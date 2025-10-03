Conor McGregor revine în UFC și se luptă la Casa Albă: 100 de milioane de dolari. Când va avea loc duelul și cine ar fi adversarul

, dar care a acceptat și o luptă de box cu Floyd Mayweather, este aproape de revenirea în ring.

Conor McGregor revine în ring! Când și unde se va lupta fostul campion din UFC

în iunie 2026, într-un eveniment istoric organizat chiar la Casa Albă, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la nașterea Statelor Unite ale Americii. „Este un acord semnat, livrat și finalizat”, a declarat McGregor într-un interviu recent, subliniind că negocierile sunt încheiate și că este pregătit să lupte din nou în Octagon. Evenimentul va fi unul de amploare, cu planuri de a organiza cântările oficiale pe treptele Memorialului Lincoln și o conferință de presă la monument. Se preconizează că vor fi peste 20.000 de spectatori prezenți pe gazonul Casei Albe, iar luptele vor fi transmise global, marcând o premieră în istoria sporturilor de contact.

McGregor, care nu a mai luptat din 2021 din cauza unei accidentări la picior, a declarat că se va dedica complet pregătirii timp de șase luni, izolându-se de orice distragere pentru a fi în cea mai bună formă posibilă. De asemenea, a menționat că va negocia direct cu administrația SUA pentru a obține vize pentru familia și prietenii săi. De altfel, el chiar a avut o postare pe rețelele sociale în care a cerut expres acest lucru, pe lângă suma uriașă: 100 de milioane de dolari.

Adversarul pe care irlandezul ar urma să-l aibă este Michael Chandler. Cei doi au fost rivali în 2023, în emisiunea „Ultimate Fighter”, iar în ring nu s-au întâlnit vreodată. În ciuda deciziei lui McGregor de a-l înfrunta pe Chandler, unii antrenori și fani consideră că meciul ar putea fi mai spectaculos cu un alt adversar. Javier Mendez, antrenor MMA, a sugerat că irlandezul ar trebui să lupte cu Paddy Pimblett la evenimentul de la Casa Albă, considerând că acesta ar oferi un duel mai atractiv.

UFC la Casa Albă. Detalii despre eveniment

Evenimentul UFC de la Casa Albă, programat pentru 4 iulie 2026, promite să fie un spectacol istoric cu ocazia aniversării a 250 de ani ai Statelor Unite. Pe lâmgă prezența lui Conor McGregor, UFC are planuri mari în ceea ce privește evenimentul. Deși cardul complet nu a fost anunțat, UFC plănuiește să includă și alte meciuri de top, cu scopul de a crea cel mai mare spectacol de la înființare și până în prezent. Prețurile biletelor vor varia în funcție de locul ocupat, estimându-se că locurile VIP vor costa între 1.100 și 2.300 de dolari, în timp ce biletele pentru zonele celelalte vor fi mai accesibile, între 75 și 140 de dolari.

Pentru a susține acest eveniment istoric, UFC va investi aproape 1 milion de dolari pentru a înlocui iarba de pe peluza Casei Albe, afectată de amplasarea Octagonului de 15.000 de kilograme. Toată gala va fi transmisă în format pay-per-view, așa cum se obișnuiește în Statele Unite.

Cariera lui McGregor

Conor McGregor și-a început cariera în UFC în 2013 și a devenit rapid unul dintre cei mai faimoși și controversați luptători din sport. Stilul său agresiv, combinația de precizie în lovituri și carisma explozivă au transformat fiecare apariție într-un adevărat spectacol, iar rivalitățile cu Nate Diaz, José Aldo, Khabib Nurmagomedov sau Eddie Alvarez au marcat momente istorice în octagon. Recordul său în octagon a fost unul respectabil, 22 de victorii și 6 eșecuri.

În afara UFC, McGregor a intrat în lumina reflectoarelor și prin meciul său cu legendarul boxer Floyd Mayweather în 2017. Deși a pierdut prin KO tehnic în runda a zecea, lupta a fost un succes comercial imens, cu încasări de peste 500 de milioane de dolari, și a arătat capacitatea lui McGregor de a atrage atenția globală, nu doar în MMA, ci și în sportul profesionist de box. Acest eveniment a consolidat imaginea sa de superstar și a demonstrat că McGregor este un sportiv care depășește granițele disciplinelor clasice.