la categoria semi-mijlocie.

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Max Holloway, adversarul lui Conor McGregor de la UFC 329, are un bilanț de 27 de victorii și 9 înfrângeri. Americanul a pierdut însă ultima luptă, cu Charles Oliveira, care l-a învins la puncte, pe 7 martie 2026, la UFC 326. Ultima victorie a lui Holloway a fost obținută pe 19 iulie 2025, la UFC 318, chiar împotriva rivalului lui McGregor, Dustin Poirier.