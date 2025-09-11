Sport

Consecințele rezultatelor cu Canada și Cipru. Pe ce poziție a căzut România în ierarhia FIFA

Ghinion pentru echipa națională a României. Pe ce loc din clasamentul FIFA se află „tricolorii” după meciurile din luna septembrie.
Mihai Dragomir
11.09.2025 | 20:00
Consecintele rezultatelor cu Canada si Cipru Pe ce pozitie a cazut Romania in ierarhia FIFA
Pe ce loc se află naționala României în topul FIFA după meciurile din septembrie. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Eșecul cu Canada și remiza cu Cipru au avut consecințe pentru echipa națională a României. „Tricolorii” au ajuns pe un loc îngrijorător în ierarhia FIFA și se apropie de cel mai slab punctaj din 1993 încoace, de când este valid acest top.

Locul ocupat de naționala României în clasamentul FIFA după meciurile din septembrie

Naționala României a intrat pe o pantă descendentă din punct de vedere al rezultatelor. După meciurile cu Canada și Cipru, echipa pregătită de Mircea Lucescu a coborât de pe poziția 48 pe locul 51. Distanța nu este foarte mare până la egalarea recordului negativ al reprezentativei noastre.

Mai exact, naționala României a înregistrat cea mai joasă clasare vreodată în două rânduri: februarie 2011 și septembrie 2012. Atunci, „tricolorii” au ocupat locul 57, tot după o perioadă în care rezultatele erau departe de cele dorite.

Dintre adversarele din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, cea mai bine clasată echipă este Austria, aflată pe locul 22. Naționala din Bosnia și Herțegovina a coborât pe locul 73.

Cum arată TOP 10 FIFA după meciurile din luna septembrie

Spania este noul lider în ierarhie. Deținătoarea EURO 2024 a învins Bulgaria cu 3-0 și Turcia cu 6-0. Surpriza este legată de părăsirea Germaniei a primelor 10 poziții. Nemții au căzut pe 11, fiind depășiți de această dată de Croația și Italia. Iată cum arată clasamentul FIFA Live pe luna septembrie 2025:

  1. Spania (+1) – 1.875,37 puncte
  2. Franța (+1) – 1.870,92
  3. Argentina (-2) – 1.870,32
  4. Anglia – 1.820,45
  5. Portugalia (+1) – 1.779,55
  6. Brazilia (-1) – 1.761,60
  7. Olanda – 1.754,17
  8. Belgia – 1.739,54
  9. Croația (+1) – 1.714,20
  10. Italia (+1) – 1.710,07
Programul naționalei României până la finalul anului 2025 și televizările meciurilor

Naționala României mai are doar 4 meciuri de disputat în acest an, dintre care doar 3 sunt oficiale. Iată programul „tricolorilor” până la finele acestui an:

  • 9 octombrie: România vs Moldova (amical) – Prima TV
  • 12 octombrie, ora 21:45: România vs Austria (preliminarii pentru Campionatul Mondial) – Antena 1
  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina vs România (preliminarii pentru Campionatul Mondial) – Prima TV
  • 18 noiembrie, ora 21:45: România vs San Marino (preliminarii pentru Campionatul Mondial) – Antena 1
Clasamentul grupei preliminare H după meciurile din luna septembrie:

  1. Bosnia și Herțegovina: 12 puncte
  2. Austria: 12 puncte
  3. România: 7 puncte
  4. Cipru: 4 puncte
  5. San Marino: 0 puncte
