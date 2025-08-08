Consiliera onorifică a lui Ilie Bolojan, acuzată că a provocat un accident auto. Ce s-a întâmplat de fapt

Teodora Preoteasa a fost numită recent în postul de consilier onorific în cadrul cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan. Ea a mai fost, între septembrie 2022 și iunie 2023, consilier de stat la cancelaria premierului Nicolae Ciucă. Preoteasa a mai ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Poliția a arătat că celălalt șofer nu s-a asigurat corespunzător

În această calitate, Preoteasa a supervizat Planul Național de Redresare și Reziliență și Politica de Coeziune a României. În ianuarie 2025, Teodora Preoteasca a preluat rolul de director pentru Administrarea Fondurilor Europene la Banca de Investiții și Dezvoltare. Din 2013, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Numele Teodorei Preoteasa apare ca intervenient într-un dosar înregistrat pe 2 august 2022 la Judecătoria Sectorului 1, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Petent figurează o persoană fizică, B.M., intimați sunt Direcția Generală de Poliție a Municipiului București- Brigada de Poliție rutieră-biroul accidente ușoare, DGPMB-Brigada de poliție rutieră, în timp ce calitatea de intervenient o mai au două societăți de asigurare. În dosar, B.M. a solicitat anularea unui proces verbal de contravenție din 15 iulie 2022, în urma unui incident în trafic între el și Teodora Preoteasa.

În motivarea cererii, B.M. a arătat că în ziua de 29.06.2022, în jurul orei 09:15, se deplasa cu autoturismul din direcția bretea Piața Charles de Gaulle spre Arcul de Triumf. A menționat că la intersecția dintre bretea și Bulevardul Aviatorilor a oprit la indicatorul „Cedează trecerea”, iar în spatele său a oprit un autoturism, la o distanță ce nu a asigurat evitarea oricărui pericol, astfel că atunci când a plecat de pe loc a atins cu partea dreaptă aripa stângă a acestuia. A mai precizat că conducătorul celuilalt autoturism, Teodora Preoteasa, a încercat să dubleze ieșirea de pe bretea profitând de faptul că B.M. a luat virajul mai larg, dată fiind dimensiunea mașinii pe care o conducea.

Poliția a arătat că B.M. nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers spre dreapta, intrând în coliziune cu autoturismul Teodorei Preoteasa. Fapta constatată a fost încadrată legal în prevederile art. 54 alin. (1) din O.U.G. 195/2002, conform cărora conducătorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a direcției de mers, de ieșire dintr-un rând de vehicule staționate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulație sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp și să se asigure că o poate face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Mașina Teodorei Preoteasa a fost depășită din spate și a fost acroșată

Astfel, B.M. a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 580 lei, pentru prima dintre fapte, și cu avertisment pentru cea de a doua. Procesul-verbal i-a fost comunicat lui B.M. la momentul întocmirii, la data de 15.07.2022, acesta semnând de primire. În dosar se arată că cei doi participanți la accident au dat declarații scrise cu privire la modul de producere a acestuia. În ceea ce îl privește pe B.M., instanța a reținut că relatările acestuia sunt inconsecvente și neconcordante cu daunele constatate. Astfel, B.M. a arătat în cuprinsul plângerii că autoturismul condus de Preoteasa era oprit în spatele său la o distanță ce nu a asigurat evitarea oricărui pericol, astfel că, atunci când a plecat de pe loc, a atins cu partea dreaptă aripa stângă a acestuia, descriere ce însă nu poate fi luată în seamă, nefiind corespunzătoare unui raționament logic, întrucât dacă cele două autoturisme se aflau unul în fața celuilalt, indiferent la ce distanță, impactul nu se putea realiza între aripa stângă și partea dreaptă.

Ulterior, tot în cuprinsul plângerii, B.M. a susținut că Teodora Preoteasa a încercat să dubleze ieșirea de pe bretea profitând de faptul că B.M. a luat virajul mai larg dată fiind dimensiunea mașinii pe care o conducea, relatare distinctă de cea din debutul plângerii. Analizând declarația dată la poliție, instanța a reținut că B.M. nu a descris modul de producere a accidentului, ci exclusiv daunele. Din declarația intervenientei Teodorei Preoteasa reiese că autoturismul condus de B.M. a depășit-o din spate și a acroșat autoturismul pe care îl conducea la încercarea de a reintra pe bandă, relatare ce corespunde cu daunele produse autoturismelor. Instanța a reținut, în acord cu agentul constatator, că accidentul s-a produs în modalitatea arătată de Teodora Preoteasa, astfel că fapta descrisă în cuprinsul procesului-verbal corespunde realității.

Pe 10 noiembrie 2023, Judecătoria Sectorului 1 a respins plângerea lui B.M. Acesta a formulat recurs, iar dosarul a ajuns la Tribunalul București. El a solicitat admiterea apelului și, în principal, anularea sentinței și trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de fond, iar în subsidiar, modificarea în tot a sentinței în sensul admiterii plângerii contravenţionale formulate împotriva procesului-verbal din 15.07.2022, cu consecința anulării acestuia și a sancțiunilor aplicate, totodată solicitând obligarea Poliției la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu, atât în fond, cât și în apel. În motivare, B.M. a susținut că motivarea instanței de fond este extrem de succintă, fără nicio referire la motivele de nulitate invocate de acesta, hotărârea apelată neoferind transparență asupra silogismului juridic care să explice și să justifice dispozitivul, raportat la probele, situația și aspectele concrete supuse judecății.

Teodora Preoteasa a fost singura care a precizat concret împrejurările accidentului

B.M. a susținut că prima instanță nu a cercetat fondul cauzei, nu a indicat care ar fi elementele ce au determinat-o să constate legalitatea procesului verbal, drept pentru care sentința apare ca fiind nemotivată, fapt ce constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil, impunându-se anularea acesteia și trimiterea cauzei spre rejudecare. B.M. a invocat drept motive de nelegalitate și netemeinicie a procesului verbal abuzul de drept realizat de agentul constatator prin refuzul de administrare a probei cu înregistrarea audio-video de la locul și data accidentului, faptul că situația reținută în cuprinsul procesului verbal nu este conformă realității, respectiv că în speță nu sunt incidente disp. art. 54 alin.(1) din OUG nr.195/2002, în esență accidentul fiind produs de către intervenientul forțat, Teodora Preoteasa, care nu a respectat regulile de circulație, nepăstrând distanța corespunzătoare față de apelant (care se afla în fața lui) și nefiind atent la trafic deoarece folosea telefonul mobil.

B.M. a menționat că din dinamica accidentului și din urmările produse, el nu putea fi vinovat de schimbarea direcției de mers fără a se asigura, atât timp cât mașina Teodorei Preoteasa se afla pe bretea în spatele său și avea în capătul bretelei semnul cedează trecerea. A mai arătat că agentul constatator nu putea stabili modalitatea de producere a accidentului din declarațiile date de cei doi conducători auto, de vreme ce acestea sunt contradictorii, totodată declarația dată de apelant neconținând elemente care să o facă necredibilă, nefiind administrate alte probe pentru a stabili care declarație corespunde adevărului. Contrar susţinerilor lui B.M., s-a reţinut că prima instanţă a făcut o corectă apreciere a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept în raport de probele administrate, a dat o corectă dezlegare fondului pricinii apreciind just atât asupra legalităţii şi temeiniciei procesului verbal contestat, cât și asupra regimului sancționator aplicat, sentința civilă cuprinzând motivele de fapt și de drept ce au stat la baza soluției pronunțate, criticile apelantului referitoare la nemotivarea hotărârii urmând a fi respinse ca neîntemeiate, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Din declarația din 29.06.2022, dată de Teodora Preoteasa , reiese că în data de 29.06.2022, în jurul orei 09.15, mașina lui B.M.a depășit-o din spate și i-a acroșat partea stângă la încercarea de a reintra pe bandă. A mai menționat că era pe loc la momentul producerii evenimentului, autoturismul urcându-se efectiv peste mașina sa. La rubrica „zonă avariată (zonă completată de polițist)”, cât și în autorizația de reparații, s-a reținut aripă stânga față, bară față, capotă față, roată stânga față și far stânga față. Tribunalul a constatat că Teodora Preoteasa a fost singura care a precizat concret împrejurările în care a fost săvârșită fapta, în timp ce B.M. a arătat exclusiv că a fost acroșat, prezentând avariile suferite. Or, coroborând situația de fapt așa cum a fost declarată, cu modul în care este dispusă intersecția în cauză, precum și cu avariile suferite de cele două autoturisme, astfel cum reies din autorizațiile de reparații și din planșele foto efectuate de agentul constatator, Tribunalul a apreciat că se confirmă dinamica producerii accidentului astfel cum a fost reținută în cuprinsul procesului verbal contestat. Pe 30 mai 2024, Tribunalul București a respins, ca nefondat, apelul lui B.M.