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Conor McGregor revine în UFC după cinci ani, în direct pe VOYO! Revanșa cu Max Holloway zguduie Las Vegas

Connor McGregor revine în octogon la UFC 329 într-un meci-revanșă cu Max Holloway. Cei doi s-au întâlnit prima dată în urmă cu 13 ani, iar schimbul de replici dinaintea revanșei a pus deja pe jar fanii MMA
Cristian Măciucă
03.07.2026 | 23:30
Conor McGregor revine in UFC dupa cinci ani in direct pe VOYO Revansa cu Max Holloway zguduie Las Vegas
SPECIAL FANATIK
Conor McGregor revine în UFC după cinci ani! Revanșa cu Max Holloway zguduie Las Vegas. FOTO: Fanatik
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Conor McGregor (37 de ani) se întoarce în cușca de MMA, după o absență de cinci ani și după ce a traversat o perioadă extrem de complicată. Fostul campion UFC va lupta împotriva lui Max Holloway (34 de ani) în main event-ul galei UFC 329. Show-ul va avea loc pe 11 iulie, în Las Vegas, iar în România va fi transmis în direct pe VOYO.

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Connor McGregor revine după 5 ani în UFC! Meciul cu Max Holloway se vede pe VOYO

Conor McGregor și Max Holloway s-au mai înfruntat o dată în urmă cu 13 ani, mai exact pe 17 august 2013, la UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen. Atunci, irlandezul s-a impus la impus la puncte printr-o decizie unanimă a arbitrilor. La vremea respectivă, cei doi sportivi erau la început de carieră. Acum, atât Holloway, cât mai ales McGregor, sunt două dintre legendele promoției lui Dana White.

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Conor McGregor a devenit primul luptător din istorie care a deținut simultan două centuri UFC, la două categorii de greutate diferite, în timp ce Holloway s-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați campioni din istoria categoriei featherweight. Confruntarea de la UFC 329 va fi însă într-un context diferit. Holloway vine după ani în care a rămas constant la cel mai înalt nivel, iar Conor McGregor încearcă să demonstreze că încă e în top, chiar și după o absență de cinci ani.

Conor McGregor nu a mai luptat din iulie 2021, când a fost bătut, din nou de Dustin Poirier

Cu un bilanț de 22 de victorii și 6 înfrângeri, Conor McGregor are și moralul afectat. În urmă cu cinci ani, la ultima sa luptă, „The Notorious” a pierdut de două ori la rând împotriva lui Dustin Poirier. McGregor a pierdut în fața americanului, atât în ianuarie, cât și în iulie 2021. McGregor și Poirier se mai bătuseră și în 2014, dar atunci câștig de cauză a avut sportivul irlandez. Ultima victorie a lui McGregor datează din 18 ianuarie 2020, contra lui Donald Cerrone.

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McGregor a fost implicat în numeroase scandaluri

După ultima luptă cu Dustin Poirier, în care și-a rupt piciorul, Conor McGregor a fost implicat în numeroase scandaluri, el fiind chiar condamnat pentru agresiune sexuală. Apoi McGregor s-a implicat în alegerile prezidențiale din Irlanda, anunțând că vrea să candideze, dar până la urmă s-a retras din cursă. Meciul dintre McGregor și Holloway, care va fi în direct pe VOYO, pe 11 iulie, va fi la categoria semi-mijlocie.

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Max Holloway, adversarul lui Conor McGregor de la UFC 329, are un bilanț de 27 de victorii și 9 înfrângeri. Americanul a pierdut însă ultima luptă, cu Charles Oliveira, care l-a învins la puncte, pe 7 martie 2026, la UFC 326. Ultima victorie a lui Holloway a fost obținută pe 19 iulie 2025, la UFC 318, chiar împotriva rivalului lui McGregor, Dustin Poirier.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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