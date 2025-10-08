Conor McGregor, suspendare drastică după ce a încălcat regulamentul anti-doping. Ce se întâmplă cu lupta de la Casa Albă

. Celebrul luptător irlandez de MMA a fost suspendat 18 luni de către UFC deoarece a încălcat regulamentul anti-doping al promoției lui Dana White.

Conor McGregor, suspendat 18 luni de UFC

Conor McGregor, care nu a mai lupta din 2021, și-a anunțat deja revenirea în cușcă. Irlandezul a parafat o înțelegere pentru un meci special, organizat în iunie 2026.

McGregor a primit însă vești proaste de la UFC, care l-a suspendat 18 luni pentru că a încălcat regulamentul anti-doping. Potrivit Agenției Antidoping pentru Sporturi de Contact (CSAD), luptătorul irlandez, în vârstă de 37 de ani, a lipsit de la trei încercări de recoltare de probe biologice într-o perioadă de 12 luni în 2024. „The Notorious” nu a informat în niciuna dintre ocazii despre locul în care se afla, iar acest lucru constituie o încălcare a politicii anti-doping din UFC.

Politica UFC dictează că sportivii trebuie să furnizeze informații corecte despre locația lor în orice moment, astfel încât să poată fi contactați și supuși recoltărilor de probe biologice fără să fie anunțați în prealabil.

De când n-a mai luptat irlandezul în UFC

Mcgregor, care nu s-a mai luptat la profesioniști de când , a ratat testele de anul trecut pe 13 iunie, 19 și 20 septembrie.

Cu toate acestea, reprezentanții CSAD au transmis că i-au redus suspendarea lui Conor McGregor de al 24 de luni la 18 ani, ca recunoaștere a cooperării sale în cadrul anchetei și a circumstanțelor accidentării.

Când expiră suspendarea irlandezului

Prin intermediul site-ului oficial UFC a transmis că McGregor „și-a asumat răspunderea și a furnizat informații detaliate pe care CSAD le-a stabilit ca fiind dovezi pentru testele ratate”.

Suspendarea lui Conor McGregor a început pe 20 septembrie 2024, data celei de-a treia nereușite de a verifica locația în care se afla, și se va încheia pe 20 martie 2026, cu patru luni înainte de a împlini 39 de ani.

McGregor va lupta la Casa Albă

Din fericire pentru Conor McGregor, irlandezul va reveni la timp pentru lupta de la Casa Albă. El a anunțat recent că a semnat un contract pentru a lupta pe cardul UFC de la Casa Albă, gală programată pe 14 iunie 2026. Evenimentul va avea loc chiar ziua în care președintele american Donald Trump împlinește 80 de ani.