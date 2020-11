Consiliera lui Donald Trump face apel la divinitate. Incantația șocantă cu care speră să câștige alegerile

Chiar dacă pare să fi pierdut alegerile prezidențiale, Donald Trump are motive întemeiate să spere că rezultatele finale îi vor asigura un nou mandat la Casa Albă. Nu de alta, dar consiliera sa spirituală i-a făcut o incantație împotriva tuturor „uneltirilor demonice” care l-ar putea împiedica să își atingă scopul.

Tele-evanghelista Paula White a primit acest post în noiembrie anul trecut, iar de atunci se ocupă de menţinerea unor relații bune între actualul președinte şi comunitatea evanghelică din Statele Unite ale Americii, segment care a avut o contribuție uriașă la victoria din 2016.

Adeptă a unei forme populiste a Creştinismului, aceasta susține că oamenii se pot îmbogăţi prin credinţă dacă fac donaţii masive atât ei, cât şi cultului pe care îl reprezintă, într-o așa-numită „Evanghelie a prosperităţii”, care să ajute „Departamentul Finanţelor” din Rai să devină din ce în ce mai plin.

Consiliera spirituală a lui Donald Trump, incantație pentru victoria în alegeri

„Lovește, lovește, lovește, lovește până la victorie! Pentru fiecare dușman care se ridică împotriva ta, vom lovi pământul pentru ca tu, Dumnezeule, să ne asiguri victoria. Aud sunetul unei ploi abundente, aud sunetul victoriei, aud strigăte și cântece, aud sunetul victoriei.

Aud sunetul unei ploi abundente, aud sunetul victoriei, aud sunetul unei ploi abundente, aud sunetul victoriei. Dumnezeu zice că s-a terminat! Dumnezeu zice că s-a terminat! Dumnezeu zice că s-a terminat!

Eu aud victorie, victorie, victorie, victorie în cer, în cer, victorie, victorie, victorie, victorie, victorie, victorie, victorie unde îngerii sunt eliberați acum, unde îngerii sunt trimiși acum”, este rugăciunea bizară rostită de consiliera spirituală a lui Donald Trump.

Joe Biden, tot mai aproape de victoria finală

Dacă ne raportăm la cifre, în momentul de față nici măcar divinitatea nu pare capabilă să-i asigure actualului președinte încă un mandat la Casa Albă. Joe Biden se apropie vertiginos de cele 270 de voturi care ar putea instala din nou democrații la putere.

Acesta mai are nevoie doar de Nevada pentru a fi preşedinte, în timp ce avansul lui Trump în Pennsylvania scade pe măsură ce sunt centralizate voturile venite prin corespondenţă. Este un stat cheie care aduce 20 de colegii electorale candidaţilor şi care l-a votat în 2016 pe actualul președinte, după șase tururi consecutive în care a fost de partea democraților.

„Vreau să mulțumesc poporului american pentru sprijinul lor. Milioane de oameni au votat pentru noi, iar un alt grup trist de oameni a încercat să îi oprească din a vota. Nu vom accepta asta!

Ne pregătim pentru o sărbătoare, rezultatele sunt fenomenale și suntem pregătiți să sărbătorim acest succes, cetățenii acestei țări au ieșit în număr mare pentru a sprijini această mișcare a noastră.

Am câștigat în Florida, am câștigat în marele stat Ohio. E destul de clar că am câștigat în Georgia. Nu ne mai pot prinde din urmă. De asemenea, am câștigat cu siguranță în Carolina de Nord

Ne pregăteam să câștigăm aceste alegeri. Sincer, am câștigat aceste alegeri. Acum încercăm să păstrăm integritatea alegerilor pentru binele națiunii. Se încearcă o fraudă importantă. Vom merge la Curtea Supremă și vom cere ca votarea să se oprească. Este un moment trist, vom câștiga. În ce mă privește am câștigat deja”, a declarat Trump, proclamându-și victoria, în ciuda faptului că rezultatele par să indice contrariul.