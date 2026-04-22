Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei, și-a ales recent patru consilieri personali care să îl ajute în luare unor decizii legate de serviciile publice, serviciile publice comunitare și asistența socială. Aceștia sunt Magdalena Iuga, Alexandru Kocsis, Dragoș Iordache și Mădălina Radu. Magdalena Iuga este cea mai experimentată dintre consilieri, activând în Primărie din 1996, când era inginer la Administrația Străzilor din PMB. Apoi, Iuga a ocupat mai multe funcții în cadrul Direcției de utilități publice din PMB, acelea de inspector de specialitate, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv. Iuga a fost și administrator în cadrul Companiei Municipale Parking SA.

Magdalena Iuga s-a pensionat în mai 2023

Numele Magdalenei Iuga figurează ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 12 martie 2025 la Tribunalul București, al cărui obiect este „litigiu privind funcţionarii publici”, pârât fiind primarul general al Municipiului București. Magdalena Iuga a solicitat anularea actului administrativ cu caracter individual, dispoziția nr. 84 din 05.02.2025, prin care s-a luat act de încetarea de drept a raportului de serviciu al acesteia; reintegrarea pe funcția deținută și plata cuantumului salariilor indexate, majorate și recalculate, precum și a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat pe perioada până la reintegrare, cu dobânda legală; acoperirea cheltuielilor de judecată. La acel moment, primar general al Capitalei era Nicușor Dan, actualul președinte al țării, care și-a încheiat mandatul la PMB în mai 2025.

În motivarea cererii, consultată de FANATIK, Magdalena Iuga a susținut că a îndeplinit funcția de șef serviciu – Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, din cadrul Direcției Servicii Publice – Direcția Generală Servicii Publice. Iuga a arătat că prin dispoziția nr. 665/23.03.2023 s-a luat act de opțiunea reclamantei de a continua raporturile de serviciu cu pârâtul, primarul general al Municipiului București, până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Prin decizia din 29.06.2023, emisă de Casa teritorială/sectorială de pensii a Sectorului 5 București, s-a admis cererea de pensionare a Magdalenei Iuga și au fost stabilite drepturile de pensie în plată începând cu data de 30.05.2023.

Magdalena Iuga a menționat că primarul general al Municipiului București prin comunicarea de către Casa Națională de Pensii Publice. Ca urmare a acestei adrese, pârâtul a emis dispoziția din 05.02.2025 prin care s-a luat act de încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale Magdalenei Iuga, începând cu data de 10.02.2025, ca urmare a faptului că aceasta și-a deschis dreptul la pensie. Tribunalul a constatat că Magdalena Iuga a invocat mai multe motive de nulitate cu privire la nerespectarea condițiilor de legalitate privind emiterea dispoziției contestate. Analizând actul contestat prin prisma acestor considerații, tribunalul a constatat că în cuprinsul acestuia s-a menționat în mod clar motivele de drept și de fapt care au stat la baza emiterii dispoziției.

Tribunalul a apreciat că încadrarea sau nu în situația reglementată de dispozițiile art. 517 alin. 1 lit. d) din codul administrativ reprezintă un aspect care ține de temeinicia dispoziției, nu de motivarea acesteia. Având în vedere aceste aspecte, precum și adresa din 19.03.2025 prin care a fost soluționată plângerea prealabilă formulată de către Magdalena Iuga, tribunalul a apreciat că dispoziția contestată respectă condițiile de motivare a actului administrativ. În ceea ce privește respectarea termenului de 5 zile, tribunalul a constatat că aceste dispoziții prevăd că „constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică”.

Primarul general nu a știut că Magdalena Iuga a ieșit la pensie

Tribunalul a reținut că Magdalena Iuga a formulat o cerere prin care a solicitat continua raporturile de serviciu cu pârâtul, primarul general al Municipiului București, până la împlinirea vârstei de 65 de ani, deși aceasta urma să îndeplinească condițiile cumulative pentru pensionare, fiind emisă în acest sens dispoziția nr. 665/23.03.2023. Instanța a specificat că Magdalena Iuga, însă, a formulat, în aceeași perioadă de timp, și cerere de pensionare către Casa teritorială/sectorială de pensii a Sectorului 5 București, care a emis decizia din 29.06.2023. Instanța a subliniat că, pe de o parte, Magdalena Iuga a comunicat angajatorului faptul că dorește continuarea raporturilor de serviciu, arătând că intenționează să aștepte împlinirea vârstei de 65 de ani pentru a ieși la pensie, însă, pe de altă parte, aceasta a formulat și cerere de pensionare.

În aceste condiții, tribunalul a constatat că nu există niciun indiciu din care să reiasă faptul că pârâtul ar fi avut cunoștință de existența deciziei din 29.06.2023 de stabilire a drepturilor de pensie pentru reclamantă, anterior primirii adresei din 28.01.2025. Așadar, tribunalul a apreciat că pârâtul a respectat termenul stabilit de codul administrativ. Pe de altă parte, tribunalul a constatat că această critică nu poate conduce la anularea actului administrativ atacat în lipsa indicării unei vătămări suferite de către Magdalena Iuga prin nerespectarea acestor dispoziții. Această concluzie se desprinde și din art. 535 din codul administrativ care prevede în mod expres aplicare sancțiunii nulității numai pentru încălcarea dispozițiilor art. 528 – 533, încălcarea celorlalte dispoziții privind raportul de muncă al funcționarului public fiind sancționată cu nulitatea virtuală condiționată de existența unei vătămări.

În cauza de față, Magdalena Iuga nu a arătat că ar fi suferit vreo vătămare ca urmare a nerespectării termenului de 5 zile invocată aceasta, din cuprinsul întregii cererii de chemare în judecată rezultând că reclamanta dorește continuarea raporturilor de serviciu. Ca urmare, prin declanşarea procedurii de pensionare (depunerea cererii însoţite de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor legale) se poate conchide că s-a produs deschiderea dreptului la pensie, iar funcţionarul public a exercitat dreptul de opţiune între menţinerea raportului de funcţie publică şi cel de încetare a acestuia. De asemenea, prin decizia Curții Constituționale nr. 112/2021 s-a reținut că: „Prin urmare, încetarea raportului de serviciu al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate şi trebuie să rămână o opţiune a acesteia, în contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal într-o consecinţă asupra încetării raportului de serviciu ce decurge ope legis dobândeşte valenţe neconstituţionale, în măsura în care ignoră voinţa femeii de a fi supusă unui tratament egal cu cel aplicabil bărbaţilor”.

Tribunalul a respins cererea actualei consiliere a lui Ciprian Ciucu

Astfel, dispoziţiile legale sunt constituţionale numai în măsura în care, la împlinirea vârstei legale de pensionare, dau dreptul femeii să opteze fie pentru deschiderea dreptului la pensie şi încetarea raportului de serviciu în curs, fie pentru continuarea acestui raport până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbaţi la acea dată. În prima ipoteză, când optează pentru deschiderea dreptului la pensie, . Din contră, în măsura în care funcţionarul public femeie optează pentru continuarea raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru bărbaţi, exerciţiul dreptului la muncă nu este condiţionat de voinţa angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan.

S-a menționat că, în condiţiile în care legiuitorul va înţelege să modifice vârstele de pensionare, aceste considerente îşi păstrează valabilitatea, urmând a fi avute în vedere dispoziţiile în vigoare la data împlinirii vârstei de pensionare de către funcţionarul public femeie. Având în vedere aceste dispoziții, tribunalul a constatat că prevederile din codul administrativ oferă posibilitatea femeilor care ocupă o funcție publică să opteze pentru continuarea raporturilor de serviciu până la împlinirea vârstei de 65 de ani, ca un mod de aplicare al principiului egalității de șanse între bărbați și femei. Așadar, acestea au posibilitatea de a continua raportul de serviciu în aceleași condiții în care se desfășoară raporturile de serviciu ale colegilor lor bărbați, aflați într-o situație similară, condiții care nu implică posibilitatea cumulării pensiei pentru limită de vârstă cu drepturile salariale.

În consecință, tribunalul a reținut că Magdalena Iuga nu era îndreptățită să obțină atât dreptul de pensie, cât și continuarea raporturilor de serviciu în mod simultan, aceasta având doar un drept de opțiune între cele două posibilități, conform datelor din dosar consultate de FANATIK. În concluzie, tribunalul a reținut că dispoziția nr. 84/05.02.2025 a fost în mod legal și temeinic emisă de către primarul general al Municipiului București. Pentru aceste motive, Tribunalul București a specificat că va respinge cererea de chemare în judecată formulată de către Magdalena Iuga ca neîntemeiată, decizie care a fost luată pe 12 noiembrie 2025.