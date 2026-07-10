Conor McGregor și Max Holloway, contre dure încă de la conferința de presă! „Îl voi distruge! Se va retrage”

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Conor McGregor (37 de ani) revine în UFC după o absență de 5 ani, iar lupta contra americanului Max Holloway se anunță a fi extrem de interesantă. Irlandezul a făcut spectacol încă de la conferința de presă și a lansat mai multe amenințări dure la adresa adversarului său, pe care l-a învins în precedenta luptă, care a avut loc în urmă cu 13 ani.

Conor McGregor, spectacol la conferința de presă înainte de lupta cu Max Holloway

În momentul în care a ajuns față în față cu Holloway, McGregor i-a smuls acestuia ochelarii și a fost ținut cu greu de către personalul de securitate. În timpul conferinței de presă, irlandezul nu s-a ferit de cuvinte și a afirmat că își va „distruge” adversarul. „Nu realizează în ce pericol este. Preconizez că Holloway se va retrage sâmbătă. Voi veni ca o rachetă, îl voi distruge, îl voi elimina.

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E ultimul meu adversar care încă se află în UFC. Toți ceilalți au dispărut, a mai rămas doar Max, iar sâmbătă va fi eliminat definitiv. Sunt un animal diferit, am multe de dovedit, va fi intr-o situație dificilă. Îl pot distruge pe Max în primele 10 secunde”, a declarat irlandezul. .

CONOR MCGREGOR TOOK OFF MAX HOLLOWAY'S GLASSES DURING THEIR FACE OFF OH MY GOD 😭😭😭 — Championship Rounds (@ChampRDS)

Max Holloway i-a oferit replica lui McGregor: „Sunt entuziasmat. Asta a fost tipic pentru Conor, dar e bine. A fost chiar distractiv. Vorbea despre contract, cum nu vrea să aștepte un an. I-am spus să nu-și facă griji, că rezolv eu. Câștig într-o manieră nebună, îl provoc pe el și pe Dana White (n.r. președintele UFC) și mergem pe Allegiant Stadium în decembrie”.

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McGregor, aclamat în Las Vegas. Max Holloway, huiduit în propria țară

Gala UFC 329 va avea loc în T-Mobile Arena, din Paradise (Nevada), aproape de Las Vegas. La conferința de presă, irlandezul a fost aclamat de cei prezenți în sală, în timp ce americanul Max Holloway, originar din Hawaii, a fost huiduit. În 2013, McGregor câștiga precedentul meci contra lui Holloway, la categoria pană, prin decizie unanimă.

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. Precedenta luptă a lui McGregor a avut loc în vara anului 2021 și nu s-a terminat cu bine pentru irlandez, care a suferit o accidentare foarte gravă într-o înfrângere contra americanului Dustin Poirier, sportiv care și-a anunțat retragerea în 2025.