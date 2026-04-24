Considerat noul star din fotbalul mondial, jucătorul e dorit de Cristi Chivu! Inter a discutat deja cu tatăl său

Inter tocmai a trecut de Como, în , și pare că este de neoprit pe plan intern, asta pentru că are și un avans considerabil în campionat, iar eventul nu mai este un vis, ci un lucru care are șanse mari de reușită.

Tânărul star de doar 18 ani e pe radarul lui Inter. Transferul de viitor pe care ar putea să-l primească Cristi Chivu

În ciuda rezultatelor foarte bune, se gândește la schimbări importante în lot, asta pentru că tehnicianul român e conștient că are nevoie de sânge proaspăt, în condițiile în care mulți dintre oamenii de bază sunt la o vârstă înaintată și nu mai reprezintă o garanție a succesului precum s-a întâmplat până acum. Unul dintre jucătorii apreciați de oficialii grupării italiene este Kerim Alajbegovic, un mijlocaș ofensiv ce evoluează în acest moment la RB Salzburg.

Povestea jucătorului bosniac, de doar 18 ani, care a debutat deja la nivel de seniori pentru prima reprezentativă și a evoluat chiar și împotriva României, în preliminariile pentru Cupa Mondială, este una interesantă. Acesta a excelat la Bayer Leverkusen, la nivel de juniori, iar scouterii formației din Austria, RB Salzburg, au pus ochii pe el și l-au convins să accepte propunerea venită în vara trecută. Totuși, nemții nu au renunțat atât de ușor la el și au inserat o clauză de răscumpărare, pe care deja au activat-o, iar bosniacul trebuie să se întoarcă în Germania la finalul stagiunii.

Inter a discutat deja cu tatăl lui Kerim Alajbegovic

Astfel, cei de la Inter vor trebui să poarte negocieri cu reprezentanții lui Bayer Leverkusen, însă nu va fi o misiune ușoară, asta pentru că Kerim Alajbegovic a avut prestații foarte bune în Austria și nemții și-ar dori să-l păstreze pe fotbalistul de doar 18 ani, care este considerat a fi un potențial star în curând.

Italienii sunt însă și ei deciși să forțeze transferul și, conform , au inițiat deja negocierile cu tatăl fotbalistului și primele semnale sunt pozitive, mai ales că și jucătorul își dorește să facă trecerea către Serie A. În acest sezon, bosniacul a jucat în 40 de meciuri, a marcat de 12 ori și a oferit 4 pase de gol, reușind să impresioneze în principal prin abilitatea foarte bună în duelurile unu contra unu.